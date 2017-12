Mačā pret "Hawks" Porziņģis grozā salādē 30 punktus

"Knicks" komanda svinēja uzvaru ar rezultātu 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32), latvietim ar 30 gūtiem punktiem kļūstot par rezultatīvāko spēles dalībnieku. Ņujorkieši izcīnīja ceturto uzvaru pēdējos desmit mačos.

Porziņģis iepriekšējo reizi vismaz 30 punktus guva gandrīz pirms mēneša, kad 12.novembra cīņā sameta 34 punktus uzvarā pār Sakramento "Kings" komandu. Sezonas sākumā viņš pirmajos 11 mačos 30 punktu robežu pārsniedza astoņas reizes, tobrīd būdams arī līgas otrs rezultatīvākais spēlētājs, bet nākamajos desmit mačos viņš bija mazāk rezultatīvs.

Svētdien latvietis spēlēja 37 minūtes un 46 sekundes, kas viņam bija trešais lielākais spēles laiks šajā sezonā. Liepājnieks trāpīja deviņus no 18 divpunktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem, kā arī realizēja deviņus no desmit "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas zem groziem, kas arī bija labākais rādītājs komandā, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja trīs metienus, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas piezīmes, savukārt viņam esot laukumā "Knicks" iemeta par vienu punktu mazāk nekā ielaida.

Laukuma saimniekiem rezultatīvu spēli bez Porziņģa aizvadīja arī Dags Makdermots, kurš guva 23 punktus, bet Džerets Džeks pievienoja 19 punktus.

Tikmēr "Hawks" rindās ar 21 punktu izcēlās vācietis Deniss Šrēders, bet 20 punktus sameta turks Ersans Iljasova.

"Knicks" komanda teju pusi spēles laika bija iedzinējos, taču pretiniekiem vairāk par pieciem punktiem atrauties neļāva, kamēr paši mājinieki ceturtajā ceturtdaļā spēja iegūt arī 11 punktu pārsvaru, ko beigās ne bez grūtībām noturēja.

Porziņģis pirmo rezultatīvo darbību veica spēles otrajā minūtē, kad nobloķēja Iljasovas metienu, savukārt pirmos punktus guva pēc teju sešām nospēlētām minūtēm, realizējot metienu no tuvas distances. Latvietim sākumā piekliboja precizitāte, taču ceturtdaļas izskaņā viņš guva piecus "Knicks" punktus pēc kārtas, ar precīzu tālmetienu panākot 24:21 laukuma saimnieku labā.

Otrās ceturtdaļas sākumā "Knicks" līderis tika atpūtināts, bet mačā viņš atgriezās veiksmīgi, gūstot četrus savas komandas punktus pēc kārtas, ar efektīvu bumbas triecienu grozā panākot 37:30 Ņujorkas kluba labā. Tiesa, "Knicks" basketbolistiem neizdevās veikt lielāku atrāvienu, jo puslaika izskaņā labāki bija viesi, tāpēc atpūtā mājinieki devās ar viena punkta deficītu 51:52.

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā guva 15 punktus, bet vēl sešus pievienoja trešajā ceturtdaļā, kurā "Knicks" lielāko daļu atradās iedzinējos, gan neļaujot "Hawks" komandai iegūt lielāku pārsvaru par pieciem punktiem.

Savukārt noslēdzošajā spēles daļā, kuras sākumā Porziņģis vēlreiz tika atpūtināts, "Knicks" pamanījās veikt nelielu izrāvienu 9:2, kas ielika uzvaras pamatus. Porziņģis ceturtdaļas vidū ar grūtu pustālo metienu pret Iljasovu panāca 96:86 mājinieku labā. "Hawks" gan spēja vēl pietuvoties viena precīza tālmetiena attālumā, tomēr mača beigās "Knicks" vīri nospēlēja aukstasinīgi, pašā izskaņā ar soda metieniem nosargājot uzvaru, pēdējos divus punktus šajā cīņā ar "sodiņiem" gūstot Porziņģim.

Jau vēstīts, ka iepriekšējā mačā sestdien Porziņģis netrāpīja spēles izšķirošo metienu, "Knicks" komandai viesos ar 102:104 piekāpjoties līgas pēdējā vietā esošajai Čikāgas "Bulls".

Porziņģis šosezon 22 spēlēs guvis vidēji 25,5 punktus mačā, esot līgas astotais rezultatīvākais spēlētājs. Tāpat viņš izcīnījis 6,6 atlēkušās bumbas un bloķējis vidēji divus metienus spēlē.

"Knicks" ar 13 uzvarām 26 spēlēs pakāpās uz astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hawks" ar sešiem panākumiem 26 mačos ir pirmspēdējā, 14.pozīcijā, apsteidzot tikai Čikāgas "Bulls".

Nākamajā mačā "Knicks" otrdien uzņems Rietumu konferences desmito labāko komandu Losandželosas "Lakers".