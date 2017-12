VIDEO: Latvijas hokeja talanta vārtu guvumu apbrīno visā pasaulē

20 gadus vecais Eduards Tramlaks šobrīd aizvada savu pirmo sezonu ASV universitāšu hokeja čempionātā (NCAA), kur pārstāvot spēcīgo Menas univeristāti, kura ir divkārtējā NCAA čempione (1993. un 1999. gadā). No "Black Bears" vienības līdz NHL izsitušies tādi pazīstami vīri kā Pols Karija, Bens Bišops, Gustavs Nīkvists, Dastins Penners un daudzi citi. Šosezon viens no sešiem leģionāriem komandā ir arī 191 centimetru garais latviešu uzbrucējs, kurš pagājušās piektdienas spēlē pret Kvinnipakas universitātes "Bobcats" parādīja savam augumam apbrīnojamu roku veiklību un guva fantastiskus vārtus. Šosezon "Bobacats" rindās spēlē arī Eduarda jaunatnes izlašu biedrs 2015. gadā NHL kluba Sanhosē "Sharks" draftētais Kārlis Čukste (sieviešu basketbola komandu pārstāv arī talantīgā latviešu uzbrucēja Paula Strautmane), kurš varēja vien noskatīties uz sava tautieša šedevru.

Eduards Tralmaks jau no 2013. gada pārstāvējis dažādas ASV jaunatnes hokeja līgas. Eduards pērn ziemā piedalījās arī U-20 pasaules čempionātā elites grupā, kur sešās spēlēs izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka aizpagājušajā nedēļā pērn Phjončhanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Latvijas hokeja valstsvienībā debitējušais Mārtiņš Dzierkals guvis vienus no šīs sezonas skaistākajiem vārtiem pasaules hokejā.

Šobrīd trešajā spēcīgākajā Ziemeļamerikas hokeja līgā Austrumu krasta hokeja līgas (ECHL) klubā Orlando "Solar Bear" spēlējošais latviešu uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika guva iespaidīgus vārtus, palīdzot pieveikt "Swamp Rabbits". Mārtiņš vairākumā devās reidā pāri visam laukumam, apsēlējot visu sāncenšu komandu un arī pretinieku vārtsargu. Neskatoties uz to, ka vārtu guvums gūts jau pirms teju divām dienām, par Mārtiņa iespēto turpina sajūsmināties dažādi sporta mediji un interneta lietotāji gan Ziemeļamerikā, gan citviet pasaulē. "From coast to coast!" ("No viena krasta līdz otram. No viena laukuma gala līdz otram"!) sajūsmā sauca daudzi hokeja līdzjutēji.

20 gadus vecais Ogrē dzimušais uzbrucējs šīs sezonas sākumā mēģināja iekļūt NHL klubā Toronto "Maple Leafs", bet vēlāk tika nosūtīts uz fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL) - Toronto "Marlies". Arī tur Mārtiņam neizdevās tikt pie teikšanas, tāpēc tika nosūtīts vēl līmeni zemāk. Par vienu no pēdējos gados talantīgākajiem Latvijas hokejistiem tajā brīdī aktīvi interesi izrādīja arī Rīgas "Dinamo", bet Mārtiņš nolēma turpināt cīnīties par vietu "Maple Leafs" sistēmā un piekrita pārcelties uz ECHL, kur pirmajos desmit mačos jau izcēlies ar sešiem vārtu guvumiem un divām rezultatīvām piespēlēm.

Dzierkals pērn rudenī palīdzēja Latvijas hokeja izlasei cīņā par vietu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Trīs kvlifikācijas mačos uzbrucējs guva vienus vārtus. Vēlāk Mārtiņš ar savainotu potīti palīdzēja arī Latvijas U-20 valstsvienībai pasaules čempionātā augstākajā divīzijā. Tur Dzierkalam sešos mačos vieni vārti un divas rezultatīvas piespēles, bet izlasei izkrišana no elites. Savainojumu dēļ talantīgais hokejists pavasarī tā arī nespēja pievienoties Latvijas vīriešu hokeja valstsvienības treniņnometnei pirms pasaules čempionāta, lai gan galvenais treneris Bobs Hārtlijs bija ļoti ieinteresēts jaunā uzbrucēja pakalpojumos.

Divas iepriekšējās sezonas Mārtiņš veiksmīgi aizvadīja spēcīgajā Kvebekas junioru līgā Kanādā, kur pirmajā gadā 59 mačos izcēlās ar 67 punktiem (24 vārti + 43 rezultatīvas piespēles), bet otrajā - 47 spēlēs ar 49 punktiem (21 vārti + 28 rezultatīvas piespēles). Pēc pirmās sezonas Dzierkalu NHL draftā ar augsto 68. numuru izvēlējās Toronto "Maple Leafs".