Rīgas "Dinamo" kārtējo reizi mača beigās ielaiž vārtus, tomēr - ceturtā uzvara šosezon

Sezonas četrdesmitajā mačā rīdzinieki tika vien pie ceturtās uzvaras pamatlaikā šosezon.

Ar diviem gūtiem vārtiem Rīgas komandas labā izcēlās Miks Indrašis, bet vienu reizi precīzi meta Frenks Razgals.

Indrašis šosezon guvis 17 vārtus, līdz ar to šī viņam ir karjeras rezultatīvākā sezona KHL. 2014./2015.gada sezonā Indrašis iemeta 16 vārtus.

Rīgas "Dinamo" un vārtsargs Jānis Kalniņš bija tuvu tam, lai izcīnītu trešo "sauso" uzvara šosezon, taču divas minūtes pirms pamatlaika beigām Džeks Skils guva goda vārtus Minskas vienības labā.

Mača rezultātu sestajā minūtē atklāja Razgals, kurš pēc izslidošanas vārtu priekšā precīzi meta tuvajā stūrī. Pirmā perioda vidū spēle lielākoties bija vidējā zonā, bet turpinājumā mājinieki aktivizējās un arvien vairāk apdraudēja Kalniņa sargāto vārtu drošību.

Četras minūtes pirms perioda beigām Latvijas vienības aizsargam Ansi Salmelam bija iespēja dubultot viesu pārsvaru, taču viņš netrāpīja ripu tukšā vārtu stūrī. Savukārt otrā laukuma galā mājinieki atbildēja ar bīstamu momentu pie Kalniņa sargātā cietokšņa. Tāpat trešdaļas beigās laba izdevība gūt vārtus bija Rīgas kluba kapteinim Indrašim.

Otrās trešdaļas sākumā aktīvāki bija minskieši, bet, tuvojoties perioda vidum, viesi atguva iniciatīvu, kā rezultātā izdevās gūt otros vārtus. Perioda 11.minūtē Dārziņš izdarīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, to pielabojot Indrašim, kurš dubultoja viesu pārsvaru.

Turpinājumā Kalniņam vajadzēja glābt rīdziniekus no vārtu zaudējumu, bet vienā no epizodēm Minskas aizsargi kļūdījās vidējā zonā, līdz ar to Robertam Lipsbergam izdevās izslidot vienam pret mājinieku vārtsargu Jūnasu Enrūtu, taču arī zviedrs palika nepārspēts.

Trīs minūtes pirms perioda beigām pirmo reizi mačā kāda no komandām tika pie iespējas spēlēt vairākumā, to nopelnot rīdziniekiem. Tiesa, pirmais vairākums mačā palika neizmantots.

Trešās trešdaļas pirmajā minūtē rīdzinieku aizsargs Kristaps Zīle par klupināšanu atstāja viesus mazākumā. Rīgas hokejisti mazākumu izturēja, bet turpinājumā mača gaitu kontrolēja mājinieki, kamēr rīdzinieki centās atbildēt ar pretuzbrukumiem. Vienā no tiem nepiesegts vārtu priekšā nonāca Indrašis, kuram gan neizdevās iemest trešo ripu mājinieku cietoksnī.

Perioda vidū Latvijas komanda tika pie iespējas četras minūtes spēlēt vairākumā, taču arī šoreiz viena hokejista pārspēku neizdevās izmantot. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām rīdzinieki ar diviem bīstamiem metieniem pārbaudīja Enrūta modrību, taču zviedru vārtsargs bija uzdevumu augstumos.

Nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Kalniņš tomēr bija spiests kapitulēt, precīzi metot amerikāņu uzbrucējam Skilam. Pēdējā minūtē Enrūts tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, un 16 sekundes pirms finālsvilpes Indraši raidīja ripu tukšos mājinieku vārtos.

Turpinājumā pirmdien rīdziniekiem pirmdien būs cīņa savā laukumā pret Maskavas apgabala "Vitjaz", bet pēc tam sekos nedēļu ilgs pārtraukums, pēc kura būs trīs maču izbraukuma tūre tālajos austrumos. Gada noslēgumā Rīgas "Dinamo" Davosā piedalīsies prestižajā Špenglera kausā.

Rīgas komanda iepriekšējās piecās spēlēs bija cietusi četrus zaudējumus. Tiesa, nesen tā ar 5:1 sagrāva Bratislavas "Slovan" hokejistus, izkļūstot no pēdējās vietas līgas kopvērtējumā.

Savukārt Minskas vienība novembra beigās savā laukumā izcīnīja trīs uzvaras pēc kārtas, bet tagad ciests ceturtais zaudējums pēc kārtas.

Rīgas "Dinamo" rindās sestdien atgriezās somu aizsargs Ansi Salmela, kurš traumas dēļ nebija spēlējis kopš novembra vidus. Tāpat laukumā bija arī Lauris Dārziņš, kurš savainojuma dēļ izlaida iepriekšējo maču.

Dārziņš, kurš novembrī pēc traumas izdziedēšanas atgriezās laukumā, astoņās spēlēs atzīmējies ar četriem gūtiem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.

Savukārt mājās palicis kanādietis Karls Stolerijs, kurš mačā ar CSKA guva savainojumu.

Tāpat Rīgas "Dinamo" šobrīd nevar palīdzēt uzbrucējs Emīls Ģēģeris, kurš svētdien Latvijas U-20 izlases sastāvā uzsāks pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupas turnīru.

Rīgas "Dinamo" ar 32 punktiem 42 mačos joprojām ir pēdējā, 13.vietā Rietumu konferencē, no tuvākajiem konkurentiem Bratislavas "Slovan" atpaliekot astoņus punktus. Savukārt visā līgā rīdzinieki apsteidz vien Hantimansijskas "Jugra" komandu, kurai ir par četriem punktiem mazāk.

Tikmēr Minskas "Dinamo" ar 50 punktiem 40 cīņās ieņem desmito vietu Rietumu konferences kopvērtējuma tabulā.

Šosezon abas komandas iepriekšējo reizi spēkojās oktobra beigās, kad Minskas vienība Rīgā uzvarēja pagarinājumā ar rezultātu 2:1.

Septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.