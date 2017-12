"Olympiakos" savā laukumā pagarinājumā ar rezultātu 92:83 (18:8, 16:22, 22:17, 16:25, 20:11) pārspēja Spānijas grandu Madrides "Real", kuras rindās 33 punktus sameta talantīgais slovēnis Luka Dončičs.

Pateicoties 12 punktu izrāvienam, mājiniekiem pirmajā ceturtdaļā izdevās panākt 18:6. Otrajā ceturtdaļā "Real" samazināja laukuma saimnieku pārsvaru, bet trešā ceturkšņa sākumā pietuvojās līdz viena punkta deficītam (33:34). Trešās ceturtdaļas otrajā pusē "Olympiakos" iemeta deviņus bezatbildes punktus, panākdami 52:40, taču ceturtajā ceturtdaļā izlaida pārsvaru, 12 sekundes pirms pamatlaika beigām "Real" amerikāņu aizsargam Džeisī Kerolam ar tālmetienu izlīdzinot rezultātu (72:72).

Četras sekundes pirms finālsvilpes Georgam Printezim bija lieliska iespēja nodrošināt mājiniekiem uzvaru, taču grieķu veterāns aizmeta garām divus soda metienus, tādējādi pamatlaikā uzvarētājs netika noskaidrots. Pagarinājumā "Real" izvirzījās vadībā ar 74:72, bet Strēlnieks ar pieciem punktiem minūtes laikā palīdzēja "Olympiakos" iegūt vadību ar 77:76. Turpinājumā Dončičs ar tālmetienu atguva vadību viesiem, taču Printezis atbildēja ar septiņiem punktiem pēc kārtas un panāca 84:79. Pēc tam "Real" vairs neatguvās, Grieķijas komandai uzvarot ar rezultātu 92:83.

Strēlnieks šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā guva 15 punktus, no tiem sešus pagarinājumā. Latvietis šajā spēlē realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un visus sešus soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes. Talsenieks šajā spēlē tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

"Olympiakos" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu un septiņām atlēkušajām bumbām bija Printezis, 15 punkti Strēlnieka kontā, bet 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas savā rēķinā ierakstīja Kosts Papanikols.

Tikmēr Madrides vienībā ar 33 punktiem dominēja Dončičs, kamēr 24 punktus sameta Kerols.

Citā Eirolīgas mačā Serbijas klubs Belgradas "Crvena Zvezda mts" savā laukumā ar rezultātu 100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19) uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Anadolu Efes".

"Crvena Zvezda mts" rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem bija amerikāņu aizsargs Džeimss Feldeine.

Savukārt "Anadolu Efes" labā ar 16 punktiem izcēlās centra spēlētājs Braients Danstons no ASV.

Vēl piektdien Spānijas komanda Barselonas "Lassa", kas turnīram pieteikusi arī latviešu spēlētāju Rodionu Kurucu, savā laukumā tiekas ar iepriekšējās sezonas čempioni Stambulas "Fenerbahce Doguš" no Turcijas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma ceturtdien aizvadīja savu rezultatīvāko spēli līdzšinējā ULEB Eirolīgas karjerā, ar 24 gūtiem punktiem kaldinot Vitorijas "Baskonia" uzvaru 88:82 pār Malagas "Unicaja" komandu.

Tikmēr otrs Vitorijas kluba latviešu spēlētājs Rinalds Mālmanis bija spēles pieteikumā, taču laukumā nedevās.

Savukārt citā mačā Dairis Bertāns guva trīs punktus, bet viņa pārstāvētā Itālijas komanda Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" mājās ar 71:77 zaudēja Maskavas apgabala "Himki", ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.

Pie svarīgas uzvaras tika Lietuvas klubs Kauņas "Žalgiris", kas savās mājās ar 80:74 uzvarēja Grieķijas vienību Atēnu "Panathinaikos Superfoods". Tikmēr Maskavas CSKA viesos ar 92:76 uzvarēja Vācijas čempioni Bambergas "Brose", kamēr Izraēlas vienība Telavivas "Maccabi FOX" mājās ar rezultatīvā cīņā ar 94:91 uzvarēja Spānijas čempioni "Valencia Basket".

ULEB Eirolīgas kopvērtējuma vadībā ar deviņām uzvarām 11 spēlēs atrodas Maskavas CSKA un "Olympiakos" komandas. Pa septiņām uzvarām ir desmit spēles aizvadījušajai Turcijas vienībai Stambulas "Fenerbahce Doguš", kā arī "Maccabi FOX", "Panathinaikos Superfoods" un "Himki" komandām, kuras nospēlējušas 11 mačus.

Savukārt "Žalgiris" ar sešām uzvarām ir septītajā pozīcijā.

Tikmēr ar piecām uzvarām devītajā vietā ir "Baskonia", kamēr "AX Armani Exchange Olimpia" ar trim panākumiem ir 15.pozīcijā starp 16 vienībām.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.