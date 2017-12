KHL vadība uzaicina Indraši piedalīties Zvaigžņu spēlē

Indraši Zvaigžņu spēles dalībnieku vidū iekļāva KHL vadība, kura piektdien četru divīziju komandu sastāvos nosauca 16 hokejistus.

Iepriekšējās trīs KHL Zvaigžņu spēlēs neviens no Rīgas kluba spēlētājiem nepiedalījās, savukārt iepriekšējā šādā cīņā nebija arī neviena Latvijas hokejista, kamēr 2016. gadā starp līgas zvaigznēm bija Oskars Bārtulis un Kaspars Daugaviņš.

Indrašis šosezon ir spilgts Rīgas "Dinamo" uzbrukuma līderis, jo 39 mačos guvis 15 vārtus un atdevis 14 rezultatīvas piespēles, kamēr komandas otrajam rezultatīvākajam vīram Denijam Kristo ir 18 punkti.

Latvijas uzbrucējs spēlēs Tarasova divīzijas komandā, kurā būs vārtsargi Raiens Zapolskis no Helsinku "Jokerit" un Igors Šestjorkins no Sanktpēterburgas SKA. Aizsardzībā spēlēs Marks Andrē Granjāni no Minskas "Dinamo", Dmitrijs Kaļiņins no Maskavas "Spartak", Patriks Herslijs no SKA un Sami Lepisto no "Jokerit".

Tikmēr uzbrukumā bez Indraša darbosies arī SKA uzbrucēji Iļja Kovaļčuks un Ņikita Gusevs, "Jokerit" jaunais talants Eli Tolvanens un Zaks Boičuks no Bratislavas "Slovan".

Otro gadu pēc kārtas KHL Zvaigžņu spēlē piedalīsies četras komandas, katru no tām veidojot vienas divīzijas klubu hokejistiem. Savukārt dienu iepriekš gaidāmi meistarības konkursi.

Zvaigžņu spēles dalībniekus noteica līdzjutēju un žurnālistu balsojumā, bet pārējos nosauca līgas vadība.

Katrā komandā būs pa 11 spēlētājiem - vienam vārtsargam un deviņiem laukuma spēlētājiem, piedevām katrā vienībā būs arī pa vienam hokejistam no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) klubiem, kurus noteiks MHL Izaicinājuma kausa spēlē, kas pirms tam arī notiks Astanā.

MHL izaicinājuma kausā spēlēs arī "Rīga" komandas aizsargs Pauls Svars.

Zvaigžņu spēlē vispirms notiks pusfināla cīņas, kuru uzvarētāji sacentīsies finālā. Komandas spēlēs četratā pret četriem, bet, ja būs nepieciešami pagarinājumi, notiks cīņa trīs pret trīs.

Pirmā KHL Zvaigžņu spēle notika Maskavā, Sarkanajā laukumā, otrā tika aizvadīta Minskā, trešā notika Sanktpēterburgā, bet ceturtā - 2012.gadā - Rīgā, kur sacentās Sanda Ozoliņa un Sergeja Fjodorova komandas. Piektajā KHL sezonā Zvaigžņu spēli aizvadīja Čeļabinskā, sestā notika Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā, bet septītā - Sočos, kamēr pērn janvārī KHL zvaigznes atkal pulcējās Maskavā, kamēr šogad paraugmačs notika Ufā.