Latvijas florbolistes pārspēj Poliju un cīnīsies par 5. vietu pasaules čempionātā

Līdz ar to Latvijas valstsvienība šajā pasaules čempionātā cīnīsies par piekto vietu, kuru spēja iegūt iepriekšējos divos turnīros. Par piekto vietu latvietes sestdien tiksies ar Slovākiju vai Norvēģiju, kas savu spēli aizvadīs vēlāk piektdien.

Piektdienas mačā pret Poliju trīs vārtus jeb "hat-trick" iemeta Evelīna Garbare.

Lai arī noslēgumā Latvijas florbolistes tika pie gana pārliecinošas uzvaras, cīņas sākums bija smagnējs, bet spēles rezultātu vien 34. minūtē atklāja Garbare, kura pēc divām minūtēm turklāt panāca ar 2:0.

Noslēdzošās trešdaļas trešajā minūtē Laura Gaugere iemeta trešo bumbiņu pretinieču vārtos. Tikai astoņas sekundes vēlāk Polijas florboliste Veronika Noga atjaunoja divu vārtu deficītu, tomēr spēles izskaņā veiksmīgāk spēlēja Latvijas izlase, kurai piederēja teritoriālais pārsvars. Tas ļāva gūt vēl divus vārtus, kad pa reizei izcēlās Līga Garklāva un Garbare.

Beidzamajās minūtēs polietes nomainīja vārtsardzi pret sesto laukuma spēlētāju, taču rezultāts nemainījās.

Latvijas komandas sastāvā par labāko tika nosaukta vārtsardze Lauma Višņevska.

Latvijas un Polijas izlases iepriekšējo reizi pasaules čempionātā tikās pirms četriem gadiem, kad, arī cīnoties pusfinālā par 5.-8.vietu, latvietes pretinieces sagrāva ar 9:0.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase trešdien ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:21 kapitulēja Zviedrijai, atkārtojot savu smagāko neveiksmi pastāvēšanas vēsturē. Tikmēr Polija nespēja sagādāt sensāciju un savā ceturtdaļfinālā ar 4:10 zaudēja Čehijai.

Jurija Fedulova trenētā Latvijas izlase neveiksmīgi aizvadīja grupu turnīru, kurā cieta trīs zaudējumus tikpat mačos. Vispirms ar 3:8 tika zaudēts Čehijai, kaut cīņas ievadā tika iegūta 3:0 vadība, tad ar 2:3 atzīts Norvēģijas pārākums, bet pirmdien ar 1:12 nācās kapitulēt Somijai.

Somietes šajā grupā nopelnīja sešus punktus, Čehija - četrus, Norvēģija - divus, bet Latvija palika tukšā.

Savukārt pirmo uzvaru Latvija izcīnīja otrdien astotdaļfinālā, kad ar 4:1 tika pieveikta Dānija, kam sekoja sagrāve ceturtdaļfinālā pret zviedrietēm.

Tikmēr Polija grupu turnīrā vispirms ar 1:14 zaudēja Šveicei, tad ar 2:17 piekāpās Zviedrijai, bet trešajā mačā ar 5:0 uzvarēja Vāciju. Šajā grupā sešus punktus izcīnīja Zviedrija, četrus Šveice, kamēr Polijai bija divi punkti, bet Vācija palika tukšā.

Turpinājumā polietes astotdaļfinālā ar 6:1 uzvarēja Igauniju, kamēr sekoja neveiksme ceturtdaļfinālā pret Čehiju.

Polija iepriekšējos divus pasaules čempionātus noslēdza septītajā pozīcijā, bet pirms tam reizi bija arī sestā. Šīs valsts sieviešu izlase planētas meistarsacīkstes startē piekto reizi.

Pēc apakšgrupu sacensībām ceturtdaļfinālam uzreiz kvalificējās A un B grupu divas labākās komandas, kas bija Somija, Čehija, Zviedrija un Šveice. Šīs vienības iekļuva arī pusfinālā, kur zviedrietes piektdien spēlēs pret Čehiju, bet Somija tiksies ar Šveici.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākija aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības "Rubene". Diāna Isjomina, Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Lauma Višņevska ikdienā spēlē Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas līgās. Savukārt "Elvi Florbola līgu" šajā turnīrā pārstāv septiņas Kocēnu "Rubenes" florbolistes, trīs spēlētājas ir no Rīgas NND komandas, trīs no "Ķekavas", divas no Cēsu "Lekringa", bet no "Ķekavas Bulldogs" komandā ir viena florboliste.

Neilgi pirms turnīra sākuma kļuva zināms, ka traumas dēļ izlasei nevarēs palīdzēt NND florboliste Linda Lubgāne, kuras vietā sastāvā iekļauta Paula Sloģe no "Lekringa".

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Lauma Višņevska ("Stromsbro", Zviedrija);

aizsardzes - Gunita Kārkliņa (NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane (visas - "Rubene"), Gundega Vancāne ("Ķekava");

uzbrucējas - Paula Egle, Ieva Priede (abas - NND), Anna Ankudinova ("Ķekavas Bulldogs"), Monika Džigure, Paula Sloģe (abas - Cēsu "Lekrings"), Edīte Bankava, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava (visas - "Rubene"), Elīza Elizabete Bērziņa ("Ķekava"), Evelīna Garbare (Burgdorfas "Wizards", Šveice), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - "Grei", Norvēģija).