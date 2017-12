Timmam karjeras rezultatīvākā spēle Eirolīgā

Divu spāņu klubu duelī 11.kārtas cīņā "Baskonia" mājās ar 88:82 (27:12, 14:24, 18:20, 29:26) uzvarēja Malagas "Unicaja" komandu, Vitorijas vienībai turnīrā tiekot pie ceturtā panākuma pēdējos piecos mačos.

Timma kļuva par rezultatīvāko uzvarētāju rindās. Latvietis aizvadīja teicamu maču, kurā viņš nospēlēja 30 minūtes un 50 sekundes, trāpot četrus no četriem divpunktu metieniem un piecus no deviņiem tālmetieniem, kā arī vienu no trim "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, kā arī nopelnīja vienu piezīmi un izprovocēja vienu pretinieku pārkāpumu. Šajā mačā Timma tika pie 21 efektivitātes rādītāja punkta, kas arī bija labākais rezultāts "Baskonia" komandā.

Šīs sezonas ULEB Eirolīgas debitantam Timmam līdz šim rezultatīvākā spēle bija devītajā kārtā, kad viņš guva 15 punktus pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda mts".

Tikmēr otrs Vitorijas kluba latviešu spēlētājs Rinalds Mālmanis bija spēles pieteikumā, taču laukumā nedevās.

"Unicaja" rindās ar 25 punktiem izcēlās Adams Vačinskis, taču tas neglāba Malagas komandu.

Pirms pēdējās ceturtdaļas "Baskonia" bija vadībā ar 59:56, bet vēlāk pretinieki spēja panākt izlīdzinājumu 64:64. Pēdējās četrās minūtēs liela loma bija tieši Timmam, kurš realizēja divus tālmetienus un vienu divpunktu metienu, kā arī pārķēra bumbu un izcīnīja atlēkušo bumbu pie viesu groza, ļaujot mājiniekiem beigās nosargāt uzvaru.

Zīmīgi, ka vēl aizvadītās nedēļas nogalē "Baskonia" galvenais treneris Pedro Martiness paziņoja, ka Timma nedēļu nav piedalījies komandas treniņos, bet aizvadījis tikai spēles, jo basketbolistam ir sāpīga trauma. "Viņam ir neliela trauma, taču sāpes neļauj piedalīties treniņos. Timma lieto medikamentus dienu pirms spēles, lai viņš varētu uz maču ierasties spējīgs palīdzēt komandai," atklāja Martiness.

Tikmēr citā mačā Daira Bertāna pārstāvētā Itālijas komanda Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" mājās ar 71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22) zaudēja Maskavas apgabala "Himki", ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.

Bertāns spēlēja 12 minūtes un 34 sekundes, gūsto trīs punktus, jo realizēja vienīgo tālmetienu, kas viņam bija arī vienīgais metiens šajā mačā. Tāpat latvietis izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pārtvēra divas bumbas un pieļāva vienu kļūdu, nopelnot divas piezīmes, kas viņam deva četrus efektivitātes rādītāja punktus.

Milānas komandā Kērtiss Džerelss guva 17 punktus, bet "Himki" rindās tās līderis Aleksejs Šveds izcēlās ar 29 punktiem.

Pie svarīgas uzvaras tika Lietuvas klubs Kauņas "Žalgiris", kas savās mājās ar 80:74 (10:20, 21:13, 33:14, 16:27) uzvarēja Grieķijas vienību Atēnu "Panathinaikos Superfoods".

Laukuma saimniekiem Pauļus Jankūns guva 17, bet Ārons Vaits 13 punktus, kamēr Atēnu komandā Niks Paps un Kriss Singletons izcēlās ar attiecīgi 16 un 15 punktiem.

Tikmēr turnīra līdere Maskavas CSKA viesos ar 92:76 (22:20, 20:19, 28:20, 22:17) uzvarēja Vācijas čempioni Bambergas "Brose". Pēc puslaika Krievijas komandai bija tikai trīs punktu pārsvars 42:39, taču otrajā spēles daļā maskavieši apstiprināja favorītu statusu.

Uzvarētājiem francūzis Nando de Kolo guva 20 punktus, bet "Brose" komandā ar 16 punktiem izcēlās Ogustins Rubits.

Visbeidzot Izraēlas vienība Telavivas "Maccabi FOX" mājās ar rezultatīvā cīņā ar 94:91 (25:21, 21:25, 23:19, 25:26) uzvarēja "Valencia Basket" no Spānijas.

Telavivas vienībā Pjērs Džeksons sameta 21 punktu, bet spāņiem ar 24 punktiem izcēlās Eriks Grīns.

ULEB Eirolīgas kopvērtējuma vadībā ar deviņām uzvarām 11 spēlēs atrodas Maskavas CSKA, kamēr par panākumu mazāk ir Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Pireju "Olympiakos" no Grieķijas, kas gan aizvadījusi desmit spēles, bet piektdien tiksies ar Madrides "Real" no Spānijas.

Pa septiņām uzvarām ir desmit spēles aizvadījušajai Turcijas vienībai Stambulas "Fenerbahce Doguš", kā arī "Maccabi FOX", "Panathinaikos Superfoods" un "Himki" komandām, kuras nospēlējušas 11 mačus.

Savukārt "Žalgiris" ar sešām uzvarām ir septītajā pozīcijā.

Tikmēr ar piecām uzvarām devītajā vietā ir "Baskonia", kamēr "AX Armani Exchange Olimpia" ar trim panākumiem ir 15.pozīcijā starp 16 vienībām.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.