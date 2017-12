Kasjauns.lv jau ziņoja, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) otrdien par antidopinga pārkāpumiem piemēroja diskvalifikāciju Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas līdz ar to krievu atlētiem liegs februārī gaidāmajās Phjončhanas olimpiskajās spēlēs startēt zem šīs valsts karoga. Tiesa, Krievijas sportisti varēs sacensties zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas".

Šogad parūpēties par Krievijas olimpiešu apģērbiem tika uzticēts vietējam uzņēmumam "Zasport", kura īpašniece 28 gadus vecā Anastasija Zadorina avīzei "Kommersant" atklājusi, ko tagad grasās darīt ar tām drēbēm, kuras ir būtībā kļuvušas nederīgas. Zadorina nolēmusi, ka noliktavā turēt drēbju kalnus ir bezjēdzīgi, tāpēc ir nolemts visus apģērbus uzdāvināt visiem tiem sportistiem, kuriem pēc Krievijas domām bija jādodas uz olimpiskajām spēlēm un arī visiem delegācijas pārstāvjiem Ekipējumu saņems visi, neskatoties uz to, vai piedalīsies olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga, vai nolems tās boikotēt.

"Zasport" īpašniece Anastasija Zadorina. (Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA)

Pašlaik gan netiek atklāts, vai pie jaunajām drēbēm tiks arī tie atlēti, kuri ir saņēmuši oficiālas SOK diskvalifikācijas.

Katram Krievijas olimpietim bija paredzēti kopumā 72 apģērba gabali un aksesuāri (salīdzinājumam: mūsu olimpiešu apģērbā tādu ir vien 45).

"Mēs paveicām milzīgu darbu, mēs atbalstām savus sportistus un jūtam viņiem līdzi, jo priekšā nebūt ne tas vieglākais lēmums. Apģērbi jau ir saražoti, tāpēc tie tiks nogādāti olimpiešiem un visiem delegācijas locekļiem pat tad, ja tā izrādīsies mūsu dāvana," avīzei atkāja Zadorina.

Krievijas prese ziņo, ka SOK jau ir vērsušies pie sporta apģērbu ražotāja "Nike" ar lūgumu sagatavot formas "tīrajiem" Krievijas sportistiem, kuriem būs atļauts piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

2018. gada olimpiskajām spēlēm bija jākļūst par pirmajām, kurām apģerbus gatavo uzņēmums "Zasport", kura īpašniece ir Krievijas Drošības dienesta ģenerāļa Mihaila Šekina meita Anastasija Zadorina. Pēdējo 15 gadu garumā par Krievijas sportistu apģērbiem rūpējās "Bosco di Ciliegi".

"Zasport" iestājas pret dopinga lietošanu. (Foto: Sputnik/Scanpix/LETA)

Krievijas sportistus, kuri drīkstēs startēt februārī gaidāmajās olimpiskajās spēlēs, izvēlēsies īpaša ekspertu grupa, darot to ar lielu piesardzību. Šo grupu vadīs Neatkarīgas testēšanas kameras (ITA) vadītāja Valerī Furnerona. Tajā tiks iekļauti Pirmsspēļu testēšanas darba grupas biedri - vienu apstiprinās Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA), vienu No dopinga brīvā sporta vienība (DFSU) un vienu SOK.

Tiks izvēlēti tie atlēti, kuri ir kvalificējušies Olimpiādei, kuri ir "tīri", kuri nekad nav diskvalificēti par dopinga lietošanu un nav pārkāpuši antidopinga noteikumus, kuri ir veiksmīgi izgājuši dopinga pārbaudes pirms olimpiskajām spēlēm. Tāpat šiem atlētiem būs jāiziet papildus dopinga kontrole, lai būtu pārliecība, ka viņi ir godīgi.