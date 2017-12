Par antidopinga pārkāpumiem Soču olimpiskajās spēlēs SOK bobsleja pilotam Zubkovam atņēma tajās izcīnītos zeltus gan divniekos, gan četriniekos.

Ceturtdien SOK nākusi klajā ar detalizētu aprakstu, kāpēc Zubkovs atzīts par vainīgu.

Tajā SOK disciplinārā komisija uzsvērusi, ka Zubkova nodotās analīzes bijušas bojātas, turklāt vienam no urīna paraugiem bija pievienots sāls. Tāpat bobslejists bija to Krievijas sportistu sarakstā, kam pirms Soču olimpiskajām spēlēm tika dotas aizliegtās vielas.

Pēc Zubkova diskvalifikācijas četrinieku sacensībās Soču olimpisko spēļu zelts būtu jāsaņem latvieša Oskara Melbārža pilotētajam četriniekam, turklāt viņam vajadzētu saņemt bronzu arī divniekos, jo diskvalifikācija tika piemērota vēl vienam krievu pilotam Aleksandram Kasjanovam.

Zubkovs bija Krievijas delegācijas karognesējs Soču olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, bet tagad viņam vispār liegts būt jebkādā veidā saistītam ar Olimpiādi.

Jau ziņots, ka līdzīga diskvalifikācija piešķirta arī krievu skeletonistam Aleksandram Tretjakovam, līdz ar to zeltu vajadzētu saņemt latvietim Martinam Dukuram, bet bronzu - viņa brālim Tomasam.

SOK otrdien par antidopinga pārkāpumiem piemēroja diskvalifikāciju Krievijas Olimpiskajai komitejai, kas līdz ar to krievu atlētiem liegs februārī gaidāmajās Phjončhanas olimpiskajās spēlēs startēt zem šīs valsts karoga. Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas".