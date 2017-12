Ir noslēdzies ikgadējais bērnu pasaules čempionāts Little Mo 2017 Floridā. @tenisa_centrs apsveic #tennisproacademy trenerus @swackoo @janismellups88 ar #tennisproacademy bērnu sasniegumiem. Apsveicam Valeriju Karginu @valerija_kargina ar 1 vietu vienspēlē un dubultspēle U12 vecuma grupā. Un desertā-mūsu #tennisproacademy spēlētāji Gustavs Dambinsh pārī ar Valeriju Karginu ieguva 1 vietu jauktajās dubultspēles , pārliecinoši pārspējot pāri no Čīles. @tenisa_centrs sveic visu #tennisproacademy sastāvu ar gūtajiem sasniegumiem.

A post shared by Tenisa_centrs (@tenisa_centrs) on Dec 6, 2017 at 8:13pm PST