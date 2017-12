Mājiniece "Al Jazira" pārvar FIFA Klubu Pasaules kausa priekšsacīkšu kārtu

"Al Jazira" ar rezultātu 1:0 (1:0) apspēlēja Jaunzēlandes komandu "Auckland City", kas ir Austrālija un Okeānijas zonas čempione.

Vienīgos vārtus pēc tāla raidījuma neilgi pirms pirmā puslaika beigām iesita brazīlietis Romarinju.

Līdz ar to "Auckland City" komanda atgriezīsies mājās, kamēr "Al Jazira" nākamajā duelī sestdien tiksies ar Āzijas Futbola konfederācijas (AFC) Čempionu līgas uzvarētāju Saitamas "Urawa Reds" no Japānas, bet pēc tam pusfinālā šī pāra uzvarētāja spēkosies ar Spānijas grandu Madrides "Real", kas ir Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas uzvarētājs.

Tikmēr otrajā zara pusē sestdien pusfinālā Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) klubu turnīra uzvarētāja "Pachuca" no Meksikas spēkosies ar Āfrikas Futbola konfederācijas (CAF) čempioni Kasablankas "Wydad" no Marokas, bet šī pāra uzvarētājai pretim stāsies "Copa Libertadores" jeb prestižākā Dienvidamerikas Futbola konfederācijas (CONMEBOL) klubu turnīra uzvarētāja Portualegri "Gremio" no Brazīlijas.

Sacensību fināls notiks 16.decembrī Abū Dabī.

Pērn turnīrā triumfēja Madrides "Real" komanda, kas finālā tikai pagarinājumā spēja pieveikt Japānas čempioni Kašimas "Antlers". Pirms tam pusfinālā "Antlers", kas kā saimniece savu ceļu sacensībās lauza no astotdaļfināla, negaidīti uzvarēja "Copa Libertadores" turnīra uzvarētāju Medeljinas "Atletico Nacional" no Kolumbijas.

Pasaules klubu kausā piedalās FIFA konfederāciju kontinentu prestižāko turnīru čempiones, kā arī rīkotājvalsts čempionāta uzvarētāja.

Jau trīs gadus pēc kārtas prestižo kausu ieguvusi kāda no Spānijas vienībām.