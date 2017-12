Latvijas sieviešu florbola izlase uzvar Dāniju, iekļūstot pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā

Ceturtdaļfinālā Latvijas florbolistes trešdien spēlēs pret spēcīgo Zviedriju, kas ir iepriekšējo piecu pasaules čempionātu uzvarētāja.

Latvijas komandas labā vārtus otrdien guva Līga Garklāva, Evelīna Garbare, Gunita Kārkliņa un Zeltīte Bankava.

Otrdienas mačā starp abām vienībām kopumā aizritēja līdzvērtīgs mačs, bet rezultātu 14.minūtē atklāja Latvijas izlases florboliste Garklāva. Lai arī dānietēm bija vārtu gūšanas iespējas, viņas tās neizmantoja, kamēr Latvijai klājās labāk - otrajā trešdaļā Garbare un Kārkliņa panāca jau 3:0.

Savukārt cīņas 47.minūtē Bankava panāca jau četru vārtu pārsvaru. Lai arī Latvijas tuvojās neapstrīdamai uzvarai, 50.minūtē Sesīlija di Nardo vairākumā dānietēm vienus vārtus atguva. Pamatlaika beigās Dānijai piederēja diezgan izteikts pārsvars, bet vārtus šai vienībai gūt vairs neizdevās.

Latvijas izlases rindās par labāko spēlētāju tika atzīta trešo vārtu autore Kārkliņa, kura ir komandas kapteine.

Latvijas izlase neveiksmīgi aizvadīja grupu turnīru, kurā cieta trīs zaudējumus tikpat mačos. Vispirms ar 3:8 tika zaudēts Čehijai, tad ar 2:3 atzīts Norvēģijas pārākums, bet pirmdien ar 1:12 nācās kapitulēt Somijai.

Somietes šajā grupā nopelnīja sešus punktus, Čehija četrus, Norvēģija divus, bet Latvija palika tukšā. Somietes un čehietes uzreiz iekļuva ceturtdaļfinālā.

Savukārt Dānija uzvarēja D apakšgrupā, kurā tāpat kā C apakšgrupā spēlēja šī čempionāta potenciāli vājākās komandas. Dānietes vispirms ar 11:2 sagrāva Taizemi, tad ar 11:3 uzveica arī Japānu, bet pirmdien cīņā par pirmo vietu grupā ar 6:2 pārspēja ASV izlasi.

Dānietes tika pie sešiem punktiem, kamēr amerikānietēm bija četri, japānietēm divi punkti, bet taizemietes palika bešā.

Pirms diviem gadiem Dānijas izlase pasaules čempionātā palika desmitajā vietā, bet 2013.gadā bija pozīciju zemāk, kamēr vēl pirms tam divās planētas meistarsacīkstēs ieņēma attiecīgi astoto un devīto vietu.

Tikmēr latvietes jau divus čempionātus pēc kārtas izcīnījušas augsto, piekto, vietu.

Pēc apakšgrupu sacensībām ceturtdaļfinālam uzreiz kvalificējās A un B grupu divas labākās komandas, kas bija Somija, Čehija, Zviedrija un Šveice.

Savukārt šo grupu trešo un ceturto vietu ieguvējas aizvadīs cīņas par vietu labāko astoņniekā ar C un D apakšgrupu divām labākajām izlasēm.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākija aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības "Rubene".

Uz pasaules čempionātu Fedulovs aizvedis divas vārtsardzes, septiņas aizsardzības spēlētājas un 11 uzbrucējas. Diāna Isjomina, Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Lauma Višņevska ikdienā spēlē Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas līgās. Savukārt "Elvi Florbola līgu" šajā turnīrā pārstāv septiņas Kocēnu "Rubenes" florbolistes, trīs spēlētājas ir no Rīgas NND komandas, trīs no "Ķekavas", divas no Cēsu "Lekringa", bet no "Ķekavas Bulldogs" komandā ir viena florboliste.

Neilgi pirms turnīra sākuma kļuva zināms, ka traumas dēļ izlasei nevarēs palīdzēt NND florboliste Linda Lubgāne, kuras vietā sastāvā iekļauta Paula Sloģe no "Lekringa".

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā, kamēr Norvēģija guva otro vietu.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Lauma Višņevska ("Stromsbro", Zviedrija);

aizsardzes - Gunita Kārkliņa (NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane (visas - "Rubene"), Gundega Vancāne ("Ķekava");

uzbrucējas - Paula Egle, Ieva Priede (abas - NND), Anna Ankudinova ("Ķekavas Bulldogs"), Monika Džigure, Paula Sloģe (abas - Cēsu "Lekrings"), Edīte Bankava, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava (visas - "Rubene"), Elīza Elizabete Bērziņa ("Ķekava"), Evelīna Garbare (Burgdorfas "Wizards", Šveice), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - "Grei", Norvēģija).