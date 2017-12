Kā skaidrots rīkojuma projektā, lai naudas balvu izmaksai pieejamo ierobežoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošinātu balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2016.gada nogalē un 2017.gadā, Latvijas Nacionālajai sporta padomei, izstrādājot priekšlikumu Ministru kabinetam par naudas balvu piešķiršanu, ir jāizvērtē sacensību nozīmīgums, sacensībās piedalījušos valstu skaits un sportistu vai komandu skaits.

Kopumā rosināts piešķirt 90 naudas balvas sportistiem, viņu treneriem un apkalpojošajam personālam, tam atvēlot 494 544 eiro. Sportistiem paredzētajās naudas balvās iekļauti arī līdzekļi nodokļu samaksai.

Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par pasaules čempionātā skeletonā izcīnīto pirmo vietu plānots piešķirt 27 000 eiro, savukārt viņa trenerim Dainim Dukuram balvā paredzēts izmaksāt 13 500 eiro.

Bobslejistiem Oskaram Ķibermanim un Matīsam Miknim par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem katram plānots piešķirt 3375 eiro, bet pa 675 eiro plānots piešķirt viņu treneriem Sandim Prūsim, Jānim Ozolam un Olafam Kļaviņam, tdu pašu summu plānots iedalīt abu sportistu apkalpojošajiem sporta darbiniekiem Jānim Kaupem un Viesturam Pērkonam.

Skeletonistam Tomasam Dukuram par Eiropas čempionātā skeletonā izcīnīto otro vietu paredzēts izmaksāt 6750 eiro un viņa trenerim D.Dukuram - 3375 eiro.

Latvijas Cīņas federācijas sportistei Anastasijai Grigorjevai par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu naudas balvā paredzēts izmaksāt 9720 eiro, savukārt viņu treneriem Ļubovai Kopilovai un Armandam Zvirbulim katram plānots piešķirt 1944 eiro. Grigorjevu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam paredzēts izmaksāt 972 eiro.

Latvijas Kanoe federācijas sportistam Aleksejam Rumjancevam par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu prēmijā plānots piešķirt 9720 eiro, bet viņa trenerim Genādijam Zujevam - 4860 eiro.

Latvijas Taekvondo federācijas sportistei Inesei Tarvidai par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu plānots izmaksāt 9720 eiro, savukārt viņas trenerim Markusam Kohlofelam tiks izmaksāti 4860 eiro.

Latvijas Vieglatlētikas savienības jaunajai vadītājai Inetai Radevičai par 2011.gada pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu plānots piemaksāt 6403 eiro, bet viņas trenerei Innai Radevičai - 1 601 eiro. Radeviča sacensībās ieguva augstāku vietu, jo viena no dalībniecēm tika diskvalificēta par dopinga lietošanu.

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistiem Elīzai Caucei, Ullai Zirnei, Ināram Kivleniekam, Artūram Dārzniekam, Oskaram Gudramovičam, Pēterim Kalniņam, Andrim Šicam un Jurim Šicam par Pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu kamaniņu sportā stafetē katram paredzēts piešķirt 3375 eiro. Šo sportistu treneriem Kasparam Dumpim, Jānim Liepam, Maijai Tīrumai un Sandrim Bērziņam prēmijā paredzēts piešķirt 3038 eiro. Sportistus apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam Rubenim plānots izmaksāt 1670 eiro, bet sportistu apkalpojošajiem darbiniekiem Zanei Krūzei, Agrim Potašam un Ansim Biedrim - pa 455 eiro.

Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu paredzēts piešķirt 6750 eiro, savukārt viņas treneriem Eduardam Andruškevičam un Viktoram Ščerbatiham - katram pa 1688 eiro.

Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Laurim Strautmanim par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu plānots izmaksāt 4500 eiro, bet viņa trenerim Zigfrīdam Markainim - 2250 eiro.

Latvijas Biatlona federācijas sportistam Andrejam Rastorgujevam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu prēmijā plānots piešķirt 4500 eiro, savukārt viņa trenerim Intaram Berkulim - 2250 eiro.

Latvijas Basketbola savienības sportistiem Agnim Čavaram, Edgaram Krūmiņam, Naurim Miezim un Kārlim Paulam Lasmanim par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā katram paredzēts piešķirt 6750 eiro. Šo sportistu trenerim Jānim Ārem prēmijā paredzēts izmaksāt 6750 eiro, un pie tādas pašas summas varētu tikt arī sportistus apkalpojošais sporta darbinieks Māris Jučmanis.

Latvijas Volejbola federācijas sportistiem Aleksandram Samoilovam un Jānim Šmēdiņam par Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu pludmales volejbolā katram paredzēts izmaksāt 5062 eiro, bet viņu treneriem Genādijam Samoilovam un Andrim Šmēdiņam - katram pa 2530 eiro.

Naudas balvas plānots piešķirt arī vairākiem Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistiem. Aigaram Apinim par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu diska mešanā paredzēts izmaksāt 18 000 eiro, Diānai Dadzītei par pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu šķēpmešanā, diska mešanā un lodes grūšanā - 27 000 eiro, Rihardam Snikum par Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu paralimpiskajā iejādē - 6750 eiro.

Apiņa trenerim Aldim Šūpulniekam naudas balvā paredzēts izmaksāt 4500 eiro, bet sportistu apkalpojošajai sporta darbiniecei Guntai Ozoliņai - 4500 eiro. Dadzītes trenerim Zigfrīdam Jūliusam Vegneram prēmijā paredzēts piešķirt 4050 eiro, bet sportisti apkalpojošajām sporta darbiniecēm Signei Rinkulei - 4050 eiro un Zanei Skujiņai - 5400 eiro. Savukārt Snikus trenerei Olgai Šellerei naudas balvā paredzēts izmaksāt 1350 eiro, sportistu apkalpojošajai sporta darbiniecei Dariai Tikhomirovai - 1350 eiro, bet Sniku apkalpojošajiem sporta darbiniekiem Zanei Apiņai un Kasparam Iesaliņam katram pa 336 eiro.

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistam Mārim Grēniņam par Nedzirdīgo spēlēs izcīnīto pirmo vietu tāllēkšanā prēmijā piešķirs 27 000 eiro. Viņa trenerei Mārītei Lūsei piešķirs 13 500 eiro.

Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportisti Ievu Milleri par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu FR1000 klasē piešķirs 3500 eiro, bet viņas treneris Lotārs Millers saņems 1750 eiro.

Latvijas Motosporta federācijas sportistam Paulam Jonasam par pasaules čempionātā MX2 klasē izcīnīto pirmo vietu prēmijā paredzēti 14 229 eiro, viņa trenerim Kasparam Jonasam - 2371 eiro, bet apkalpojošajiem sporta darbiniekiem Gatim Frindem un Kristeram Serģim - katram pa 2371 eiro.

Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Ernestam Erbam par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto pirmo vietu prēmijā piešķirs 5000 eiro, bet viņa trenerim Vilnim Celmiņam - 2500 eiro.

Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Guntai Latiševai-Čudarei par Eiropas U-23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu 400 metru distancē naudas balvu piešķirs 5000 eiro apmērā, bet viņas trenerim Pēterim Stripkānam - 2500 eiro.

Latvijas Slēpošanas savienības sportistam Kristapam Zvejniekam par Pasaules universiādē izcīnīto pirmo vietu kalnu slēpošanā Alpu kombinācijā izmaksās 3500 eiro, viņa trenerei Janai Zvejniecei - 875 eiro, bet apkalpojošajam sporta darbiniekam Raivo Zvejniekam - 875 eiro.

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par Pasaules junioru čempionātā izcīnīto pirmo vietu kamaniņu sportā piešķirs 5000 eiro. Par šo sasniegumu viņa treneriem Zintim Šaicānam un Aivaram Kalniņam katram piešķirs 600 eiro, bet treneriem Pēterim Cīmanim un Aivai Aparjodei - pa 250 eiro. Sportistu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam Rubenim piešķirs 450 eiro, bet apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Ozoliņam - 350 eiro.

Latvijas Basketbola savienībai par Latvijas vīriešu basketbola izlases un Latvijas sieviešu basketbola izlases dalību Eiropas čempionātu finālturnīros un iekļūšanu ceturtdaļfinālā sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai izmaksās 80 000 eiro. Sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai par jauktā pāra dalību pasaules čempionāta finālturnīrā un iekļūšanu ceturtdaļfinālā 8144 eiro piešķirs Latvijas Kērlinga asociācijai.

Naudas balvas 398 344 eiro apmērā izmaksās no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetā esošiem līdzekļiem, kas iezīmēti balvām par izciliem sasniegumiem sportā. Lai nodrošinātu visu naudas balvu izmaksu, bija nepieciešams veikt arī 37 569 eiro pārdali no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt vēl papildu līdzekļus 58 686 apmērā atsevišķu balvu finansēšanai vai daļējai apmaksai lemts pārdalīt arī no Labklājības ministrijas pamatbudžeta.