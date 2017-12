Latvijas florbolistes PČ apakšgrupu turnīru noslēdz ar zaudējumu spēcīgajai Somijai

Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā pirmdien guva Diāna Isjomina.

Somietes mača rezultātu atklāja ceturtajā minūtē, bet nākamo septiņu minūšu laikā iemeta vēl trīs bumbiņas latviešu vārtos. Otrajā periodā pēc nospēlētām 66 sekundēm rezultāta tablo vēstīja 4:0 Somijas izlases labā, bet līdz mača vidum pretinieces guva vēl divus vārtus.

Vienīgos vārtos latvietēm izdevās gūt otrā perioda 11.minūtē, kad Isjomina aizskrēja ātrajā pretuzbrukumā un ar spēcīgu sitienu apspēlēja pretinieču vārtsardzi.

Otrā perioda otrajā pusē Latvijas florbolistes ielaida tikai vienus vārtus un "sausā" nostāvēja arī trešās trešdaļas pirmās desmit minūtes. Tomēr pēc tam somietes nepilnas minūtes laikā guva divus vārtus, kā arī ar diviem vārtiem atzīmējās spēles pēdējās četrās minūtes, Latvijas komandai ciešot zaudējumu ar rezultātu 1:12.

Latvijas izlases rindās par labāko spēlētāju tika atzīta Anna Ankudinova. Zīmīgi, ka Latvijas izlases jaunākajai florbolistei Ankudinovai šis ir jau otrs labākās spēlētājas gods šajā čempionātā.

Vēl pirms šīs spēles bija zināms, ka Latvijas izlase A apakšgrupā ieņems pēdējo vietu, jo tā ar 3:8 zaudēja Čehijai, kā arī ar 2:3 piekāpās Norvēģijai. Tikmēr somietes ar 5:1 pārspēja Čehiju un sestdien ar 10:1 sagrāva Norvēģiju.

Čehija pirmdien nodrošināja otro vietu grupā un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu, jo ar 8:0 (1:0, 5:0, 2:0) uzvarēja Norvēģiju.

Līdz ar to A apakšgrupā Somijai bija ir seši punkti, Čehijai četri, Norvēģijai divi, bet Latvija palika tukšā.

Vēl pirms Latvijas un Somijas spēles bija skaidrs, ka latvietes savā apakšgrupā paliks pēdējās, cīņā par vietu ceturtdaļfinālā pretiniekos saņemot D apakšgrupas labāko komandu.

Par to pirmdien kļuva Dānija, kas ar 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) uzvarēja ASV izlasi, svinot trešo panākumu tikpat mačos.

Dānijas izlase šajā grupā ieguva sešus punktus, ASV tika pie četriem punktiem un izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēlēs pret Norvēģiju, kamēr tālāk palika Japānas un Taizemes izlases.

Latvijas un Dānijas izlašu spēle notiks jau otrdien plkst.14 pēc Latvijas laika, uzvarētājai tiekot ceturtdaļfinālā, kur labāko šī dueļa komandu jau gaida pasaules čempione Zviedrija, kura bija labākā B apakšgrupā.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase čempionātu sāka piektdien, kad ar 3:8 zaudēja Čehijai, lai arī spēles sākumā spēja iegūt vadību 3:0. Tiesa, vēl līdz pirmajam pārtraukumam latvietes pārsvaru pamanījās izsēt, beigās ciešot sagrāvi.

Savukārt pēc tam līdzīgā cīņā ar 2:3 nācās atzīt Norvēģijas pārākumu. Šajā mačā latvietes divas reizes spēja izlīdzināt rezultātu, tomēr trešajā periodā ielaida izšķirošos vārtus.

Somietes ir pašreizējās pasaules vicečempiones, bet Čehijas valstsvienība iepriekšējā pasaules čempionātā ierindojās ceturtajā vietā, kamēr norvēģietes bija tikai devītās. Tikmēr latvietes jau divus čempionātus pēc kārtas izcīnījušas augsto, piekto, vietu.

Pēc apakšgrupu sacensībām ceturtdaļfinālam uzreiz kvalificējās A un B apakšgrupu divas labākās komandas, savukārt šo grupu trešo un ceturto vietu ieguvējām jāaizvada vēl viens mačs, kurā par vietu labāko astoņniekā būs jātiekas ar C vai D apakšgrupas divām labākajām izlasēm.

Līdz ar to par vietu labāko astotniekā otrdien savā starpā tiksies ne tikai Latvija un Dānija, bet arī Norvēģija - ASV, Polija - Igaunija un Vācija - Slovākija.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākija aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības "Rubene".

Uz pasaules čempionātu Fedulovs aizvedis divas vārtsardzes, septiņas aizsardzības spēlētājas un 11 uzbrucējas. Diāna Isjomina, Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Lauma Višņevska ikdienā spēlē Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas līgās. Savukārt "Elvi Florbola līgu" šajā turnīrā pārstāvēs septiņas Kocēnu "Rubenes" florbolistes, trīs spēlētājas būs no Rīgas NND komandas, trīs no "Ķekavas", bet divas būs no Cēsu "Lekringa", bet no "Ķekavas Bulldogs" viena florboliste.

Neilgi pirms turnīra sākuma kļuva zināms, ka traumas dēļ izlasei nevarēs palīdzēt NND florboliste Linda Lubgāne, kuras vietā sastāvā iekļauta Paula Sloģe no "Lekringa".

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā, kamēr Norvēģija guva otro vietu.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Lauma Višņevska ("Stromsbro", Zviedrija);

aizsardzes - Gunita Kārkliņa (NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane (visas - "Rubene"), Gundega Vancāne ("Ķekava");

uzbrucējas - Paula Egle, Ieva Priede (abas - NND), Anna Ankudinova ("Ķekavas Bulldogs"), Monika Džigure, Paula Sloģe (abas - Cēsu "Lekrings"), Edīte Bankava, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava (visas - "Rubene"), Elīza Elizabete Bērziņa ("Ķekava"), Evelīna Garbare (Burgdorfas "Wizards", Šveice), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - "Grei", Norvēģija).