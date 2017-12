Latvijas izlases florboliste Garklāva: "Neizmantojām ļoti daudz labu iespēju"

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase Slovākijā notiekošajā pasaules čempionātā sestdien cieta otro neveiksmi divos aizvadītos mačos, ar 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) atzīstot Norvēģijas pārākumu.

"Mums bija ļoti daudz iespēju, kuras vajadzēja izmantot, lai neļautu norvēģietēm tikt pie trešās vietas apakšgrupā, kas, visticamāk, tagad arī notiks," Latvijas Florbola savienība (LFS) citē Garklāvu, kura guva savas komandas pirmos vārtus.

Latvijas izlase čempionātu piektdien sāka ar 3:8 zaudējot Čehijai, kamēr norvēģietēm šis bija pirmais mačs turnīrā, līdz ar to viņas teorētiski bija svaigākas. Tiesa, Garklāva norādīja, ka tam nav bijusi liela nozīme.

"Tas, ka mums šī bija otrā spēle divās dienās, bet pretiniecēm pirmais mačs, neko daudz neietekmēja. Mēs esam trenējušās un vismaz man tas neko nemainīja. Nospēlējām līdzīgi, vajadzēja tik izmantot savas iespējas un uzvarēt," bilda florboliste, kura ikdienā spēlē Norvēģijas klubā "Grei".

Viņa atzina, ka komandai bija kļūdas aizsardzībā, ar kurām jātiek galā.

"Kļūdas bija arī vakar. Mums ir lietas, kas sanāk, bet ir lietas, kuras jāuzlabo. Čempionāta turpinājumā ir daudz ko pielikt," uzskata Garklāva.

Latvijas izlase šajā spēlē pirmos vārtus ielaida jau cīņas 48.sekundē, taču tas mača gaitu neko daudz nav iespaidojis.

"Diezgan ātri tos vārtus atspēlējām un pirmais gols aizmirsās. Ielaidām, jo bija nepareiza komunikācija aizsardzībā, kur pieļāvām rupju kļūdu, taču ātri atguvāmies," piebilda Latvijas izlases spēlētāja.

Apakšgrupu turnīru Latvija noslēgs pirmdien pret favorīti Somiju.

"Ar Somiju būs grūti, taču kā jau redzējām pret Čehiju, mēs varam spēlēt arī pret TOP4 komandām. Somija nav tik agresīva kā Zviedrija un Čehija, taču viņas spēlē daudz gudrāk. Mums jābūt pacietīgām un tad savas iespējas atradīsies. Ir jāizbauda tās spēles, kuras ir pret vadošajām komandām, jo tādu maču mums ir ļoti maz. Baudīsim spēli un parādīsim to ko varam," piebilda Garklāva.

Pēc apakšgrupu sacensībām ceturtdaļfinālam uzreiz kvalificēsies A un B grupu divas labākās komandas, savukārt šo grupu trešo un ceturto vietu ieguvējām būs jāaizvada vēl viens mačs, kurā par vietu labāko astoņniekā būs jātiekas ar C vai D apakšgrupas divām labākajām izlasēm.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākiju aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības "Rubene".

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā, kamēr Norvēģija guva otro vietu.