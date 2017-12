Porziņģi nominējuši NBA mēneša labākā spēlētāja balvai; šoreiz nedaudz pietrūka

Porziņģis mēneša labākajai balvai bija izvirzīts otro reizi karjerā, jo līdzīgu atzinību viņš guva arī pērn, kad arī pretendēja uz oktobra un novembra labākā spēlētāja godu.

Sezonas sākums latvietim izdevās iespaidīgs, jo viņš pirmajās desmit sezonas spēlēs septiņas reizes guva vismaz 30 vai vairāk punktus spēlē, 6.novembra mačā pret Indiānas "Pacers" izceļoties ar 40 punktiem, labojot savu NBA rezultativitātes rekordu.

Tiesa, pēc tam 30 punktu robeža tika pārsniegta vien reizi, pa vidu divas spēles izlaižot traumas dēļ.

Porziņģis novembra sākumā pirmo reizi karjerā tika atzīts par NBA nedēļas labāko spēlētāju, tāpat ilgu laiku esot līgas trešais rezultatīvākais spēlētājs, šobrīd šajā sarakstā ieņemot piekto pozīciju ar vidēji 25,8 punktiem spēlē.

Novembris Porziņģim gan beidzās neveiksmīgi, jo 30.novembra mačā pret Maiami "Heat" viņš izmežģīja potīti, tāpēc šobrīd nav skaidrs, vai latvietis varēs doties laukumā "Knicks" nākamajā mačā, kas notiks svētdien.

Tikmēr par Austrumu konferences labāko mēneša spēlētāju atzīts Klīvlendas "Cavaliers" līderis Džeimss, kurš vidēji mačā guva 28,0 punktus, kas ir trešais labākais rādītājs līgā. "Cavaliers" izcīnīja 15 uzvaras 22 spēlēs, novembri noslēdzot ar desmit uzvaru sēriju. Tāpat viņam 8,1 izcīnīta atlēkusī bumba un 8,5 rezultatīvas piespēles vidēji spēlē.

Džeimss no spēles realizējis 58,4% metienu, kas viņa karjerā ir otrs labākais rādītājs sezonas pirmajos 22 mačos. Viņš novembrī kļuva par septīto spēlētāju NBA vēsturē, kurš karjeras laikā guvis vismaz 29 000 punktus.

Tikmēr Hjūstonas "Rockets" līderis Hārdens atzīts par labāko Rietumu konferencē. Viņš vidēji spēlē guvis 31,5 punktus un izdarījis 9,8 rezultatīvas piespēles, abos rādītājos esot labākajam visā līgā.

Hārdens 21 spēlē realizēja 94 tālmetienus un iemeta 168 "sodiņus", arī šajā ziņā esot labākajam līgā, kamēr "Rockets" ar 17 uzvarām 21 mačā ir savas konferences līdere.

Uz mēneša labākā spēlētāja godu bez Džeimsa un Porziņģa Austrumu konferencē pretendēja arī Kairijs Ērvings no Bostonas "Celtics", Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks", Viktors Oladipo no Indiānas "Pacers" un Demars Derozens no Toronto "Raptors". Tikmēr uz Rietumu konferences labākā spēlētāja titulu bez Hārdena bija izvirzīti arī Stefans Karijs un Kevins Durants no Goldensteitas "Warriors", Demarkuss Kazinss un Entonijs Deiviss no Ņūorleānas "Pelicans", Demjens Lilards no Portlendas "Trail Blazers" un Lemarkuss Oldridžs no Sanantonio "Spurs".