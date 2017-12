Latvijas sieviešu florbola izlase nenotur sensacionālu trīs vārtu pārsvaru un ar zaudējumu iesāk pasaules čempionātu

Latvijas izlase cieta zaudējumu ar rezultātu 3:8 (3:5, 0:1, 0:2), lai gan guva pirmos trīs vārtus šajā mačā.

Jurija Fedulova vadītā komanda jau cīņas astotajā minūtē bija vadībā ar 3:0, taču vēl līdz pirmā perioda beigām pretinieces ne tikai atspēlējās, bet panāca divu vārtu pārsvaru, turpinājumā pārsvaru vēl palielinot.

Latvijas izlasē vārtus guva Paula Egle, Elīza Elizabete Bērziņa un Anna Ankudinova, kura tika atzīta par labāko Latvijas izlasē.

Rezultātu cīņas otrajā minūtē atklāja Egle, kura bija veiklākā Čehijas vārtu priekšā, tiekot pie vārtsardzes atsistās bumbiņas. Tikmēr septītajā minūtē Egle asistēja Ankudinovai, kura guva vārtus, metot no asa leņķa. Tikmēr vēl pēc minūtes Latvijai izdevās ātrs pretuzbrukums, kuru ar precīzu metienu noslēdza Bērziņa, tobrīd panākot jau 3:0.

Čehijas izlase tobrīd izskatījās demoralizēta, taču pretinieces gana ātri atguvās un pēc labām izspēlēm divus vārtus atguva. Savukārt pagalam katastrofāla Latvijai bija pirmās trešdaļas pēdējā minūte, kurā pretinieces trīs reizes pārspēja vārtsardzi Laumu Višņevsku.

Arī turpinājumā Čehijai piederēja pārsvars, kurš tika pārvērsts vēl trīs precīzos metienos.

Uzvarētājām pa diviem vārtiem guva Nela Jirākova un Tereza Urbānkova.

Šo sacensību turpinājumā Latvija sestdienas rītā tiksies ar Norvēģiju, bet pirmdien gaidāms duelis pret spēcīgo Somiju, kas ir pašreizējā pasaules vicečempione.

Visus Latvijas izlases mačus šajā turnīrā, kā arī čempionāta finālspēli, translēs Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanāls.

Ja somietes ir pašreizējās pasaules vicečempiones, tad Čehijas valstsvienība iepriekšējā pasaules čempionātā ierindojās ceturtajā vietā, bet norvēģietes bija tikai devītās. Tikmēr latvietes jau divus čempionātus pēc kārtas izcīnījušas augsto, piekto, vietu.

Pēc apakšgrupu sacensībām ceturtdaļfinālam uzreiz kvalificēsies A un B grupu divas labākās komandas, savukārt šo grupu trešo un ceturto vietu ieguvējām būs jāaizvada vēl viens mačs, kurā par vietu labāko astoņniekā būs jātiekas ar C vai D apakšgrupas divām labākajām izlasēm.

Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs uz Slovākiju aizvedis 20 spēlētājas, sastāvā iekļaujot septiņas florbolistes no Latvijas čempionvienības "Rubene".

Uz pasaules čempionātu Fedulovs aizvedis divas vārtsardzes, septiņas aizsardzības spēlētājas un 11 uzbrucējas. Diāna Isjomina, Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Lauma Višņevska ikdienā spēlē Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas līgās. Savukārt "Elvi Florbola līgu" šajā turnīrā pārstāvēs septiņas Kocēnu "Rubenes" florbolistes, trīs spēlētājas būs no Rīgas NND komandas, trīs no "Ķekavas", bet divas būs no Cēsu "Lekringa", bet no "Ķekavas Bulldogs" viena florboliste.

Neilgi pirms turnīra sākuma kļuva zināms, ka traumas dēļ izlasei nevarēs palīdzēt NND florboliste Linda Lubgāne, kuras vietā sastāvā iekļauta Paula Sloģe no "Lekringa".

Latvijas sieviešu florbola izlase desmit reizes desmit pasaules čempionātos sasniegusi labāko astotnieku, bet pirmajā četriniekā tai līdz šim izdevies iekļūt tikai reizi, kad 2007.gadā gan ceturtdaļfināls nemaz netika izspēlēts.

Novembra pirmajā pusē turpat Bratislavā Latvija piedalījās Sešu nāciju kausā, kurā palika vien piektajā vietā, kamēr Norvēģija guva otro vietu.

Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā:

vārtsardzes - Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Lauma Višņevska ("Stromsbro", Zviedrija);

aizsardzes - Gunita Kārkliņa (NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Madara Adamane (visas - "Rubene"), Gundega Vancāne ("Ķekava");

uzbrucējas - Paula Egle, Ieva Priede (abas - NND), Anna Ankudinova ("Ķekavas Bulldogs"), Monika Džigure, Paula Sloģe (abas - Cēsu "Lekrings"), Edīte Bankava, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava (visas - "Rubene"), Elīza Elizabete Bērziņa ("Ķekava"), Evelīna Garbare (Burgdorfas "Wizards", Šveice), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - "Grei", Norvēģija).