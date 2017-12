Vācijas izlase Pasaules kausa finālturnīrā spēlējusi četras reizes, bet finālmačā piedalījusies astoņas reizes. Tikmēr Zviedrija ir 1958.gada vicečempione, Meksika sasniegusi divus ceturtdaļfinālus, bet Dienvidkoreja 2002.gadā sesnacionāli aizkļuva līdz pusfinālam.

Zīmīgi, ka Zviedrija ceļā uz finālturnīru tikās ar kādreizējām finālistēm Franciju, Nīderlandi un Itāliju, pie tam itāļi tika pārspēt kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Tikmēr B grupā tiksies 2016.gada Eiropas čempione Portugāle, kas kvalifikācijā spēlēja vienā apakšgrupā ar Latviju, Spānija, Irāna un Maroka.

Spānija ir 2010.gada Pasaules kausa ieguvēja, Portugālei labākais sasniegums ir 1966.gadā izcīnītā trešā vieta, Maroka reizi sasniegusi astotdaļfinālu, kamēr Irāna savos iepriekšējos četros finālturnīros neizkļuva no apakšgrupas.

Spānijas futbolisti uzvarējuši Portugāli abu izlašu divās iepriekšējās spēlēs finālturnīros - 2010.gada Pasaules kausā un 2012.gada Eiropas čempionātā.

Zīmīgi, ka marokāņi uzvarējuši tikai divos no saviem 13 Pasaules kausa finālturnīru mačiem, vienu no uzvarām svinot tieši pret Portugāli, 1986.gadā to pieveicot ar rezultātu 3:1.

Tikmēr G grupā ielozēta Anglija, Beļģija, Tunisija un finālturnīra debitante Panama.

Angļi ir 1966.gada Pasaules kausa ieguvēji, beļģiem labākais sasniegums ir 1986.gadā sasniegtā ceturtā vieta, kamēr Tunisija savos iepriekšējos četros finālturnīros neizkļuva no apakšgrupas.

Tāpat spraigas cīņas gaidāmas D grupā, kurā spēlēs 2014.gada fināliste Argentīna, Horvātija, vēl viena finālturnīra debitante Islande un Nigērija.

Argentīna par Pasaules kausa ieguvēju kronēta divas reizes, horvāti 1998.gadā bija trešie, kamēr Nigērija trīs reizes spēlējusi astotdaļfinālā.

Horvātija un Islande vienā apakšgrupā spēlēja arī kvalifikācijā, izcīnot uzvaras savā laukumā attiecīgi ar rezultātiem 2:0 un 1:0.

Tikmēr Nigērijai un Argentīnai šī būs jau trešā reize pēc kārtas un piektā reize kopumā, kad abas komandas spēkojas vienā apakšgrupā.

Savukārt E grupā vēl viena Latvijas pretiniece kvalifikācijā Šveice spēkosies ar Brazīliju, Kostariku un Serbiju.

Brazīlija ar piecām trofejām ir titulētākā Pasaules kausa finālturnīra dalībniece, Šveice trīs reizes spēlējusi ceturdaļfinālā, Kostarika savu labāko turnīru aizvadīja 2014.gadā, kad aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam. Tikmēr Serbija neatkarīgas valsts statusā divreiz palikusi apakšgrupā, bet zem Dienvidslāvijas karoga serbi divreiz sasnieguši pusfinālu.

Iepriekšējo reizi Šveice ar Brazīliju Pasaules kausa finālturnīros tikās 1950.gadā, kad apakšgrupā izlases nospēlēja neizšķirti 2:2.

C apakšgrupā spēlēs Francija, Dānija, Peru un Austrālijā.

Francija ir 1998.gada Pasaules kausa ieguvēja, tajā pašā gadā savu labāko rezultātu sasniedza Dānija, kura spēlēja ceturtdaļfinālā. Peru divreiz spēlējusi ceturtdaļfinālā, kamēr Austrālija vienu reizi tikusi pie iespējas piedalīties astotdaļfinālā.

Francūži, 2002.gada Pasaules kausa apakšgrupā, aizstāvēdami pirms četriem gadiem izcīnīto trofeju, dāņiem zaudēja ar 0:2, tādējādi neizkļūstot no apakšgrupas.

Mājiniecei Krievijai pienācās vieta A apakšgrupā, kur tās pretinieces būs Urugvaja, Ēģipte un Saūda Arābija, ar kuru nesen pārbaudes spēlē tikās Latvija.

Futbola Pasaules kausa galvenā balva. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Vēsturē pirmā Pasaules kausa ieguvēja Urugvaja finālturnīros triumfējusi divas reizes, bet abas trofejas izcīnītas pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Krievija kā neatkarīga valsts nav spējusi pārvarēt apakšgrupu, bet zem Padomju Savienības karoga krievi 1966.gadā bija ceturtie. Ēģipte savos iepriekšējos divos turnīros nav pāravarējusi pirmo posmu, kamēr Saūda Arābija 1994.gadā spēlēja astotdaļfinālā.

H apakšgrupā Polija spēkosies ar Senegālu, Kolumbiju un Japānu.

Poļi divas reizes vēsturē izcīnījuši bronzas medaļas, Kolumbijai un Senegālai labākie sasniegumi ir spēlēšana ceturtdaļfinālā, kamēr Japāna divreiz spēlējusi astotdaļfinālā.

Pasaules kausa finālturnīrs Krievijā norisināsies no 14.jūnija līdz 15.jūlijam.

2014.gada Pasaules kausa finālturnīrā triumfēja Vācija, kas finālā ar 1:0 papildlaikā pārspēja Argentīnu.

2018.gada Pasaules kausa finālturnīrā apakšgrupas:

A apakšgrupa - Krievija, Urugvaja, Ēģipte, Saūda Arābija;

B apakšgrupa - Portugāle, Spānija, Irāna un Maroka;

C apakšgrupa - Francija, Dānija, Peru, Austrālijā;

D apakšgrupa - Argentīna, Horvātija, Islande, Nigērija;

E apakšgrupa - Šveice, Brazīlija, Kostarika, Serbiju;

F apakšgrupa - Vācija, Meksika, Zviedrija, Dienvidkoreja;

G apakšgrupa - Anglija, Beļģija, Tunisija, Panama;

H apakšgrupa - Polija, Senegāla, Kolumbija, Japāna.