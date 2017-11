Strēlniekam 12 punkti, "Olympiakos" uzvar Spānijas čempionus

Pirejas vienībai šī ULEB Eirolīgā bija ceturtā uzvara pēc kārtas, kas atkal uz brīdi ļāvis pārņemt kopvērtējuma līderpozīciju.

Strēlnieks šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un 57 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un abus "sodiņus".

Latvietis šajā mačā atzīmējās arī ar trim atlēkušajām bumbām, trim rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu, vienu izprovocētu noteikumu pārkāpumu un 15 efektivitātes punktiem.

"Olympiakos" vadībā bija visu spēles laiku, pārsvaram vairākkārt pārsniedzot desmit punktus. Strēlnieks piecus no saviem 12 punktiem guva noslēdzošajās minūtēs, kas viesiem bija ļoti svarīgas pārsvara nosargāšanā.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Kosts Papanikols, kamēr "Valencia" rindās 26 punktus sameta Ēriks Grīns.

Tikmēr Jānis Timma ceturtdien ar perfektu metienu precizitāti guva desmit punktus, tomēr viņa un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Spānijas komanda Vitorijas "Baskonia" savā laukumā ar 69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17) pārliecinoši piekāpās pašreizējajiem turnīra čempioniem Stambulas "Fenerbahce Doguš" no Turcijas.

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 25 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā grozam uzbruka ar izcilu precizitāti - trāpīts vienīgais divpunktnieks, abi tālmetieni un abi "sodiņi". Tāpat latvieša rēķinā divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda, viens bloķēts metiens, viena piezīme un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie 16 efektivitātes punktiem.

Tikmēr Mālmanis nospēlētajās 11 minūtēs un 42 sekundēs atzīmējās ar pieciem punktiem. Latvietis grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem un vienīgo trejaci, kā arī atzīmējās ar trim atlēkušajām bumbām un trim piezīmēm, kas ļāva iegūt četrus efektivitātes punktus.

Spēles ievadu "Baskonia" gan aizvadīja ļoti solīdi, jo pirmo ceturtdaļu tai izdevās noslēgt ar desmit punktu vadību (25:15), tomēr mača turpinājumā "Fenerbahce Doguš" basketbolisti pārņēma iniciatīvu savās rokās un noslēgumā izcīnīja diezgan drošu panākumu.

"Fenerbahce Doguš" labā 16 punktus šajā mačā iemeta Džeimss Nanalijs, kamēr "Baskonia" sastāvā rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Tonike Šengelija.

Tikmēr citā ceturtdienas ULEB Eirolīgas mačā dramatisku zaudējumu piedzīvojusi Daira Bertāna pārstāvētā Itālijas komanda Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas viesos ar 68:73 (16:23, 14:10, 20:19, 18:21) piekāpās Stambulas "Anadolu Efes" no Turcijas.

Vēl divas minūtes un 13 sekundes pirms pamatlaika beigām lietuvietis Mants Kalnietis no Milānas kluba ar precīzu tālmetienu panāca neizšķirtu 67:67, bet 51 sekundi pirms beigām Vladimirs Mičovs iemeta vienu no diviem "sodiņiem" un jau vadībā izvirzīja Itālijas komandu. Tomēr viesi vadību nenosargāja, jo vispirms savulaik Latvijā spēlējušais Vladimirs Štimacs no jauna vadībā izvirzīja "Anadolu Efes" (69:68), bet pēc tam mājinieki guva vēl četrus punktus.

Bertāns šajā mačā nospēlēja vien astoņas minūtes un 35 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus. Latviešu basketbolists grozā raidīja vienu no trim divpunktu metieniem un vienīgo trejaci. Tāpat viņa rēķinā viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena piezīme un divi efektivitātes punkti.

Stambulas komandas rindās redzamākais basketbolists laukumā bija tieši Štimacs, kurš atzīmējās ar 19 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, bet "AX Armani Exchange Olimpia" sastāvā pa 15 punktiem iemeta Džordans Teodors un Mičovs.

Tikmēr zaudējumu ceturtdien piedzīvojusi Lietuvas komanda Kauņas "Žalgiris", kas viesos ar 74:81 (14:15, 15:24, 22:26, 23:16) piekāpās Izraēlas vienībai Televivas "Maccabi FOX".

Uzvarētāju rindās teicamu sniegumu demonstrēja Noriss Kols, kuram 26 punkti, kamēr "Žalgiris" labā 19 punktus iemeta Artūrs Milaknis.

Citviet trīs zaudējumu sēriju pārtraukusi Maskavas apgabala "Himki" no Krievijas, kas savu skatītāju priekšā ar 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17) uzvarēja Vācijas čempionus Bambergas "Brose". Mājiniekiem 26 punktus iemeta Aleksejs Šveds.

ULEB Eirolīgas kopvērtējuma vadībā ar astoņām uzvarām desmit spēlēs atrodas "Olympiakos", bet tai ar septiņām uzvarām deviņās cīņās seko Maskavas CSKA. Septiņi panākumi desmit mačos tikmēr ir "Fenerbahce Doguš".

Desmitā ar četrām uzvarām deviņās spēlēs ir Barselonas "Lassa", kas turnīram pieteikusi Rodionu Kurucu, bet tai ar tikpat panākumiem desmit cīņās seko "Baskonia", kamēr "AX Armani Exchange Olimpia" ar diviem panākumiem ir 15.pozīcijā starp 16 vienībām.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.