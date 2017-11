"Dinamo" atspēlējas un izbraukumu noslēdz ar zaudējumu "bullīšos"

Rīgas "Dinamo" rindās vārtus pamatlaikā guva Miķelis Rēdlihs un Brendons Makmilens, kamēr "Lada" komandas labā izcēlās Igors Skorohodovs un Georgijs Belousovs, bet izšķirošo "bullīti" realizēja Ņikita Filatovs.

Šīs spēles ievadā pārsvars piederēja "Lada" hokejistiem, turklāt ceturtajā minūtē rīdzinieku uzbrucējs Ņikita Jevpalovs par sitienu pretiniekam ar nūju saņēma divu minūšu noraidījumu. Tiesa, mājiniekiem nopietni apdraudēt Jāņa Kalniņa sargātos vārtus tā arī neizdevās, Rīgas komandai mazākumu izturot. Rīgas "Dinamo" pirmajā trešdaļā lielākoties spēlēja no aizsardzības, cerot pretiniekus pārsteigt ar kādu bīstamu pretuzbrukumu. Viena no šādām iespējām 12.minūtē bija Laurim Dārziņam, kurš tika pie ripas netālu no pretinieku vārtiem, tomēr pārspēt pretinieku vārtsargu viņam neizdevās.

Minūti vēlāk rīdzinieki gan vēlreiz palika mazākumā, jo noteikumus pārkāpa Emīls Ģēģeris, bet vairākumu "Lada" neizmantoja, turklāt tā laikā lieliska iespēja atklāt rezultātu bija tieši Latvijas klubam. Pret vienu aizsargu izskrēja Māris Bičevskis un Brendons Makmilens, kurš gan ripu raidīja virsū vārtsargam. Pirmā perioda beigās spēle bija nedaudz izlīdzinājusies, bet nevienai no komandām vārtus gūt tā arī neizdevās.

Otrās trešdaļas ievadā Roberts Lipsbergs vēlreiz lika Rīgas "Dinamo" komandai palikt mazākumā, turklāt brīdi vēlāk noraidījumu par spēles laika vilcināšanu saņēma arī Karls Stolerijs. Līdz ar to Latvijas vienība vairāk nekā minūti bija spiesta spēlēt trijatā pret pieciem, turklāt "Lada" lielā vairākuma laikā atklāja rezultātu, kad pēc cīņas vārtu priekšā 25.minūtē izcēlās Skorohodovs. Tiesa, tiesnešiem bija nepieciešams videoatkārtojums, lai šos vārtus ieskaitītu.

Pārsvara dubultošanai "Lada" bija nepieciešamas tikai 68 sekundes, kad lieliskā pretuzbrukumā, apspēlējot vairākus Rīgas "Dinamo" spēlētājus, izcēlās Belousovs. Uzreiz pēc šāda pavērsiena rīdzinieku galvenais treneris Ģirts Ankipāns, būdams ļoti nikns, ņēma 30 sekunžu pārtraukumu. Pie pirmā vairākuma šajā mačā Latvijas klubs tika tikai 30.minūtē, tomēr tas palika neizmantots, bet pāris minūtes vēlāk divu minūšu sodu nopelnīja Edgars Kulda. Šī mazākuma laikā rīdzinieki tika pie vēl vienas lieliskas iespējas, jo "Lada" vārtsargs Jevgeņijs Ivaņņikovs aiz saviem vārtiem pazaudēja ripu, bet pēc tam viesu metiens lidoja garām tukšiem vārtiem.

Vairākumu Toljati komandas hokejisti neizmantoja, turklāt pēc tam sodu nopelnīja arī Krišjānis Rēdlihs, bet Kalniņu mājinieki nepārspēja. Otrā perioda izskaņā Rīgas "Dinamo" vēl uzspēlēja vairākuma, taču iemest pirmo ripu šajā spēlē neizdevās, "Lada" vienībai pārtraukumā ejot ar 2:0 vadību.

Noslēdzošajā periodā Rīgas "Dinamo" demonstrēja aktīvāku sniegumu, kas turklāt vainagojās panākumiem. Mača 47.minūtē pretuzbrukumā devās M.Rēdlihs un Lauris Dārziņš, kurš ar teicamu rezultatīvu piespēli palīdzēja partnerim samazināt rezultāta starpību līdz minimumam. Arī turpinājumā Latvijas komanda centās apdraudēt mājinieku vārtus, turklāt 52.minūtē tas atkal deva rezultātu - pēc "Lada" hokejistu kļūdas pie saviem vārtiem Makmilens pārspēja pārsteigto Ivaņņikovu, tādējādi izlīdzinot rezultātu.

Šāds pavērsiens lika jau Ābolam ņemt 30 sekunžu pārtraukumu, bet piecas minūtes līdz pamatlaika beigām "Lada" bija lieliska iespēja atkal izvirzīties vadībā, tomēr ar pretinieku izgājienu uz vārtiem tika galā Kalniņš. Izskaņā iniciatīvu bija pārņēmuši mājinieki, rīdziniekiem atbildot vien ar kādu pretuzbrukumu, bet rezultāts pamatlaikā vairs nemainījās, un pēc 60 spēlētām minūtēm rezultāts vēstīja neizšķirtu 2:2.

Pagarinājums formātā trīs pret trīs tika aizvadīts aktīvā cīņā, bet vārti tajā tā arī netika gūti. Zīmīgi, ka tā laikā noraidījumu saņēma rīdzinieku hokejists Stolerijs, bet vairākumu "Lada" neizmantoja.

Līdz ar to šī mača uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā ar 2:1 uzvarēja "Lada". Latvijas komandas labā vienīgai precīzu izgājienu veica Dārziņš, bet mājiniekiem uzvaru nodrošināja Filatova precīzais "bullītis".

Kaut Rīgas "Dinamo" ir turnīra pastarīte, tā 11 no pēdējām 15 spēlēm guvusi vismaz punktu, šajā laikā pamatlaikā zaudējot vien abām pagājušās sezonas finālistēm Magņitogorskas "Metallurg" un Sanktpēterburgas SKA, kā arī Čeļabinskas "Traktor" komandai.

Rīgas "Dinamo" pagājušās nedēļas piektdienā Jekaterinburgā uzsāka četru spēļu izbraukuma sēriju, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot "Avtomobilist" komandu, bet nākamajā mačā svētdien Magņitogorskā pēc neveiksmīga sākuma cieta zaudējumu ar rezultātu 2:3 vietējai "Metallurg" vienībai. Savukārt otrdien rīdzinieki pēcspēles metienu sērijā ar 1:2 piekāpās Čeļabinskas "Traktor".

Rīgas "Dinamo" un "Lada" savstarpēju maču Latvijas galvaspilsētā aizvadīja 14.novembrī, rīdziniekiem gūstot uzvaru "bullīšos" ar 2:1. Līdz ar to Toljati vienība ceturtdien rīdziniekiem revanšējās.

Pēc šīs izbraukuma sērijas Rīgas "Dinamo" nākamās nedēļas ievadā aizvadīs divas mājas spēles pret Minskas "Dinamo" un Maskavas CSKA.

Kā vēstīts, Rīgas "Dinamo" aizsargs Krišjānis Rēdlihs tika atzīts par KHL aizvadītās nedēļas labāko aizsargu. Rēdlihs trīs "Dinamo" aizvadītos mačos, no kuriem divi bija viesos, iemeta vienus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.

Savainojumu dēļ pirms šīs izbraukuma sērijas mājās palika Rīgas "Dinamo" aizsargi Uvis Balinskis un Ansi Salmela, kā arī uzbrucēji Koltons Gilīss, Denijs Kristo, Vitālijs Pavlovs un Nikolajs Žerdevs. Savukārt uzbrucējs Georgs Golovkovs spēļu prakses iegūšanai nosūtīts uz fārmklubu "Liepāja"/"Optibet".

Tāpat Rīgas "Dinamo" komanda pārtraukusi līgumu ar krievu uzbrucēju Staņislavu Čistovu, bet piesaistījusi latvieti Rihardu Bukartu, kurš šīs sezonas pirmajā daļā pārstāvēja Čehijas vienību Zlīnas "Aukro Berani", taču šajā vienībā, lai gan tajā spēlē arī viņa brālis Roberts un tautietis Ralfs Freibergs, nostiprināties nespēja.

Rīgas komanda ar 26 punktiem 37 spēlēs joprojām ieņem pēdējo vietu starp 12 Rietumu konferences komandām, no priekšpēdējā vietā esošās Maskavas apgabala "Vitjaz" atpalikdama 14 punktus. Savukārt visas līgas kopvērtējumā priekšpēdējā vietā esošā Hantimansijskas "Jugra" apsteidz Latvijas vienību par vienu punktu.

Tikmēr "Lada" ar 33 punktiem 37 spēlēs ieņem 13.vietu starp 14 Austrumu konferences komandām.

Sotnieks savainojuma dēļ nav spēlējis kopš 12.oktobra. Viņš šosezon 14 spēlēs guvis divus vārtus un ticis pie negatīva lietderības koeficienta -2.

Sotnieks astoņas sezonas pārstāvēja Rīgas "Dinamo" komandu, bet pērn pievienojās "Lada" komandai.

Tikmēr Ābols trenera karjeru sāka 2008.gadā, četras ar pusi sezonas pildot tieši Rīgas "Dinamo" galvenā trenera asistenta pienākumus, bet 2012./2013.gada sezonā kļūstot par šī kluba galveno treneri, nomainot atlaisto somu Peku Rautakallio. Pēc pilnām divām sezonām pie Latvijas kluba stūres Ābols 2015.gada vasarā pārcēlās uz "Lada", kur vispirms bija galvenā trenera palīgs, bet ātri vien tika apstiprināts arī galvenā trenera amatā, šos pienākumus pildot līdz pat šim brīdim.

Septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.