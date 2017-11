Brazīlijas komanda "Gremio" triumfē prestižākajā Dienvidamerikas klubu turnīrā

"Gremio" fināla atbildes spēlē viesos ar rezultātu 2:1 (2:0) pārspēja Argentīnas klubu "Lanus", divu spēļu summā svinot panākumu ar 3:1.

"Gremio" rindās pirmajā puslaikā izcēlās brazīlieši Fernandīņu un Luāns Vjeira, bet "Lanus" komandai goda vārtus guva argentīnietis Hosē Sands.

"Gremio" "Copa Libertadores" triumfējusi trīs reizes, iepriekšējos divus titulus izcīnot 1983. un 1995.gadā.

"Tas ir brīnišķīgs brīdis, futbolisti bija īsti cīnītāji," pēc mača teica "Gremio" galvenais treneris Gaučo, kurš 1983.gadā pie trofejas tika kā spēlētājs.

Līdz ar uzvaru "Copa Libertadores", "Gremio" izcīnījusi tiesības decembrī spēlēt FIFA Pasaules klubu kausā, kas norisināsies Apvienotajos Arābu Emirātos.

"Gremio" turnīru sāks no pusfināla, kurā spēkosies ar Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) klubu turnīra uzvarētājas "Pachuca" no Meksikas un Āfrikas Futbola konfederācijas (CAF) čempiones Kasablankas "Wydad" no Marokas ceturtdaļfināla uzvarētāju.

Savukārt otrā pusfinālā vieta jau nodrošināta Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas uzvarētājai Madrides "Real". Tikmēr ceturtdaļfinālā vieta garantēta Āzijas Futbola konfederācijas (AFC) Čempionu līgas uzvarētājai Saitamas "Urawa Reds" no Japānas, kurai pretī stāsies Okeānijas Futbola konfederācijas (OCF) čempiones Oklendas "City" no Jaunzēlandes un turnīra saimnieces Abū Dabī "Al Jazira" pāra uzvarētāja.