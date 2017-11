"Dinamo" neizmanto iespējas izraut uzvaru un "bullīšos" zaudē Čeļabinskā

"Dinamo" pamatlaika un pagarinājuma beigās bija iespējas izraut uzvaru, turklāt papildlaika pēdējās sekundēs pēc pretinieku kļūdas Ņikita Jevpalovs trāpīja pa vārtu pārliktni. Līdz ar to uzvarētājs bija jānoskaidro "bullīšos", kuros neviens no četriem "Dinamo" hokejistiem savus metienus nerealizēja, komandai ciešot zaudējumu.

Pamatlaikā "Dinamo" labā vārtus guva Lauris Dārziņš, kurš tikai pirms pusotras nedēļas atgriezās laukumā pēc smagas traumas izdziedēšanas. Dārziņš pēc atgriešanās uz ledus piecās spēlēs guvis trīs vārtus un veicis vienu rezultatīvu piespēli.

Rīgas hokejisti maču uzsāka aktīvi, jau spēles pirmajās minūtēs veikdami vairākus bīstamus metienus pa pretinieku vārtiem. Tuvojoties perioda vidum, laukuma saimnieki pārņēma iniciatīvu un arvien vairāk spēlē bija jāiesaistās rīdzinieku vārtsargam Jānim Kalniņam.

Kad hokejisti bija nospēlējuši 12.minūtes, mājinieki atklāja spēles rezultātu. No zilās līnijas spēcīgu raidījumu izpildīja Ivans Višņevskis, kura mesto ripu Kalniņš neredzēja un bija spiests kapitulēt. Četras minūtes pirms perioda beigām aktīvi pretinieku vārtu priekšā nospēlēja Rihards Bukarts, taču "Dinamo" jaunieguvumam neizdevās gūt savus pirmos vārtus KHL.

Trešdaļas beigās "Traktor" iespieda Rīgas "Dinamo" hokejistus aizsardzības zonā, bet viesiem izdevās nosargāt savus vārtus neskartus.

Otrā perioda pirmajā pusē labas iespējas no vārtu priekšas bija jaunajiem uzbrucējiem Frenkam Razgalam un Emīlam Ģēģerim, taču viņiem neizdevās apspēlēt pretinieku vārtsargu Pavelu Francouzu. Gandrīz pusi no spēles komandas iztika bez noraidījumiem līdz otrā perioda desmitajā minūtē Edgars Kulda par pretinieka neatļautu kavēšanu atstāja rīdziniekus mazākumā.

Pēc mazākuma izturēšanas nedaudz vēlāk uz divām minūtēm tika noraidīts arī kanādiešu aizsargs Karls Stolerijs. Šajā mazākumā Brendonam Makmilenam gandrīz izdevās izrauties vienam pret Francouzu, taču viņš tika neatļauti kavēts, un pie pirmā noraidījuma mačā tika arī pretinieki. Kad līdz vairākuma beigām bija palikušas desmit sekundes Dārziņš pēc iepriekšējās nedēļas KHL labākā aizsarga Krišjāņa Rēdliha piespēles panāca 1:1. Otrās trešdaļas noslēgumā "Dinamo" hokejisti izdarīja spiedienu uz pretinieku vārtiem, taču iegūt vadību Latvijas komandai neizdevās.

Trešās trešdaļas pirmajā pusē laukumā saimniekoja "Traktor" hokejisti. Perioda piektajā minūtē ripu rīdzinieku vārtos raidīja zviedru uzbrucējs Rikards Jinje, taču kādreizējais "Dinamo" hokejists Pols Šehura vārtsarga laukumā bija traucējis Kalniņu, līdz ar to vārtu guvums netika ieskaitīts. Nedaudz vēlāk, Kalniņam uz brīdi pametot savu posteni, rīdziniekus no droša vārtu zaudējuma glāba Gunārs Skvorcovs, kurš aizslaucīja ripu no tukšo vārtu priekšas.

Arī turpinājumā ripa biežāk uzturējās viesu aizsardzības zonā, bet vienā no pretuzbrukumiem Ģēģeris nonāca viens pret Francouzu, taču latvietis nespēja apstrādāt viņam adresēto piespēli un ripa lidoja nedaudz garām vārtiem. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divas minūtes, Stolerijs vēlreiz atstāja "Dinamo" mazākumā, kura pašās beigās Makmilens tika pie labas iespējas izraut uzvaru, taču viņa metiens nesasniedza mērķi.

Pagarinājumā K.Rēdlihs atstāja "Dinamo" komandu mazākumā, līdz ar to viesiem bija jāspēlē trijatā pret četriem "Traktor" hokejistiem. Arī šo mazākumu Latvijas komanda izturēja, turklāt arī pagarinājuma beigās bija iespējas izraut uzvaru. Vispirms Mika Indraša raidītā ripa iestrēga Francouza kājsargos, bet pēdējās sekundēs pēc pretinieku kļūdas savu vārtu priekšā Ņikita Jevpalovs nonāca viens pret pretinieku vārtsargu, taču viņa mestā ripa trāpīja pa tukšo vārtu pārliktni.

Līdz ar to uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā, kurā pārāki bija "Traktor" hokejisti. Pirmajos četros mēģinājumos savus metienus nerealizēja Bukarts, Jepalovs, Dārziņš un Indrašis, bet no pretiniekiem izcēlās Vitālijs Kravcovs un Niks Beilens, nodrošinādami mājiniekiem uzvaru.

Kaut Rīgas "Dinamo" ir turnīra pastarīte, tā desmit no pēdējām 14 spēlēm guvusi vismaz punktu, šajā laikā pamatlaikā zaudējot vien abām pagājušās sezonas finālistēm Magņitogorskas "Metallurg" un Sanktpēterburgas SKA, kā arī "Traktor" komandai. Tiesa, paši rīdzinieki pamatlaikā šosezon uzvarējuši vien divas reizes.

Rīgas "Dinamo" piektdien Jekaterinburgā uzsāka četru spēļu izbraukuma sēriju, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot "Avtomobilist" komandu, bet nākamajā mačā svētdien Magņitogorskā pēc neveiksmīga sākuma cieta zaudējumu ar rezultātu 2:3 vietējai "Metallurg" vienībai. Tikmēr "Traktor" izcīnījusi trīs uzvaras pēc kārtas, iepriekšējā duelī "bullīšos" ar 3:2 uzvarot Čerepovecas "Severstaļ".

Abas komandas tieši pirms nedēļas Rīgā aizvadīja pirmo savstarpējo maču, kurā "Dinamo" kārtējo reizi nenoturēja vadību un zaudēja ar rezultātu 1:3.

Kā vēstīts, Rīgas "Dinamo" aizsargs Krišjānis Rēdlihs tika atzīts par KHL aizvadītās nedēļas labāko aizsargu. Rēdlihs trīs "Dinamo" aizvadītos mačos, no kuriem divi bija viesos, iemeta vienus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.

Šīs izbraukuma sērijas noslēgumā Rīgas "Dinamo" ceturtdien tiksies ar Arta Ābola trenēto Toljati "Lada" komandu, ko pārstāv pašlaik traumētais Kristaps Sotnieks.

Savainojumu dēļ pirms šīs izbraukuma sērijas mājās palika Rīgas "Dinamo" aizsargi Uvis Balinskis un Ansi Salmela, kā arī uzbrucēji Koltons Gilīss, Denijs Kristo, Vitālijs Pavlovs un Nikolajs Žerdevs. Savukārt uzbrucējs Georgs Golovkovs spēļu prakses iegūšanai nosūtīts uz fārmklubu "Liepāja"/"Optibet".

Tāpat Rīgas "Dinamo" komanda pārtraukusi līgumu ar krievu uzbrucēju Staņislavu Čistovu, bet piesaistījusi latvieti Rihardu Bukartu, kurš šīs sezonas pirmajā daļā pārstāvēja Čehijas vienību Zlīnas "Aukro Berani", taču šajā vienībā, lai gan tajā spēlē arī viņa brālis Roberts un tautietis Rlafs Freibergs, nostiprināties nespēja.

Rīgas komanda ar 25 punktiem 36 spēlēs joprojām ieņem pēdējo vietu starp 12 Rietumu konferences komandām, no priekšpēdējā vietā esošās Bratislavas "Slovan" atpalikdama 13 punktus. Savukārt visas līgas kopvērtējumā priekšpēdējā vietā esošā Hantimansijskas "Jugra" apsteidz Latvijas vienību par diviem punktiem.

Tikmēr "Traktor" ar 55 punktiem 36 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.

Septembra beigās pēc abpusējas vienošanās Rīgas "Dinamo" galvenā trenera amatu atstāja Sandis Ozoliņš, viņa vietu ieņemot komandas ģenerālmenedžerim Ģirtam Ankipānam, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" šī gada nogalē plāno arī startēt tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, kur grupā tiksies ar Šveices izlasi un Somijas augstākās līgas klubu Hāmēnlinnas HPK.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.