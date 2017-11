Treneris Irānas sportistam politisku iemeslu dēļ liek zaudēt pasaules čempionāta cīņā

"Biju cītīgi trenējies un biju gatavs pasaules čempiona titulam," otrdien aģentūrai ISNA sacīja Karimi. "Bet tad bija rīkojums [no trenera], kas līdzinājās auksta ūdens šaltij uz visiem maniem sapņiem."

BBC ziņoja, ka Karimi ar 3:2 bija vadībā pret Alihanu Žabrailovu no Krievijas, kad tika paņemta pauze, lai konsultētos ar treneri. Atgriezies uz paklāja, Karimi zaudēja ar 3:14.

Irāna neatzīst Izraēlas valsti, un tās sportistiem aizliegts tikties ar tās pārstāvjiem sporta sacensībās.

Karimi nākamais pretinieks uzvaras gadījumā būtu bijis Uri Kalašņikovs no Izraēlas, kurš svētdien Bidgoščā finišējušajā čempionātā izcīnīja bronzas medaļu.

Tagad Karimi, kurš bija viens no favorītiem uz zelta medaļu, pieprasījis Irānas Cīņas federācijai samaksāt 60 zelta monētu (apmēram 16 000 eiro), ko būtu ieguvis par uzvaru turnīrā.

Šāds gadījums Irānā nav pirmais, jo futbolisti Masuds Šoadžejs un Ehsans Hajsafi, kuri pārstāv Grieķijas klubu "Panionios", šogad tika izslēgti no valsts izlases un izlaidīs nākamā gada Pasaules kausa finālturnīru, jo augustā piedalījās UEFA Eiropas līgas spēlē ar pretiniekiem no Izraēlas.

Savukārt šī gada sākumā Tunisijas tenisists Maleks Jaziri izstājās no turnīra Francijā, aizbildinoties ar traumu, lai viņam nākamajā kārtā nebūtu jāspēkojas ar pretinieku no Izraēlas. Līdzīgi savulaik rīkojušies arī sportisti no Saūda Arābijas, Alžīrijas, Sīrijas un Kuveitas.