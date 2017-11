Treneris pieļāvis, ka IBSF lēmumu pieņemšanā nav patstāvīga.

Pagājušajā nedēļā IBSF informēja par četriem Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) uz mūžu no dalības olimpiskajās spēlēs atstādinātajiem Krievijas skeletonistiem. Aleksandram Tretjakovam, Jeļenai Ņikitinai, Olgai Potiļicinai un Marijai Orlovai piespriestas arī pagaidu diskvalifikācijas no Pasaules kausa sacensībām.

"IBSF prezidents mums sacīja: "Esam ar jums, mēs jūs atbalstīsim, kamēr notiek izskatīšana, jūs būsiet visu Pasaules kausa posmi dalībnieki"," teica Aļimovs. "Bet pēc tam pārzvanīja un teica: "Atvainojiet, jūs neesat pielaisti." Tāda sajūta, ka federāciju kāds ļoti spēcīgi "loka"."

Kā zināms, mūža diskvalifikācijas četriem sportistiem SOK piešķīra 22.novembrī, gan pirms, gan arī pēc tam sodot vēl citus Krievijas sportistus, kuriem arī anulēti rezultāti Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs arī ir anulēti.

Aļimovs, kurš ir arī Ņikitinas personīgais treneris, SOK lēmumos saskata politiku.

"Auksts aprēķins no SOK un Osvalda komisijas, kas mūs neizbrīna. Viss tiek darīts ar koppapīru. Šķiet, ka Ovalda komisija pati nepieņem lēmumus. To dara trešā puse. Mēs saprotam, ka risinās liela politiskā spēle, kurā esam bezspēcīgi," uzskata treneris. "Tagad sportistiem ir grūti trenēties. Uzturam saikni ar advokātiem, kuri saka, ka no SOK pagaidām nav oficiālu dokumentu. Saprotu, ka ar tiem vilks laiku līdz pēdējam brīdim."

Virkne Krievijas sportistu tika turēti aizdomās par dopinga provju viltošanu Soču Olimpiādes laikā. Šīs lietas izskatīja speciāla SOK komisija Denisa Osvalda vadībā, pēc kuras rekomendācijām SOK arī pieņēmusi lēmumus atņemt medaļas.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā starp diskvalificētajiem Krievijas sportistiem bija arī 2014.gada olimpisko spēļu čempions skeletonā Aleksandrs Tretjakovs un bobslejists Aleksandrs Zubkovs, bet pirmdien diskvalifikācijas piesprieda arī bobsleja stūmējiem Aleksejam Ņegodailo un Dmitrijam Truņenkovam.

Līdz ar to, par olimpisko čempionu skeletonā, visticamāk, kļūs Martins Dukurs, kamēr bronzas medaļu saņems Tomass Dukurs, bet bobslejā par čempioniem kļūs latviešu pilota Oskara Melbārža četrinieks ar stūmējiem Arvi Vilkasti, Daumantu Dreiškenu un Jāni Strengu.

Lēmums par medaļu pārdalījumu oficiāli jāpieņem IBSF. Tā pagājušajā nedēļā piesprieda pagaidu diskvalifikācijas, bet par medaļu pārdali nelēma.

SOK disciplinārā komisija ceturtdien izskatīja arī Krievijas bobsleja pilota Aleksandra Kasjanova lietu par viņa iespējamo saistību Soču dopinga skandālā. Kasjanovs un Maksims Belugins divniekos bija ceturtie, līdz ar to, arī viņiem saņemot diskvalifikāciju, Melbārdim un Dreiškenam ir iespējas cerēt uz bronzas medaļām.