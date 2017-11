FOTOREPORTĀŽA. Dzintars Čīča debitē profesionālajā boksā

Dzintaru Latvija iepazina pirms piecpadsmit gadiem, kad toreiz desmitgadīgais čigānzēns no Sabiles veiksmīgi pārstāvēja Latviju bērnu Eirovīzijā. Tagad 24 gadus vecais Dzintars Čīča ir muskuļots vīrs, un viņa mērķis ir kļūt par profesionālu bokseri un pat par čempionu.

25. novembrī viesnīcā “Radisson Blue Latvija” notika profesionālās boksa, MMA un kikboksa sacensības “Synottip Fight Club”, un tajās savu pirmo profesionālo cīņu aizvadīja Dzintars Čīča. Viņa pretinieks bija pieredzējušais daugavpilietis Ēriks Kalašņikovs, kurš 15 cīņās izcīnījis astoņas uzvaras, septiņas no tām ar nokautu.

Četru raundu cīņu (katru pa trim minūtēm) Dzintars uzsāka sparīgi. Viņš izskatījās spēcīgāks par pretinieku, taču varēja just, ka dziedātājam pietrūkst reālas cīņas pieredze un arī izturība. Dzintars boksējās patiešām atzīstami, taču otrā raunda vidū viņš izlaida vienu spēcīgu sitienu, kā rezultātā tika pārsists deguns. Šī trauma ietekmēja Čīčas turpmāko sniegumu, un Dzintars vairs nebija tik aktīvs un agresīvs. Taču Dzintars savu pirmo profesionālo cīņu boksā izturēja līdz galam, un, aizvadot visus četrus raundus, pretiniekam zaudēja tikai pēc punktiem.

„Diemžēl šoreiz piekāpos pretiniekam pēc punktiem. Bet apsolīt varu jums vienu – padoties netaisos! Cīņa ir zaudēta, bet karš ir tikai sācies,” pēc mača paziņo dziedātājs Dzintars Čīča (Foto: Mārtiņš Ziders)



Tas, ka Čīča tagad pievērsies boksam, nenozīmē, ka viņš pārtraucis savu dziedātāja karjeru. Nebūt ne, jo Dzintars nav atstājis dziedāšanu novārtā un jau februārī viņš pa visu Latviju dosies savā 25 gadu jubilejas koncerttūrē “Bučas visiem!”.