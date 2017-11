F-1 pasaules čempionāta pēdējā posmā uzvar Botass

Botasam šī bija trešā uzvara šajā sezonā un karjerā.

Botass sacensības sāka no "pole-postion" un startā nosargāja pirmo vietu. Sacensību pēdējos apļos viņam uz papēžiem mina komandas biedrs Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas, kurš jau trīs posmus pirms sezonas beigām bija nodrošinājis titulu, tomēr Botass nosargāja savu pozīciju un izcīnīja uzvaru Abū Dabī Lielajā balvā, kamēr Hamiltons finišēja otrais, bet trešo vietu ieņēma Fetels, kurš līdz ar to nodrošināja sev vicečempiona titulu.

Botasam vicečempiona titula izcīnīšanai bija jācer, ka Fetels noslēdzošajā etapā nefinišēs augstāk par devīto pozīciju. Līdz ar to vācietis neļāva "Mercedes" ceturto sezonu pēc kārtas noslēgt čempionātu pirmajās divās pozīcijās.

"Šī man bija ļoti svarīga uzvara, jo sezonas otrās puses ievads bija grūts," izteicās Botass. "Nevaru būt laimīgāks par sezonas beigām, jo šonedēļ izcīnīju gan pirmo starta pozīciju, gan uzvaru."

"Šogad Lūiss bija pelnījis iegūt titulu. Nākas atzīt, ka viņš bija labāks," pauda Fetels.

Ceturtais sacīkstes beidza Fetela komandas biedrs Kimi Reikenens no Somijas, piektais bija "Red Bull" nīderlandiešu pilots Makss Verstapens, bet pirmo sešinieku noslēdza "Renault" vācu braucējs Niko Hilkenbergs.

Tālāk sekoja divi "Force India" piloti meksikānis Serhio Peress un francūzis Estebans Okons, devītais bija "McLaren" spāņu pilots Fernando Alonso, bet pirmo desmitnieku savās, visticamāk, pēdējās F-1 sacensībās karjerā noslēdza brazīlietis Felipe Masa no "Williams".

Pasaules čempionāta kopvērtējumā Hamiltons tika pie 363 punktiem, kamēr Fetelam bija 317 punkti, bet viņam ar 305 punktiem sekoja Botass.

Ceturto vietu ar 205 punktiem guva Reikenens, kurš par pieciem punktiem apsteidza svētdien tehnisku problēmu dēļ nefinišējušo "Red Bull" vienības austrāliešu pilotu Danielu Rikjardo, bet sešinieku ar 168 punktiem noslēdza Verstapens.

Konstruktoru kausā ar 668 punktiem droši finišēja "Mercedes", kuras sekotājām "Ferrari" un "Red Bull" bija attiecīgi 522 un 368 punkti.

Interesanta bija cīņa par sesto vietu Konstruktoru kausā, "Toro Rosso", "Renault" un "Hass" vienības noslēgumā šķirot seši punkti. Pateicoties Hilkenberga sniegumam, sesto pozīciju sezonas beigās izrāva "Renault" komanda, garantējot sev par aptuveni desmit miljoniem dolāru lielāku prēmiju.

2018.gada sezona, kurā būs vairākas izmaiņas noteikumos, ieskaitot drošības sistēmas "Halo" ienākšanu, sāksies 25.martā Austrālijā.