Kā ziņots, Zubkovs kā pilots 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs triumfēja gan divnieku, gan četrinieku sacensībās, tomēr piektdien Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) viņam atņēma šīs godalgas, jo kādreizējais pilots, tāpat kā virkne citu Krievijas sportistu, tika turēti aizdomās par dopinga provju viltošanu Olimpiādes laikā.

Pasaules kausa posmā Vistlerā bija daudz Latvijas līdzjutēji, kuri esot apvainojuši Aleksandra Kasjanova četrinieka ekipāžu, kad tā stāvēja uz starta.

"Vietējie iedzīvotāji, acīmredzami iebraucēji no Latvijas, atbrauca atbalstīt savus sportistus starta zonā un sāka mūsu ekipāžas virzienā izkliegt apvainojošus vārdus," aģentūra TASS citē Zubkovu. "Pēc pirmā brauciena to pārrunājām ar Latvijas bobslejistu treneri Prūsi, kurš no savas puses atvainojās mums un izteicās, ka nepazīst šos cilvēkus."

"Latviešu treneri paši bija pārsteigti par tādu uzvedību no dažiem līdzjutējiem," teica Zubkovs, apgalvojot, ka bobsleja sabiedrības attieksme pret krieviem ir daudz labvēlīgāka nekā skeletona sabiedrības.

Kā ziņots, lēmums par medaļu pārdalījumu oficiāli jāpieņem Starptautiskajai Bobsleja un skeletona federācijai (IBSF), tomēr četriniekos Zubkova ekipāžai atņemtais zelts, visticamāk, pienāksies Oskara Melbārža ekipāžai ar stūmējiem Arvi Vilkasti, Daumantu Dreiškenu un Jāni Strengu.

Soču Olimpiādē bobsleja pilots Zubkovs ar stūmējiem Alekseju Vojevodu, Alekseju Ņegodailo un Dmitriju Truņenkovu, izcīnīja zelta medaļas četriniekos, kur otrā palika Oskara Melbārža ekipāža. Tāpat viņš ar Vojevodu triumfēja divniekos, kur Melbārdis ar Dreiškenu bija piektie, līdz ar to pēc krievu divnieka rezultātu anulēšanas latvieši būs ceturtie.

SOK disciplinārā komisija ceturtdien izskatīja arī cita Krievijas pilota Kasjanova lietu par viņa iespējamo saistību Soču dopinga skandālā. Kasjanovs un Maksims Belugins divniekos bija ceturtie, līdz ar to, arī viņiem saņemot diskvalifikāciju, Melbārdim un Dreiškenam ir iespējas cerēt uz bronzas medaļām.

Tāpat trešdien no zelta medaļas šķīrās skeletonists Aleksandrs Tretjakovs, līdz ar to par olimpisko čempionu, visticamāk, kļūs arī Latvijas skeletona līderis Martins Dukurs, kurš Sočos palika otrais, bet viņa brālim Tomasam Dukuram pienāksies bronzas godalga.