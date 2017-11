Spēle "Arēnā Rīga" sāksies plkst.17, tiešraidē to varēs vērot kanālā TV6.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka kvalifikācijas cikla pirmajā mačā Latvija piektdien viesos ar rezultātu 73:85 piekāpās Turcijai, sarūpēdama galvenajam trenerim Arnim Vecvagaram zaudējumu viņa debijā pie valstsvienības stūres.

Tikmēr zviedri pirms došanās uz Rīgu piektdien ar 76:84 savā laukumā piekāpās Ukrainai, kas šovakar savā laukumā tiksies ar Latvijas pāridarītāju Turciju.

Pirmajā mačā Turcijā Latvijai nevarēja palīdzēt Rolands Šmits, kurš tagad ir atlabis no slimības un svētdien būs spējīgs doties talkā valstsvienībai.

Latvijas valstsvienība no spēles Stambulā mājās atgriezusies caur Viļņu, kas bijis optimālais pieejamais ceļojuma maršruts dienā, kad nav tiešā avioreisa uz Rīgu. Tā rezultātā komanda Latvijā atgriezās vien nepilnu diennakti pirms spēles un "Arēnā Rīga" nepagūs aizvadīt pilnvērtīgu treniņu, kamēr Zviedrijas izlase Rīgā ieradusies pat ātrāk par Latviju un paguvusi arī patrenēties.

Kopš neatkarības atgūšanas Latvijas valstsvienība ar Zviedriju spēlējusi 21 reizi, un labāk veicies Latvijai - 15 uzvaras un seši zaudējumi, kamēr oficiālajos turnīros bilance ir 2-2. Iepriekšējo reizi komandas tikās 2015.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kad latvieši izbraukumā uzvarēja ar 62:50, bet savā laukumā panākums tika gūts tikai pagarinājumā, pēc veiksmīgas atspēlēšanās no mīnus 3 pamatlaika pēdējās sekundēs (79:76).

Zviedrijas izlase desmit reizes piedalījusies Eiropas čempionātu finālturnīros (iepriekšējo reizi 2013.gadā), ne reizi neiekļūstot pirmajā desmitniekā. Cīņā par ceļazīmi uz 2015.gada Eiropas čempionātu zviedri grupā palika aiz Latvijas un Rumānijas komandām, bet 2017.gada Eiropas čempionāta atlasē bija aiz krieviem un bosniešiem.

Tikmēr 2019.gada Pasaules kausa atlasi Zviedrija sāka vēl no priekškvalifikācijas, kurā augustā apsteidza Bosnijas un Hercegovinas (81:73 un 88:72), Slovākijas (59:68 un 86:82), kā arī Armēnijas (69:82 un 93:70) komandas.

Līdzīgi kā daudzām citām izlasēm arī Latvijai vismaz šajā sasaukumā jāiztiek bez vairākiem līderiem. Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) un Eiropas Basketbola līgu savienību (ULEB) ķīviņa dēļ komandā nav Eirolīgā spēlējošie Jānis Timma, Dairis Bertāns un Jānis Strēlnieks, tāpat jau iepriekš bija skaidrs, ka valstsvienībai nevarēs palīdzēt Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) esošie latvieši Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns.

Tikmēr sastāvā iekļauti pieci šī gada Eiropas čempionāta dalībnieki, pieci spēlētāji, kuri iepriekš pārstāvējuši Latviju Eiropas čempionāta finālturnīrā un/vai olimpiskajā kvalifikācijā, kā arī Artūrs Ausējs un Rodions Kurucs, kuri piektdien piedzīvoja debiju valstsvienības oficiālajās spēlēs.

Kā rezervisti valstsvienībā tika iekļauti Iļja Gromovs un Haralds Kārlis.

Tāpat arī zviedriem jāiztiek bez vienīgā Eirolīgas spēlētāja Džefrija Teilora, kurš pārstāv Spānijas grandu Madrides "Real". Tiesa, Teilors piektdien nebija laukumā Eirolīgas spēlē.

No Zviedrijas izlases basketbolistiem Latvijas publikai atmiņā palicis saspēles Ludvigs Hākansons, kurš 2015./2016.gada sezonas ievadā spēlēja "VEF Rīga" rindās, bet 2016.gada janvārī patvaļīgi devās uz Spāniju, kur šobrīd pārstāv Madrides "Movistar Estudiantes".

Pēc pirmajiem diviem mačiem turpinājumā Latvijas valstsvienība Rīgā 23.februārī tiksies ar Ukrainas izlasi, bet 26.februārī - ar Turcijas vienību. Pēdējās kārtās būs divas spēles izbraukumā - 28.jūnijā Zviedrijās un 1.jūlijā Ukrainā.

Grupas trīs labākās vienības otrajā posmā tiksies ar citas apakšgrupas, kurā ir Spānija, Slovēnija, Melnkalne un Baltkrievija, labāko trijotni, turpinājumā trim no šīm sešām izlasēm izcīnot ceļazīmēm uz Pasaules kausa finālturnīru, kas 2019.gada rudenī notiks Ķīnā.

2019.gada Pasaules kausa izcīņas turnīrā 32 komandas cīnīsies ne tikai par uzvarētāju kausu un medaļām, bet arī ceļazīmēm uz 2020.gada olimpiskajām spēlēm Tokijā, kā arī olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem.

Latvijas basketbola izlases sastāvs 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm novembrī:

Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta", Spānija), Aigars Šķēle, Ingus Jakovičs (abi -"Ventspils"), Žanis Peiners (Panevežas "Lietkabelis", Lietuva), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Rolands Freimanis (Gaziantep", Turcija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Anžejs Pasečņiks (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Ojārs Siliņš (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Artūrs Ausējs (Pasvāles "Pieno žvaigždes", Lietuva), Rodions Kurucs (Barselonas "Lassa", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija).

Zviedrijas basketbola izlases sastāvs 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm novembrī:

Jūnatans Pēšons (Tirgumurešas "Mures", Rumānija) Ādams Ramsteds, Martins Pālmblads, Nikolass Spiress, Tubīass Borgs (visi - Sēderteljes "Kings"), Viktors Gadeforss (Uppsala Basket"), Jūakims Kjelborns (Noršēpingas "Dolphins"), Antons Gadeforss (Krosno KKK MOSiR, Polija), Tūmass Masamba (Dombrovas Gurņičas MKS, Polija), Ludvigs Hākansons (Madrides "Movistar Estudiantes", Spānija), Kristofers Čerapovičs (Minskas "Cmoki", Baltkrievija), Jūhans Lēvbergs (Lugo "Breogan", Spānija), Markuss Ēriksons (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Sīmons Birganders (Badalonas "Divina Seguros Joventut", Spānija).