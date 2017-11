Kādreizējais Anglijas futbola brīnumbērns Maikls Ouens atradis sev jaunu sporta veidu

37 gadus vecais Maikls Ouens šonedēļ debitēja jaunā sporta veidā - jāšanas sportā, kur, būdams žokejs, izcīnīja otro vietu prestižajā Askotas hipodromā notikušajās amatieru sacensībās 1400 metru distancē. Šīm labdarības jāšanas sacensībās bija ļoti elitāra publika, ieskaitot britu karaļnama pārstāvjus un daudzas citas Lielbritānijas prominences.

Maikls Ouens saņem apsveikumus no prinča Čārlza un Kornvolas hercogienes Kamillas. (Foto: Vida Press)

"Nespēju beigt smaidīt, man viss ļoti patika," savu sajūsmu Ouens nespēja slēpt sarunā ar "Daily Mail", kam atzina, ka jūtas līdzīgi kā pēc 2002. gada Pasaules kausa ceturtdaļfināla spēles ar Brazīliju, kad guvu vārtus (Anglijas izlase gan piedzīvoja sāpīgu zaudējumu ar 1:2): "Man telefons visu laiku bija karsts, jo saņēmu simtiem laba vēlējumu, mans telefons tagad cer beizot atdzist."

Maikls Ouens debitējis kā žokejs. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

37 gadus vecais Maikls Ouens dažādu savainojumu mākts savu futbolista karjeru noslēdza jau pirms četriem gadiem, bet Anglijas izlasē savu pēdējo maču aizvadīja 2008. gadā. Uzbrucējs valstsvienības rindās paguva piedalīties 89 spēlēs, kurās guva 40. vārtus, kas ir visu laiku piektais lielākais skaits (Aiz Veina Rūnija, Bobija Čarltona, Garija Linekera un Džimija Greivsa). Savas karjeras laikā Maikls pārstāvēja "Liverpool", Madrides "Real", "Newcastle", Mančestras "United" un Stokas "City" vienības.

Maikla Ouena iesauka bija brīnumbērns, jo pusaudža gados viņa rādītais sniegums bija prātam neaptverams. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Profesionālajā futbolā Ouens debitēja 17 gadu vecumā, kad bija parakstījis pirmo līgumu ar "Liverpool". Jau nākamajā sezonā Pusaudzis kļuva par slavenā kluba uzbrukuma līderi, jo savainojumu guvas ierastais snaiperis Robijs Faulers. Drīz vien viņš debitēja arī Anglijas valstsvienībā un 18 gadu vecumā tika pieteikts dalībai Pasaules kausā, kur jau savā otrajā mačā pret Rumāniju guva vārtus un vēlāk izcīnīja vietu vienības pamatsastāvā.

Jau 18 gadu vecumā Ouens kļuva par Anglijas izlases pamatsastāva uzbrucēju. (Foto: Vida Press)

Viņa sniegums 1998. gada FIFA Pasaules kausā atveda viņu pie valstiskas un starptautiskas slavas un viņš kļuva plaši pazīstams, un gūtie vārti 2000. gada Eiropas čempionātā, 2002. gada FIFA Pasaules kausā un 2004. gada Eiropas čempionātā. Viņš ir vienīgais spēlētājs, kurš jebkad ir guvis vārtus četros nozīmīgos turnīros Anglijas labā. Viņš spēlēja arī 2006. gada FIFA Pasaules kausā, bet guva savainojumu, kas prasīja gadu, lai atveseļotos.

Maikls Ouens ir vienīgais Anglijas futbolists, kurš četros lielajos turnīros guvis vārtus. (Foto: Vida Press)

Pirmo pilno Anglijas Premjerlīgas sezonu viņš pabeidza kā viens no labākajiem vārtu guvējiem. Viņš atkārtoja šo panākumu nākamajā gadā un bija "Liverpool" labākais vārtu guvējs no 1997. līdz 2004. gadam, par spīti atkārtotiem paceles cīpslas savainojumiem. Viņa pirmie lielie apbalvojumi nāca 2001. gadā, kad "Liverpool" ieguva trīs kausus - UEFA, FA un Anglijas Līgas kausu, un Ouens tajā gadā saņēma Zelta bumbu. 2002./03. gada sezona bija viena no veiksmīgākajiem sezonām Ouena karjerā. Viņš iesita 26 vārtus, bet jau pirmajā profesionālajā sezonā kļuva par premjerlīgas labāko vārtu guvēju, labāko jauno spēlētāju un ieguva trešo vietu balsojumā par sezonas labāko spēlētāju. Arī nākamajā gadā viņš kļuva par Anglijas premjerlīgas labāko snaiperi.

Maikla Ouena iespaidīgākie vārtu guvumi - video: