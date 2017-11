Porziņģa 28 punkti neglābj "Knicks" no zaudējuma pastarītei

"Knicks" aizvadīja ļoti veiksmīgu pirmo ceturtdaļu, kurā panāca pat 17 punktu pārsvaru, tomēr turpinājumā laukumā dominēja mājinieki un basketbolisti no Ņujorkas piedzīvoja vienu no retajiem šīs sezonas "negaidītajiem zaudējumiem".

"Hawks" komanda guva tikai otro uzvaru savā laukumā šosezon.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 36 minūtes, kuru laikā iemeta piecus no desmit divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja četras piezīmes.

Pirmoreiz sešu spēļu laikā Porziņģa metienu precizitāte bija vismaz 50% un šis arī viņam bija rezultatīvākais mačs šajā laika nogrieznī.

Vēl "Knicks" rindās ar 26 punktus sameta Kortnijs Lī, sasniedzot sezonas rekordu, bet Tims Hārdevejs juniors, kurš iepriekšējo sezonu aizvadīja tieši "Hawks" komandā, atzīmējās ar 22 punktiem.

Tikmēr Atlantas vienībā ar 26 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Vācijas izlases spēlētājs Deniss Šrēders.

Šajā mačā muguras sāpju dēļ "Knicks" komandai nevarēja palīdzēt turku centrs Eness Kanters, kura dēļ sākumsastāvā devās Kails O'Kvins. Zīmīgi, ka līdz ar to pirmoreiz šosezon laukumā būtu varējis iziet Žoakims Noā, tomēr viņš tieši pašlaik ir apslimis, tāpēc nedevās ar komandu izbraukuma sērijā.

Tieši Porziņģis piedalījās centra iemetienā, kurā zaudēja, turpinājumā izpildot pirmo metienu mačā, bet pirmos četrus punktus guva "Hawks" vienība. Mājinieku vadība gan bija īslaicīga, diviem Porziņģa tālmetieniem pēc kārtas ļaujot "Knicks" aiziet priekšā ar 9:7. Vēlāk viņa raidījums jau panāca 15:9, bet pirmās ceturtdaļas vidū arī 22:14.

Pēc pirmās ceturtdaļas "Knicks" bija 15 punktu pārsvars (39:24), bet otrais spēles nogrieznis tika sākts neveiksmīgāk un pēc trim minūtēm vadība bija vairs tikai 41:36. Tomēr turpinājumā viesi atguva pārsvaru. Porziņģis divreiz iemeta divus punktus ar sodu un pēc puslaika Ņujorkas vienība bija priekšā ar 67:59.

Otrā puslaika sākumā Porziņģa tālmetiens vēl deva 72:64, turklāt tobrīd latvietis sasniedza 20 gūto punktu robežu, tomēr nākamajā pusotrā minūtē "Hawks" panāca izlīdzinājumu 72:72, bet viss atlikušais mačs jau ritēja ar mājinieku pārsvaru. Vēl viens Porziņģa trejacis vēl ļāva izvirzīties priekšā ar 78:74, tomēr drīz vien vadību pārņēma pretinieki un pirms pēdējām 12 minūtēm "Knicks" bija iedzinējos ar 84:89.

Arī noslēdzošo spēles nogriezni "Knicks" iesāka neveiksmīgi, pēc Tailera Kavano tālmetiena nokļūstot jau zaudētājos ar 89:98. Porziņģa soda metieni ceturtās ceturtdaļas vidū ļāva "Knicks" pietuvoties līdz 95:100, tomēr uzreiz nākamajā aizsardzībā latvietis zaudēja savaldīšanos, jo brīdi iepriekš tiesneši bija piešķīruši vairākus dīvainus sodus, un nopelnīja tehnisko piezīmi.

Nespēlējot Kanteram, Porziņģis daudz darbojās centra pozīcijā, bet "Hawks" beigu daļā iemeta trīs tālmetienus pēc kārtas, pēdējās divās minūtēs Ņujorkas vienībai vairs nopietni nepretendējot uz panākumu.

"Knicks" komanda ar desmit uzvarām 18 mačos atkritusi uz septīto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kur "Hawks" ar četriem panākumiem 19 dueļos tagad ir 14.pozīcijā, apsteidzot vienīgi Čikāgas "Bulls".

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs jau sestdien, kad viesosies pie Hjūstonas "Rockets" vienības un tās zvaigznes Džeimsa Hārdena.