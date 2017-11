Strēlnieka un Timmas sekmīgais sniegums palīdz komandām uzvarēt Eirolīgas mačos

Panākums "Olympiakos" vismaz uz brīdi ļāvis izvirzīties ULEB Eirolīgas kopvērtējuma vadībā.

Strēlnieks šajā spēlē laukumā pavadīja 26 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā grozā raidīja visus trīs divpunktu metienus, divus no četriem trejačiem un abus "sodiņus".

Tāpat latvieša rēķinā divas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viena piezīme, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 21 efektivitātes punkts.

Tikmēr Bertāns nospēlēja tikai piecas minūtes un 17 sekundes, pie punktiem netiekot. Latvietis aizmeta garām abus tālmetienus un vēl atzīmējās ar pārtvertu bumbu.

Abas vienības aizvadīja līdzvērtīgu pirmo ceturtdaļu, ko Milānas klubs noslēdza ar četru punktu vadību (21:17). Cīņas turpinājumā iniciatīvu gan pārņēma "Olympiakos", turklāt tieši otrajā ceturtdaļā redzamu lomu viesu rindās spēlēja Strēlnieks, kurš kopumā tās laikā iemeta astoņus punktus. Pirmo puslaiku Pirejas komanda noslēdza ar četru punktu vadību - 46:42.

Priekšgalā "Olympiakos" turējās līdz pat noslēdzošā ceturkšņa ievadam, kad "AX Armani Exchange Olimpia" izlīdzināja rezultātu. Vienu minūti un 42 sekundes pirms pamatlaika beigām Džordans Teodors pēc ilgāka pārtraukuma izvirzīja mājiniekus vadībā (83:81), tomēr to nosargāt neizdevās.

Savukārt 46 sekundes pirms beigām "Olympiakos" basketbolists Džamels Maklīns iemeta vienu no diviem "sodiņiem" un panāca 86:85, turklāt Milānas vienība, esot iedzinējos, 15 sekundes pirms finālsignāla pārkāpa noteikumus pret Kostu Papanikolu, kurš pamanījās netrāpīt abus soda metienus.

Līdz ar to mājiniekiem bija iespēja veidot pēdējo uzbrukumu, bet Kērtisa Džerelsa tālmetiens piecas sekundes pirms noslēguma lidoja grozam secen, kas "Olympiakos" ļāva gūt dramatisku uzvaru.

"Olympiakos" sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Braiens Robertss, kamēr "AX Armani Exchange Olimpia" komandu no zaudējuma neglāba Teodora 20 punkti.

Citā ceturtdienas ULEB Eirolīgas mačā trešo uzvaru pēc kārtas izcīnīja Timmas un Rinalda Malmaņa pārstāvētā Spānijas komanda "Baskonia", kas viesos ar 85:81 (22:17, 25:21, 17:19, 21:24) apspēlēja Belgradas "Crvenza Zvezda mts" no Serbijas.

Timma laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 14 sekundēs iemeta 15 punktus. Viņš grozā raidīja abus divpunktu metienus, trīs no astoņiem trejačiem un abus "sodiņus".

Latvijas basketbolists šajā cīņā atzīmējās arī ar četrām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu, vienu kļūdu, vienu piezīmi, vieni izprovocētu noteikumu pārkāpumu un 16 efektivitātes punktiem.

Tikmēr Mālmanis laukumā pavadītajās 12 minūtēs un 12 sekundēs iemeta trīs punktus, ko viņš guva pēc viena no diviem iemestajiem tālmetieniem. Vēl Latvijas basketbolista rēķinā viena atlēkusī bumba un trīs piezīmes.

"Baskonia" šajā mačā vadībā atradās lielāko daļu spēles, tomēr noslēdzošajās minūtēs pretinieki atjaunoja intrigu. Tiesa, viens no šīs cīņas atslēgas brīžiem bija tieši Timmas iemestais trejacis divas minūtes un 19 sekundes līdz beigām. Tas viesiem tobrīd ļāva panākt 81:78 un pēcāk šo pārsvaru arī nosargāt.

"Baskonia" labā 17 punktus iemeta Johanness Foigtmans, bet Belgradas komandā ar 19 punktiem izcēlās Matiass Lesorts.

Timma, Strēlnieks un Bertāns šajā nedēļas nogalē nevar palīdzēt Latvijas izlasei 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajās spēlēs pret Turciju un Zviedriju.

Tikmēr pirms tam ceturtdien piekto uzvaru deviņās spēlēs izcīnīja Lietuvas komanda Kauņas "Žalgiris", kas savā laukumā ar 91:83 (22:26, 25:18, 19:17, 25:22) apspēlēja Stambulas Anadolu "Efes" no Turcijas.

"Žalgiris" labā 22 punktus iemeta Edgars Ulanovs, kamēr Stambulas vienības rindās 17 punktus guva Braients Danstons.

Pie piektās uzvaras ceturtdien tika arī Strēlnieka iepriekšējais klubs Bambergas "Brose" no Vācijas, kas dramatiskā galotnē savā laukumā ar 83:82 (20:23, 21:24, 11:19, 31:16) uzvarēja Spānijas čempionus "Valencia".

"Brose" sastāvā 26 punktus iemeta Rikijs Hikmens, kamēr "Valencia" rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Ēriks Grīns.

Vēl 14 sekundes līdz pamatlaika izskaņai "Valencia" atradās vadībā ar 82:80, tomēr divas sekundes pirms beigām trīspunktu metiena laikā noteikumi tika pārkāpti pret Hikmenu. Viņš aukstasinīgi realizēja visus trīs soda metienus un nodrošināja mājiniekiem uzvaru.

Vēl citā ceturtdienas mačā pārliecinošu uzvaru guvusi arī Spānijas komanda Barselonas "Lassa", kas savā laukumā ar 89:67 (22:11, 22:13, 22:20, 23:23) pieveica Telavivas "Maccabi FOX" no Izraēlas.

"Lassa" sistēmā esošais Latvijas basketbolists Rodions Kurucs pašlaik atrodas pieaugušo izlasē, kur piektdien, visticamākais, 2019.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas ietvaros debitēs mačā pret Turciju.

ULEB Eirolīgas kopvērtējuma pirmajā vietā ar septiņām uzvarām deviņās spēlēs tagad atrodas "Olympiakos", kam ar sešiem panākumiem astoņos mačos seko Krievijas grands Maskavas CSKA. Tālāk pa pieciem panākumiem ir Madrides "Real" no Spānijas, čempionei Stambulas "Fenerbahce Doguš" no Turcijas, Grieķijas klubam Atēnu "Panathinaikos Superfoods", Maskavas apgabala "Himki" no Krievijas, "Maccabi FOX", "Žalgiris" un "Brose".

Desmitā ar četrām uzvarām ir "Lassa", kam ar tādu pašu bilanci seko "Baskonia". Tikmēr "AX Armani Exchange Olimpia" ar diviem panākumiem ir 14.pozīcijā starp 16 vienībām.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.