Pārsteidzoši uz futbola Pasaules kausu tikušajai Peru draud diskvalifikācija no sacensībām

Peru iekļūšana starp 32 spēcīgākajām planētas izlasēm ir ļoti negaidīta, jo Dienvidamerikas kvalifikācijas turnīrā spēja aiz sevis atstāt pēdējos gados ļoti spēcīgo Čīli, Paragvaju un Ekvadoru, bet Bolīvijas un Venecuēlas atrašanās pēdējās divās vietās reģionā nav uzskatāms par lielu pārsteigumu.

Kā vēsta Peru medijs “Libero”, Starptautiskā futbola federācija (FIFA) varēt atstādināt Peru valstsvienību no piedalīšanās nākamajā Pasaules kausā, jo valstī izstrādes kārtībā ir kāds likums, kas kategoriski neatbilst futbola noteikumiem.

Pazīstamais vietējais politiķis Paloma Noseda virzījis izskatīšanai likumprojektu, lai Peru futbola federācija nonāktu valsts kontrolē. Savukārt FIFA reglaments kategoriski aizliedz jebkādu politisku iejaukšanos federāciju darbā. Ja šīs ierosinātais likums stāsies spēkā, tad Peru valstsvienībai jārēķinās ar ļaunāko, proti, aizliegumu piedalīties jebkādās FIFA rīkotajās sacensībās, kas sevī ietver arī Pasaules kausu.

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka Peru kvalifikācijas turnīra starpkontinentālo pārspēļu atbildes cīņā savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja Jaunzēlandi, ar tādu pašu rezultātu svinēdama uzvaru arī divu spēļu summā.

Peru futbolisti pasaules meistarsacīkstēs piedalīsies piekto reizi, bet iepriekšējā no tām bija tālajā 1982. gadā.

Līdz ar Peru uzvaru kļuva zināmas visas 32 nākamā gada Pasaules kausa finālturnīra dalībnieces.

42 Foto Maskavā prezentēta nākamā gada Pasaules kausa finālturnīra oficiālā futbolbumba - "Telstar 18" +38

No Eiropas zonas ceļazīmes uz Pasaules kausu ieguvušas Beļģija, Vācija, Anglija, Spānija, Polija, Islande, Serbija, Portugāle, Francija, Šveice, Horvātija, Zviedrija un Dānija. No Dienvidamerikas zonas kvalificējās Brazīlija, Urugvaja, Argentīna, Kolumbija un Peru. Tikmēr no Āfrikas finālturnīrā iekļuvušas Nigērija, Ēģipte, Senegāla, Tunisija un Maroka, no Āzijas - Irāna, Japāna, Dienvidkoreja, Saūda Arābija un Austrālija, savukārt Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) zonā ceļazīmes izcīnīja Meksika, Kostarika un Panama. Vieta turnīrā ir garantēta arī mājiniecei Krievijai.

2018. gada Pasaules kausa finālturnīra nākamajā vasarā notiks 11 Krievijas pilsētu 12 stadionos. Sacensību apakšgrupu izloze notiks 1. decembrī Maskavā.