Porziņģis ar 22 punktiem palīdz apspēlēt spēcīgo "Raptors"

Porziņģis šajā mačā izcēlās ar 22 punktiem, palīdzot "Knicks" komandai revanšēties par sestdien viesos piedzīvoto neveiksmi pret "Raptors" ar 84:107. Trešo ceturtdaļu "Knicks" uzvarēja ar rezultātu 41:10, turpinājumā vairs vadību neizlaižot un pirmoreiz kopš mēneša sākuma izcīnot divus panākumus pēc kārtas.

31 punkta pārsvars ceturtdaļā "Knicks" komandai ir lielākais kopš 1954.gadā tika ieviests uzbrukuma laiks.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 35 minūtes, kuru laikā iemeta septiņus no 17 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un visus piecus soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bloķēja trīs metienus un nopelnīja četras piezīmes. "Knicks" ar Porziņģi laukumā iemeta par sešiem punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija sliktākais rādītājs starp sākumsastāva basketbolistiem.

Porziņģis pie "double-double" tika vien trešo reizi šosezon un visos šajos mačos viņš savācis tieši 12 atlēkušās bumbas. Pēc lieliskā sezonas sākuma, kad regulāri tika gūts vairāk par 30 punktiem, jau piektajā mačā pēc kārtas viņa metienu precizitāte bija zem 50%.

Par rezultatīvāko "Knicks" rindās ar 38 punktiem kļuva Tims Hārdevejs juniors, kuram bija arī septiņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Šis kļuva par Hārdeveja karjeras rezultativitātes rekordu.

Tikmēr "Raptors" vienībā ar 25 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Kails Laurijs.

Pirmoreiz uzmanības centrā latvietis nokļuva jau otrajā minūtē, kad bloķēja metienu un uzreiz ātri skrēja uz otru laukuma pusi, izceļoties ar "slam-dunk". Mačs kopumā sākās ļoti kaujinieciski un otrā laukuma pusē pirmajās minūtēs spožāko sniegumu nodemonstrēja viens no pagājušās nedēļas līgas labākajiem spēlētājiem Demārs Derouzens, kuram arī bija spilgts bumbas trieciens grozā no augšas, turklāt uzreiz pēc tam viņš iemeta divus trejačus. Vēl pirmajā ceturtdaļā Porziņgis trāpīja arī divus soda metienus un pustālo raidījumu, to noslēdzot ar sešiem punktiem, kas bija ievērojami vairāk nekā sestdienas mačā, kad latvietis pirmajā nogrieznī palika bez punktiem.

Aizraujošā pirmajā ceturtdaļā "Raptors" trāpīja sešus tālmetienus un šī perioda beigu daļā panāca desmit punktu pārsvaru. Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē septiņus "Knicks" punktus guva Hārdevejs, tomēr vienā no epizodēm viņš ļoti sāpīgi piezemējās, kas gan neliedza turpināt dueli.

Drīz pēc Porziņģa atgriešanās laukumā viņš trāpīja divus divpunktu raidījumus un "Knicks" uz brīdi pietuvojās līdz trim punktiem (45:48), tomēr lielāko daļu otrās ceturtdaļas mājinieku deficīts bija nedaudz zem desmit punktiem. Pēc puslaika "Knicks" atradās iedzinējos ar 48:59, bet desmit punktus iemetušais Porziņģis pēdējās sekundēs tika pie trešās piezīmes.

Pirmā puslaika noslēdzošās divas ar pusi minūtes mājinieki palika bez punktiem, bet otrā puslaika pirmajās divās ar pusi minūtēs "Knicks" samazināja pretinieku pārsvaru līdz 60:62. Tiesa, kā vēlāk izrādījās, šis bija tikai sākums, jo Ņujorkas vienība iemeta 28 punktus pēc kārtas un drīz jau bija priekšā ar 80:62, bet pretinieki pirmos punktus no spēles guva divas minūtes un 20 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām. Porziņģis šajā laikā komandai palīdzēja vien ar diviem soda metieniem, bet, piemēram, Hārdevejs sameta 12 no mājinieku punktiem.

Ceturtās ceturtdaļas sākuma daļā Porziņģis realizēja pirmo tālmetienu mačā, tomēr nākamos 12 punktus guva pretinieki un "Raptors" deficīts bija vairs tikai seši punkti, cīņai sākoties no jauna. Klusuma periodu atkal pārtrauca tieši latvietis, iemetot divus punktus ar sodu, kam sekoja pustālais raidījums un Porziņģis bija sasniedzis 20 iemesto punktu robežu. Arī turpinājumā "Knicks" pretiniekus tuvāk par sešiem punktiem vairs nepielaida, izcīnot panākumu.

"Knicks" komanda ar desmit uzvarām 17 mačos pakāpusies uz piekto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kur "Raptors" ar 11 panākumiem 17 dueļos atkāpusies uz trešo pozīciju.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs piektdien, viesojoties pie Atlantas "Hawks", bet vēl pēc dienas būs mačs arī pret Hjūstonas "Rockets" vienību un tās zvaigzni Džeimsu Hārdenu.