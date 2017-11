Gaujoša uzvara Azerbaidžānā ieved "Chelsea" Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs

Pirmā puslaika vārti no beļģu pussarga Edena Azāra un brazīlieša Viliana deva viesiem drošu vadību, bet otrajā spēles daļā izcēlās spānis Fransesks Favregass un vēlreiz Viljans.

Zīmīgi, ka jau kopš 22.minūtes mājinieki darbojās mazākumā, kad pēc pārkāpuma pret Vilianu noraidīts tika "Qarabag" kapteinis Rašads Sadigovs, turklāt šajā pat epizodē Azārs trāpīja 11 metru soda sitienu. Zīmīgi, ka arī Favregass guva vārtus no 11 metru atzīmes, turklāt atkal noteikumi tika pārkāpti tieši pret brazīlieti.

Plkst.21.45 sāksies otra C grupas spēle starp Spānijas vienību Madrides "Atletico" un "AS Roma" no Itālijas.

Iepriekšējā mačā londonieši viesos ar 0:3 zaudēja "AS Roma" komandai, kas līdz ar to kļuva par grupas līderi. Tikmēr 2016.gada turnīra finālistei "Atletico" trešdien nepieciešama tikai uzvara, ja tā vēl cer saglabāt izredzes uz turnīra turpināšanu.

Kopvērtējumā tagad "Chelsea" rēķinā ir desmit punkti piecos mačos, ar astoņiem punktiem seko "AS Roma", kamēr "Atletico" iekrājusi trīs, bet "Qarabag" divus punktus.

Citā spēlē Igors Akinfejevs pirmoreiz kopš 2006.gada neielaida vārtus UEFA Čempionu līgā, palīdzot Krievijas vienībai Maskavas CSKA ar 2:0 (1:0) savā laukumā pieveikt Lisabonas "Benfica" no Portugāles.

Šeit rezultātu 13.minūtē atklāja Georgijs Ščeņņņikovs, kamēr 56.minūtē viesu aizsargs Žardels ieraidīja bumbu savos vārtos.

Īpašu uzmanību šajā mačā izpelnījās Akinfejevs, kurš beidzot pārtrauca savu 43 Čempionu līgas pamatturnīru maču sēriju ar ielaistiem vārtiem.

Šīs komandas spēlē A apakšgrupā, kurā plkst.21.45 titulētais Mančestras "United" viesos sāks dueli pret Šveices vienību "Basel". Žuzē Mourinju trenētajai komandai pietiks ar punktu, lai nodrošinātu vietu izslēgšanas turnīrā.

Mančestras "United" ir maksimāli iespējamie 12 punkti četrās spēlēs, deviņus punktus iekrājusi CSKA komanda, kamēr seši punkti ir "Basel", bet "Befica" joprojām atrodas tukšā.

Jau vēstīts, ka otrdien piektās kārtas mačos pie ceļazīmēm uz "play-off" turnīru tika iepriekšējo divu gadu čempione Madrides "Real" un Turcijas klubs Stambulas "Bešiktaš", kas šī turnīra izslēgšanas sacensībās tikusi pirmo reizi. Savukārt jau pēc ceturtās kārtas spēlēm vietu sacensību nākamajā posmā bija garantējušas Anglijas vienības Mančestras "City" un Totenhemas "Hotspur", kā arī Francijas grands Parīzes "Saint-Germain" un Vācijas čempione Minhenes "Bayern".

UEFA Čempionu līgas grupu kārtā 32 komandas ir salozētas astoņās grupās. Pēc divu apļu cīņām katras grupas divas labākās vienības iekļūs izslēgšanas sacensībās.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Madrides "Real", kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva Turīnas "Juventus".

Spāņu klubi Čempionu līgā triumfējuši četrus gadus pēc kārtas, trīs reizes par labākajiem kļūstot Madrides "Real" vīriem.