Neskatoties uz neveiksmīgām spēlēm, ar Porziņģi viss būs kārtībā, saka Hornačeks

Porziņģim bija lielisks sezonas sākums, pirmajos 11 mačos iemetot vidēji 30,4 punktus, tomēr nākamajos trijos dueļos latvietis vidēji sametis 18,3 punktus, turklāt trāpījis vien 33,9% metienu no spēles (18 no 53).

Hornačeks svētdien Porziņģi salīdzināja ar Beisbola augstākās līgas (MLB) aizvadītās sezonas labāko debitantu Āronu Džadžu no Ņujorkas "Yankees" komandas.

"Vai Ārons Džadžs nupat neizgāja cauri tam pat? Tāpēc nomierinieties, cilvēki. Nomierinieties, cilvēki. Viņam viss būs kārtībā tāpat kā Āronam Džadžam," pauda "Knicks" galvenais treneris.

Džadžam MLB turnīrā sezonas vidū bija vairākas neveiksmīgas spēles, tomēr tāpat viņš vienbalsīgi tika atzīts par sacensību labāko debitantu, kā arī palika otrais balsojumā par sezonas vērtīgākā spēlētāja titulu.

Pats Porziņģis pēdējā laika salīdzinoši neveiksmīgajā sniegumā nevaino problēmas ar savu elkoni, bet uzsver, ka pašam nepieciešams vairāk strādāt.

"Man jātiek galā ar visām mazajām detaļām," Porziņģi citē izdevums "Newsday". "Dažreiz ir labi metieni, kas vienkārši neiekrīt grozā. Elkoni vairs nejūtu gandrīz nemaz."

"Lai cik lielisks spēlētājs būtu, tev sezonas laikā būs kāpumi un kritumi," uzskata Hornačeks. "Viņš cīnījies ar elkoņa problēmām, turklāt pretinieki spēlē fiziski, tomēr tāpat pirmajās spēlēs tika ar to galā."

Nākamajā mačā "Knicks" komanda pirmdien uzņems Losandželosas "Clippers", kas zaudējusi jau astoņos mačos pēc kārtas.

Šī gada maijā, kad Porziņģis tikko bija neieradies uz "Knicks" sezonas noslēguma tikšanos ar tā brīža prezidentu Filu Džeksonu, latvieša tvitera kontā parādījās ieraksts "LA Clippers" ar trim smaidīgām emociju sejiņām. Tvīts ātri tika izdzēsts un Porziņģis pēcāk apgalvoja, ka viņa tvitera profils tika uzlauzts.

"Es gribētu, lai man būtu atbilde," tagad to atceras Porziņģis. "Tobrīd atrados Barselonā un viens no maniem draugiem prasīja vai es to tikko ietvītoju. Atbildēju, ka tas ir viltus ieraksts, bet, kad pats pārbaudīju, tas jau bija izdzēsts. Abi telefoni bija ar mani un līdz pat šim brīdim tā man ir mistērija."

Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda ar astoņām uzvarām 15 mačos ieņem astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā. Desmit no šīs sezonas pirmajām 15 spēlēm vienība aizvadījusi savā laukumā, turklāt arī nākamās divas tai gaidāmas "Madison Square Garden" arēnā.

Līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Porziņģis ar vidēji 27,9 punktiem atkāpies uz ceturto pozīciju, kur līderis ar 31,6 punktiem ir Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets".