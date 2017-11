"Georgia Dome" stadiona mūžs bija vien nedaudz ilgāks par 25 gadiem, jo šajā vasarā Atlantā tika atvērts "Mercedes-Benz" stadions.

Sprādziens noticis plkst.7.30 no rīta, sabrucinot lielāko daļu stadiona struktūras, tomēr vairākas konstrukcijas daļas palika stāvus. Paredzams, ka nokopšanas darbi prasīs aptuveni trīs mēnešus.

Stadiona celtniecība sākās 1989.gada novembrī un darbi tika pabeigti 1992.gada martā. Tobrīd "Georgia Dome" bija lielākais ar jumtu slēgtais stadions pasaulē. Šo 25 gadu laikā stadionā notika vairāk nekā 1400 pasākumu, kurus redzēja 39 miljoni apmeklētāju.

"Georgia Dome" bija mājvieta vairākām Atlantas komandām, ieskaitot īsu laiku deviņdesmito gadu beigās arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Atlantas "Hawks", kamēr tika būvēta "Philips Arena" halle.

Stadions 25 gadus bija mājvieta Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) komandai Atlantas "Falcons", kā arī tajā divas reizes notika NFL finālspēle "Super Bowl".

Viens no ASV sporta ikoniskākajiem brīžiem tajā risinājās 1996.gada Atlantas olimpisko spēļu laikā, kad vingrotāja Kerija Straga guva, kā vēlāk noskaidrojās, potītes saišu plīsumu, tomēr tāpat izpildīja vēl vienu atbalsta lēciena mēģinājumu un palīdzēja ASV sieviešu izlasei pirmoreiz triumfēt komandu sacensībās. Tāpat tur šo olimpisko spēļu laikā notika arī titula mači basketbolā vīriešiem un sievietēm.

Tāpat "Georgia Dome" trīs reizes uzņēma NCAA finālturnīrus basketbolā vīriešiem, kā arī reizi čempiones noskaidroja dāmas.

Savukārt 2008.gada 14.martā NCAA mača laikā līdzjutēji par mata tiesu paglābās no traģēdijas. Spēlē tika panākts pagarinājums un tā laikā Atlantas centru pēkšņi skāra tornado ar plašiem bojājumiem. Līdz ar to cilvēki, kuri uzkavējās stadionā pāris minūtes ilgāk, paglābās no tā.