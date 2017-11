Freimanim, Timmam un Siliņam individuāli sekmīgas spēles nacionālajos čempionātos

"Gaziantep" komanda viesos ar 84:91 (17:24, 23:24, 19:24, 25:19) zaudēja "Yesilgiresun", piedzīvojot piekto neveiksmi čempionātā pēc kārtas.

Savukārt ņemot vērā arī Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgu, "Gaziantep" komanda ir zaudējusi nu jau pēdējās deviņās spēlēs.

Freimanis svētdien laukumā bija 31 minūti un 11 sekundes, trāpot septiņus no desmit divpunktu metieniem un divus no pieciem trejačiem, kā arī realizējot trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bet maču beidza pirms laika ar piecām piezīmēm.

Latvijas izlases basketbolists bija rezultatīvākais viesu rindās, vēl 21 punktu pievienojot Viktoram Rudam, bet uzvarētājiem Kenets Bojntons un Derels Viljamss iemeta pa 19 punktiem katrs.

Tieši pirms nedēļas no amata tika atlaists "Gaziantep" ilggadējais galvenais treneris Stefans Deds, kurš šajā klubā nostrādāja iepriekšējos piecus gadus, taču arī pēc viņa atlaišanas komanda piedzīvojusi divas neveiksmes pēc kārtas.

Turcijas čempionātā "Gaziantep" ar vienu uzvaru septiņās spēlēs ir 14.vietā starp 16 komandām, kamēr FIBA Čempionu līgas B grupā, kur spēlē arī Latvijas klubs "Ventspils", tā sešās cīņās guvusi divus panākumus un ir sestā starp astoņām vienībām.

Šonedēļ tika paziņots, ka Freimanis ir iekļauts Latvijas izlases sastāvā, lai nākamajā nedēļā 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs tiktos ar Turciju un Zviedriju.

Timmam labākā spēle Spānijā

Tikmēr Jānis Timma svētdien iemeta 17 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa un vēl viena latvieša Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" tika pie uzvaras.

"Baskonia" izbraukumā ar 100:76 (24:23, 33:21, 18:11, 25:21) pārliecinoši apspēlēja Burgosas "San Pablo", vietējā čempionātā tiekot pie trešās uzvaras pēc kārtas.

Timma šajā mačā laukumā pavadītajās 26 minūtēs un 17 sekundēs grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un abus "sodiņus". Tāpat Latvijas basketbolista rēķinā četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divas pārtveras bumbas, trīs piezīmes un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, kas ļāva tikt pie 15 efektivitātes punktiem.

Latvietis bija komandas otrais rezultatīvākais basketbolists, jo 18 punktus iemeta gruzīns Tornike Šengelija. Timmam šī Spānijas čempionātā bija rezultatīvākā spēle karjerā.

Tikmēr Mālmanis nospēlētajās 14 minūtēs un 43 sekundēs pie punktiem netika. Viņš garām grozam aizmeta abus divpunktu metienus un vienīgo trejaci, taču atzīmējās ar divām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, vienu pārtvertu piespēli, divām piezīmēm un -3 efektivitātes punktiem.

Kopš oktobra izskaņā veiktās trenera maiņas "Baskonia" uzvarējusi sešās no pēdējām deviņām spēlēm.

Citā svētdienas ASC mačā pie panākuma tika arī Anžeja Pasečņika pārstāvētā Grankanārijas "Hrbalife", kas savā laukumā ar 99:95 (26:30, 25:28, 21:18, 27:19) uzvarēja Madrides "Movistar Estudiantes" spēlētājus.

Pasečņiks šajā cīņā laukumā pavadīja 20 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā iemeta desmit punktus. Latvijas basketbolists grozā raidīja četrus no astoņiem divpunktniekiem un abus "sodiņus".

Tāpat Pasečņika rēķinā divas atlēkušās bumbas un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva iegūt 11 efektivitātes punktus.

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar astoņām uzvarām deviņās spēlēs atrodas Madrides "Real", bet septiņi panākumi astoņās cīņās ir pagājušās sezonas čempionei "Valencia Basket". Ar septiņām uzvarām deviņos mačos seko Rolanda Šmita pārstāvētā Fuenlavradas "Montakit", bet uzreiz aiz tās ar sešām uzvarām astoņos mačos seko Mārtiņa Laksas pārstāvētā Kompostelas "Rio Natura Monbus Obradoiro" un Barselonas "Lassa", kuras sistēmā atrodas Rodions Kurucs.

Sešas uzvaras deviņos mačos un sestā vieta ir "Herbalife", kamēr "Baskonia" ar pieciem panākumiem ir septītā, bet Jāņa Blūma pārstāvētā Saragosas "Tecnyconta" ar četrām uzvarām ir devītā.

Siliņš uguņo Itālijā

Latvijas izlases basketbolists Ojārs Siliņš, kuru nākamnedēļ gaida valstsvienībā, svētdien atkārtoja savu rezultativitātes rekordu Itālijas A sērijas čempionātā, gūstot 25 punktus Trento "Dolomiti Energia" komandas uzvarā.

Trento komanda mājās ar 91:74 (26:17, 21:19, 23:25, 21:13) uzvarēja "Pesaro" komandu.

Siliņš spēlēja 33 minūtes, trāpot sešus no astoņiem tālmetieniem, kā arī divus no četriem divpunktniekiem, kā arī visus trīs soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas un tika pie 24 efektivitātes punktiem, kas bija labākais rādītājs komandā.

Zīmīgi, ka Siliņš iepriekšējā reizē Itālijas čempionātā 25 punktus spēlē sameta arī pret Pezāro vienību, taču tas notika vēl 2016.gada februārī, kad viņš pārstāvēja Redžio di Emīlijas "Grissin Bon" komandu.

Vēl vienā spēlē Daira Bertāna pārstāvētā Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" vienība, savā laukumā pagarinājumā ar 92:94 (17:23, 13:17, 20:18, 27:19, 15:17) zaudēja Avelīno "Sidigas" basketbolistiem.

Bertāns spēlēja desmit minūtes, bet punktus neguva, aizmetot garām pa diviem divpunktu un diviem trīspunktu metieniem, kā arī izcīnot vienu atlēkušo bumbu.

A sērijas kopvērtējumā vadībā ar astoņām uzvarām astoņās spēlēs atrodas Brešas "Germani Basket", kamēr seši panākumi ir Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas ieņem ceturto vietu.

Tikmēr Trento komanda ar trim uzvarām ir desmitā.

Šonedēļ tika paziņots, ka Siliņš ir iekļauts Latvijas izlases sastāvā, lai nākamajā nedēļā 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs tiktos ar Turciju un Zviedriju. Tikmēr Bertāns iepriekš paziņoja, ka izlasei nevarēs palīdzēt, jo ULEB Eirolīgā, kur spēlē Milānas klubs, nav pārtraukuma.