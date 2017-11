"Šis bija smags vakars" - Porziņģis komentē zaudējumu pret "Raptors"

"Knicks" piektdien, demonstrējot pieticīgu sniegumu, izbraukumā ar 84:107 (18:30, 18:24, 28:24, 20:29) piekāpās Toronto "Raptors" vienībai, kam tā bija trešā uzvara pēc kārtas.

Porziņģis šajā mačā iemeta 13 punktus, kas bija viņa otrā mazrezultatīvākā spēle sezonā, turklāt viņš garām aizmeta desmit no 13 metieniem.

"Šajā spēlē sapratām, ka mēs no skatītājiem nesaņemsim tādu pašu enerģiju, kā tas ir mūsu laukumā. Līdz ar to enerģija ir jāatrod mums pašiem," laikraksts "The New York Post" citē Porziņģa teikto.

"Jau ar spēles sākumu uzbrukumā bijām pārāk mazkustīgi. Nespēlējām savu spēli. Nevarējām trāpīt daudz metienu un atrast savu ritmu. Šis bija smags vakars," atzina Porziņģis.

Porziņģis pēdējās nedēļās saskaras ar labās rokas elkoņa problēmu, kā rezultātā viņš bija sācis nēsāt aizsargu tieši elkonim, bet piektdienas mačā viņam tā vairs nebija.

"Ja nokritīšu uz elkoņa, nebūs nozīmes, vai man tas ir ar kaut ko nosegts, vai nav. Elkonis cietīs, par to nav šaubu, tāpēc labāk spēlēju bez jebkādiem papildus līdzekļiem, lai justos brīvāk," izteicās latvietis, kurš tā vietā bija uzvilcis kompresijas apsēju kreisajai rokai.

Tikmēr "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks norādīja, ka bez Porziņģa būtu nepieciešams arī kāda cita spēlētāja pienesums.

"Porziņģis joprojām ir jauns spēlētājs. Nevaram no viņa gaidīt rezultatīvu sniegumu katrā spēlē. Savs sniegums ir jāuzlabo citiem spēlētājiem. Mums jātiek skaidrībā, kā uzvarēt, kad Porziņģis nespēj būt rezultatīvs," pauda treneris.

Porziņģis šosezon 14 spēlēs vidēji iemetis 27,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Viņš ir līgas ceturtais rezultatīvākais basketbolists.

"Knicks" ar astoņām uzvarām 15 mačos Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem devīto vietu.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs pirmdien, kad uzņems Losandželosas "Clippers" basketbolistus.