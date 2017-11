Porziņģim spēlē pret "Raptors" tikai 13 punktu

Šī Poziņģim ir otra mazrezultatīvākā spēle sezonā. 24.oktobrī pret Bostonas "Celtics" viņš iemeta 12 punktus.

Porziņģis piektdienas mačā laukumā pavadīja 34 minūtes, kuru laikā grozā raidīja tikai vienu no desmit divpunktu metieniem, divus no trim trīspunktniekiem un piecus no sešiem soda metieniem.

Tāpat Latvijas basketbolists atzīmējās ar četrām atlēkušajām bumbām, četriem bloķētiem metieniem, trim kļūdām un četrām piezīmēm.

Porziņģis ar Timu Hārdeveju junioru ar 13 punktiem bija "Knicks" rezultatīvākie basketbolisti, kamēr 12 punktus pievienoja Eness Kanters.

"Raptors" rindās pa 22 punktiem iemeta Demars Derouzans un Kails Laurijs, kuram arī desmit rezultatīvas piespēles.

Šīs spēles pirmais puslaiks Porzinģim un "Knicks" komandai bija ļoti neveiksmīgs. Toronto vienība ļoti sekmīgi spēlēja aizsardzībā, lielu uzmanību veltot tieši latvieša neitralizēšanai, kas bija sekmīga. Latvijas basketbolists laukumā pavadīja visu pirmo ceturtdaļu, tomēr pie punktiem netika, jo garām grozam aizmeta visus četrus metienus, turklāt divi viņa raidījumi tika bloķēti. Tikmēr "Raptors" pakāpeniski palielināja savu pārsvaru, kas pirmā puslaika izskaņā sasniedza jau 20 punktus (54:34).

Pie saviem pirmajiem punktiem Porziņģis tika tikai piecas minūtes līdz pirmā puslaika beigām, kad realizēja trīspunktnieku, bet pēc tam latvietis vēl grozā raidīja četrus "sodiņus". Tikmēr "Knicks" pirmo puslaiku noslēdza ar 18 punktu deficītu.

Otrajā puslaikā Ņujorkas vienība jau spēlēja sekmīgāk, kamēr Porziņģis joprojām bija kluss, trešās ceturtdaļas viducī realizējot vien trīspunktnieku. Vēlāk izrādījās, ka tie bija viņa pēdējie punkti šajā mačā. Tiesa, vēl otrās spēles daļas sākumā "Raptors" pārsvars pārsniedza arī 20 punktus, bet Enesa Kantera divpunktnieks trešās ceturtdaļas vidū ļāva pietuvoties vairs tikai līdz 12 punktiem (56:68). Trešajā ceturksnī Toronto vienība uzbrukumā vairs nespēlēja tik labi un komandas punktus guva pamīšus.

Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām, laukumā esot rezervistiem, Maikls Bīslijs samazināja rezultāta starpību līdz desmit punktiem (70:80). Pāris minūtes "Knicks" šādā attālumā arī turējās, tomēr ceturtās ceturtdaļas vidū "Raptors" veica izrāvienu, kas ļāva rezultāta starpību atkal palielināt virs 20 punktiem. Tikmēr Porziņģis laukumā bija ļoti nemanāms un grozam uzbruka maz.

Noslēdzošajās pamatlaika minūtēs mača liktenis jau bija izšķirts, turklāt abas vienības laukumā sūtīja rezervistus, cīņas izskaņu uz rezervistu soliņa pavadot arī Porziņģim.

"Knicks" ar astoņām uzvarām 15 mačos Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem devīto vietu, kamēr "Raptors" ar desmit panākumiem ir otrā.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs pirmdien, kad uzņems Losandželosas "Clippers" basketbolistus.