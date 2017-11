Ziemas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi startēs Nigērija. Tās būs šīs daudzpusīgās meitenes

Šī Āfrikas lielvalsts vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnījusi daudz medaļu, ieskaitot sensacionālo zeltu Atlantas spēlēs (1996. gadā) futbolā, bet ziemas spēlēs nevarēja nemaz būt runas par godalgām, jo nekad šī tauta šajā forumā nebija pārstāvēta. Bobslejs uzskatāms par ļoti sarežģītu un specifisku sporta veidu, kurā neviena no Āfrikas valstīm nekad nav bijusi pārstāvēta olimpiskajās spēlēs, tomēr tas nākamgad Phjončhanā būs mainījies.

Spēcīgās Nigērijas vieglatlētes pievērsušās bobslejam. (Foto: Instagram @BSFNigeria)

Nigērijas pilotes Seunas Adigunas pilotētais bobsleja divnieks, kuram mainās stūmējas Akuoma Omeoga un Ngozi Anvumere, veiksmīgi sasniedzis finišu piecos Ziemeļamerikā notikušajos kvalifikācijas startos, kas nozīmē kvalificēšanos 2018. gada olimpiskajām spēlēm.

Visas trīs sportistes ir lieliskas vieglatlētes, bet Adiguna savulaik pat sapņojusi kļūt par pirmo sievieti, kura varētu spēlēt basketbolu NBA, bet vēlāk kļuva par Nigērijas čempioni 100 metru barjerskriešanā un pat nokļuva Londonas olimpiskajās spēlēs.

Nigērijas bobslejistes rāda savas jaunās formas. (Foto: Instagram @BSFNigeria)

Nigēijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Solomons Ogba ir sajūsmā par notikušo un viņš apbrīno meiteņu paveikto: "Redzēt, kā īstenojas mans sapnis, ir īsta svētība. Viņu ieguldītais smagais darbs ir iedvesmojošs un es ceru, ka nigērieši novērtēs, kam šīs meitenes ir gājušas cauri. Viņas ir ļoti veiksmīgas sportistes, bet spēja gūt papildu motivāciju, lai pamēģinātu arī ko pavisam jaunu. Es redzu, kā viņas trenējas šajā ļoti tehniskajā un bīstamajā sporta veidā, lai varētu pārstāvēt Nigēriju - tas ir neticami!" emocionāls sarunās ar Ziemeļamerikas medijiem bija Nigērijas ziemas sporta funkcionārs.

Meitenes ir padomājušas arī par to, lai nekādas finansiālas grūtības nestātos viņām ceļā, jo jau no pagājušā gada nogales Adiguna sāka "Go Fund Me" kampaņu, kas vairāk nekā 11 mēnešu laikā ir Nigērijas izlasei sagādājusi 75 000 ASV dolāru finansējumu, bet pēdējā laikā viņas uzsākušas sadarbību arī ar "Visa".

Pati bobsleja pilote sarunās ar presi neslēpj, ka viņu motivē iespēja sasnigt ko tādu, ko nekad neviens no viņas valsts nav paveicis, turklāt tā ir lieliska iespēja viņa zemē popularizēt tik eksotisko ziemas sportu, bet olimpiskie mērķi dāmām ir pavisam grandiozi: "Kļūt par labākajām Āfrikas pārstāvēm, kādas ziemas olimpiskajās spēlēs ir redzētas."

Mērķis ir noteikti sasniedzams, jo afrikāņu augstākā vieta ziemas olimpiskajās spēlēs līdz šim ir 1992. gadā Albervilā izcīnīta 45. vieta kalnu slēpošanā, ko paveica senegālietis Lamins Guējs.

Nigērijai ir cerības uz vēl vienu dalībnieci Phjončhanā. (Foto: Instagram @BSFNigeria)

Tomēr interesanti, ka šim trio varētu parādīties vēl viena konkurente no Nigērijas, jo Simi Adeagbo, kura ir četrkārtēja NCAA All-American izlases pārstāve un ASV vidusskolu rekordiste šajā disciplīna gatavojas tikt uz olimpiskajām spēlēm skeletonā. Simi no pieciem kvalifikācijai nepieciešamajiem startiem ir šobrīd ir veikusi jau trīs.