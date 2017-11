Decembrī varētu tikt izskatīts jautājums par Rīgas "Dinamo" nākotni KHL

Rīgas "Dinamo" komanda jau kopš 2014.gada nav sasniegusi sacensību izslēgšanas turnīru, turklāt šosezon ir pārliecinoši vājākā sacensībās.

Šosezon KHL spēlē 27 vienības, bet no nākamās sezonas to skaitu plānots samazināt līdz 24. KHL vēlas 2019./20.gada sezonā pievienot klāt vēl divas ārzemju vienības un 2020./21.gada sezonā - vēl divas. Šo vienību vietā pēc katras sezonas plānots atskaitīt pa divām komandām, ņemot vērā to finansiālos rādītājus un sasniegtos rezultātus.

Rezultāti radījuši spekulācijas, ka Rīgas "Dinamo" varētu būt starp komandām, kas nākamajā sezonā vairs nespēlēs līgā.

"Nākamajā mēnesī notiks līgas Direktoru padome. Protams, Rīgas "Dinamo" centīsies sevi parādīt kā pilntiesīgu KHL biedru," kodolīgi komentējis Priede.

Tāpat KHL valdes loceklis atklājis, ka joprojām tiek apspriesti vairāk nekā trīs varianti par spēles janvārī aizvadīšanu zem klajas debess un šajā jautājumā drīzumā vajadzētu būt skaidrībai.

Kā ziņots, KHL valdes sapulcē piektdien tika apspriesta sacensību attīstības stratēģija līdz 2023.gadam, kurā piedāvāts sakārtot turnīra kalendāru, kā arī aicināts klubus aktīvāk piesaistīt jaunus komerciālos partnerus.