Jānis intervijā “Sporta Avīzei” atklāja, ka šobrīd netiekot domāts par Kristapa jauno līgumu (viņam oficiāli kontrakts ir spēkā arī uz nākamo sezonu, bet “Knicks”, visticamāk, nav pārāk ieinteresēti, lai Latvijas basketbola zvaigzne nonāktu vēl lielākā konkurentu redzeslokā, tāpēc varētu vēlēties noslēgt ātrāk ilgtermiņa līgumu). “Sezonas laikā var notikt tik daudz šobrīd neparedzamu lietu, ka patlaban kāda rēķināšana vai galvas lauzīšana par to būtu lieka laika tērēšana. Kristapam ir jābūt veselam, jānospēlē normāli, tas arī viss. Un pat tas ir nosacīti – kā zināms, Embīdam maksimālo līgumu nesen iedeva par 30 nospēlētām spēlēm,” Jānis atklāja “Sporta Avīzei”, piebilstot, ka viņa brālim nauda galīgi neesot prioritāte, bet arī viņš nebūs ar mieru parakstītu pirmo līgumu, kurš tiks nolikts viņa priekšā.

Vasarā treniņos Jānis (pa kreisi), kurš savulaik spēlējis pat Latvijas vīriešu basketbola izlasē strādāja kopā ar Kristapu un leģendāro Dirku Novicki. (Foto: Instagram @kporzee)

“Mēs nesāksim drudžaini skaitīt minūtes vai rēķināt punktus. No realitātes beigu beigās nekur neaizbēgt, un to nevar neredzēt arī “Knicks”. No viņu viedokļa – Kristaps šobrīd ir fokusa punkts, viņu nedrīkst pārāk abižot. Citādi pēc gada pateiks, ka te nemaz nav tik forši... Otrs jautājums – uz ko tad šobrīd Ņujorkas publika nāk skatīties? Lielā mērā tas ir tieši Kristaps. Ar viņu ir jārēķinās,” “Sporta Avīzei” skaidroja Jānis.

Šī intervija plašu rezonansi izraisīja arī ASV, kur tā daudzviet tika pasniegta nedaudz “izpušķotā” veidā, ka Ņujorkas kluba līderis būtu arī gatavs mainīt komandu, ko gan Kristaps šī valsts medijiem skaidroja, ka tāda doma brāļa komentāram neesot bijusi.

Porziņģis ar vidēji 28,9 punktiem spēlē ir starp NBA ezultatīvākajiem spēlētājiem pašlaik ieņemot 3. vietu. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Jebkurā gadījumā Jāņa teiktais acīmredzot sasniedzis dzirdīgas ausis un, atgriežoties ASV, attieksmes pret “Knicks” līdera aģentu esot tāda, kāda nekad līdz šim neesot bijusi. Pirms vakarnakts uzvarētās spēles pret Jūtas “Jazz”, basketbolu iesildīšanās laikā Jānis aptuveni 30 minūtes runājies pasaules bagātākā basketbola kluba prezidentu Stīvu Milzu un ģenerālmenedžeri Skotu Periju, vēsta “The New York Post”.

Iepriekš, kad “Knicks” prezidenta amatā bija leģendārais Fils Džeksons, publiskas sarunas ar basketbolistu aģentiem nekad neesot notikušas.

Kā ziņo pazīstamā medija informācijas avoti, “Knicks” interesēs šobrīd ir uzturēt pēc iespējas labākas attiecības ar Jāni Porziņģi.

Jāņa Porziņģa komentārs ātri vien sasniedza dzirdīgas ausis Ņujorkā. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Bija palicis bez ģimenes

Kasjauns.lv jau oktobra sākumā vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps netiešā veidā izšķīris brāļus Porziņģis, vēsta ASV mediji.

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ņujorkas "Knicks" kluba zvaigznes Kristapa Porziņģa brāļiem Jānim un Mārtiņam ir beigusies darba vīza un pašlaik viņiem nav iespējams atgriezties ASV.

Jānis ASV strādāja kā Porziņģa aģents, bet Mārtiņš Latvijas slavenākā basketbolista menedžeris, tomēr tagad abiem būs jāiesniedz pierādījumi, ka viņi Kristapam ir "ļoti būtiski". Šāda juridiska nianse ASV likumdošanā ir parādījusies kopš Donalda Trampa stāšanās amatā, kas attiecināma uz filozofiju: "Pērc amerikāņu preci un pieņem darbā amerikāni."

Vēl gadu iepriekš nekādu problēmu ar darba atļaujām Porziņģu brāļiem nebija.

Grūti spriest, vai šajā ASV juridiskajā sistēmā tiek ņemts vērā, ka Kristaps ar saviem brāļiem ir ļoti tuvs un viņi palīdz basketbola zvaigznei gan ar padomiem, gan dažādiem sadzīves darbiem, gan arī pavada laiku kopā.

Kristaps sarunā ar "Daily News" pauda cerību, ka drīz šī problēma tiks nokārota: "Es ceru, ka viņi saņems darba atļaujas. Domāju, ka viss būs kārtībā, tomēr šogad tas prasa daudz ilgāku laiku nekā iepriekš.

Interesanti, ka šī ir pirmā reize, kad Kristaps Ņujorkā ir viens pats bez neviena no savas ģimenes, tomēr ASV prese uzsver, ka Porziņģis diez vai ir pavisam apjucis un izkritis no savas komforta zonas, jo viņš vairākus gadus nodzīvoja viens Spānijā. Tiesa, šosezon Kristapam katru dienu blakus ir viņa fiziskās sagatavotības treneris un fizioterapeits Manolo Validvjeso, ar kuru kopā veiksmīgi trenējies šovasar un arī iepriekšējos gados Spānijā. Šosezon spāņu speciālists ir Kristapam blakus visu laiku.

Kristaps Porziņģis Ņujorkas "Knicks" komandu, kura pirms sezonas tika pieskaitīta NBA pastarīšiem, pašlaik ved pretī izslēgšanas spēlēm. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Līgums par 200 miljoniem?

Latvijas basketbola superzvaigznes Kristapa Porziņģa nākamā profesionālā līguma kopējā vērtība varētu būt teju 200 miljoni dolāru pagājušajā gadā vēstīja “The New York Post”

Pateicoties ienesīgākiem televīzijas translāciju līgumiem, basketbolisti jau no pagājušas vasaras varēja slēgt iespaidīgākus līgumus. Savukārt pēc jaunā kolektīvā līguma stāšanās spēkā Porziņģa trešās sezonas alga pieauga par 15%, kamēr ceturtās sezonas pieaugs - par 30%.

Līdz ar to par šo sezonu saņem Porziņģis 4,5 miljonu dolāru (4,3 miljonu eiro) vietā saņems 5,1 miljonus dolāru (4,9 miljonus eiro). Savukārt nākamsezon latvieša plānotā alga 5,63 miljoni dolāru (5,4 miljoni eiro) mainīsies jau uz 7,28 miljoniem dolāru (septiņiem miljoniem eiro).

Ja 2019. gadā Porziņģis pirmo reizi kļūs par brīvo aģentu, turklāt viņš, pateicoties veiksmīgam sniegumam (iekļūstot NBA Visu zvaigžņu spēlē un kādā no līgas simboliskajām izlasēm) , var tikt pie maksimālā apjoma līguma, kas būtu jau 195 miljoni dolāru (186 miljoni eiro) uz pieciem gadiem.

