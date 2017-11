Vēl viena veiksmīga spēles galotne Porziņģim aizved "Knicks" līdz uzvarai

Ņujorkas komanda savā laukumā ar rezultātu 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19) pārspēja Jūtas "Jazz", izcīnīdama otro uzvaru pēdējās trīs spēlēs un astoto šosezon aizvadītajās 14 cīņās.

"Knicks" lielāko daļu mača atradās iedzinējos un tikai ceturtās ceturtdaļas vidū pārņēma vadību. Porziņģim piedaloties vadības nostiprināšanā, "Knicks" neļāva pretiniekiem atspēlēties un svinēja uzvaru.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 36 minūtes, kuru laikā iemeta 22 punktus, realizēdams septiņus no 15 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

Tāpat latviešu zvaigzne izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Knicks" ar Porziņģi laukumā iemeta par trim punktiem vairāk nekā ielaida.

Ņujorkas komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Tims Hārdevejs juniors, 22 punkti bija Porziņģa kontā, ar 19 punktiem un septiņām bumbām zem groziem atzīmējās Korntijs Lī, bet 13 punktus iemeta Eness Kanters.

Tikmēr "Jazz" rindās ar 30 punktiem atzīmējās Rodnijs Huds, bet 19 punkti Donovana Mičela kontā.

Porziņģis jau pirmajā uzbrukumā iemēģināja laimi ar pustālo metienu, taču tas savu mērķi nesasniedza. Mača sākumā abas komandas tikai iesila, bet Porziņģis pirmos punktus guva pēc nospēlētām trim minūtēm, kad realizēja nopelnītos "sodiņus" (8:6). Metienu precizitāte pamazām uzlabojās abos laukuma galos, Porziņģim pirmos punktus no spēles gūstot pusotru minūti vēlāk ar metienu pēc pagrieziena (13:11).

Pirmajā ceturtdaļā, kurā nevienai no komandām neizdevās iekrāt ievērojamu pārsvaru, latvietis guva piecus punktus, bet rezultatīvākais mājiniekiem ar septiņiem punktiem bija Kortnijs Lī. Porziņģis uz rezervistu soliņu devās divarpus minūtes pirms pirmā ceturkšņa beigām (23:25), bet "Knicks" ceturtdaļu zaudēja ar 27:30.

Porziņģis laukumā atgriezās otrās ceturtdaļas trešajā minūtē un līdz ceturkšņa vidum guva divus grozus, kas mājiniekiem ļāva pietuvoties līdz vienam punktam (36:37). Nākamās pāris minūtes daudz veiksmīgāk uzbruka viesi, kuri ātri panāca deviņu punktu pārsvaru (47:38). "Knicks" vairākas reizes samazināja pretinieku pārsvaru, tajā skaitā Porziņģim, spītējot divu sedzēju pretestībai, ielaužoties soda laukumā un triecot bumbu grozā no augšas (46:52).

Porziņģis pirmajā puslaikā sameta 11 punktus, bet "Knicks" pārtraukumā devās ar desmit punktu deficītu (50:60).

Liepājnieks otrā puslaika sākumā atzīmējās ar diviem precīziem metieniem, kamēr Ņujorkas komandai pirmajās trīs minūtēs izdevās veikt izrāvienu 9:2 (59:62). Trešās ceturtdaļas otrajā pusē "Jazz" panāca pat 12 punktu pārsvaru, kas tika sadeldēts līdz pieciem punktiem (70:75), bet turpinājumā uz pretinieku precīzo tālmetienu ar vēl vienu grozu atbildēja Porziņģis (72:78).

Pirms ceturtās ceturtdaļas komandas šķīra pieci punkti (75:82), bet otrās ceturtdaļas sākumā "Knicks" bez Porziņģa pietuvojās līdz mīnus diviem punktiem (83:85), taču ātri iekrāja piezīmju normu. Kad līdz ceturtās ceturtdaļas vidum bija palikusi nepilna minūti, laukuma saimnieki pēc ilgas cenšanās izlīdzināja rezultātu (91:91). Latviešu basketbolists laukumā atgriezās ceturtdaļas vidū, kad "Knicks" atradās iedzinējos ar 91:93.

Pēc vairākiem haotiskiem uzbrukumiem Franks Nilikinā no soda metienu līnijas panāca 92:93, bet Hārdevejs nedaudz vēlāk jau izvirzīja vadībā mājiniekus - 94:93 "Knicks" labā. Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām liepājnieks ar diviem "sodiņiem" panāca jau 96:93, bet vēl pusminūti vēlāk lika gavilēt Ņujorkas tribīnēm, jo iemeta tālmetienu.

Nākamais latvieša "trejacis" bija neprecīzs, un "Jazz" nepilnu pusotri minūti pirms finālsvilpes pietuvojās līdz mīnus vienam punktam - 99:98 "Knicks" labā. Nākamajā uzbrukumā Hārdevejs pēc Ņujorkas basketbolistu neatlaidīgas cīņas par bumbu ar tālmetienu 33 sekundes pirms mača beigām panāca 102:98. "Jazz" pēdējā pusminūtē neatspēlējās, Ņujorkas komandai svinot uzvaru.

Iepriekšējās nedēļas beigās "Knicks" no sastāva atbrīvoja lietuvieti Mindaugu Kuzminsku, lai atbrīvotu vietu diskvalifikāciju izcietušajam Žoakimam Noā, kurš gan vēl nav atgriezies laukumā.

"Knicks" ar astoņām uzvarām 14 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Jazz" ar sešiem panākumiem 15 cīņās atrodama 11.pozīcijā Rietumu konferencē.

Ņujorkas vienība piektdien viesosies pie Toronto "Raptors", kas ar astoņām uzvarām 13 mačos ir ceturtajā vietā Austrumu konferencē.

Porziņģis ar vidēji 28,9 punktiem spēlē ir starp līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Astoņās no šosezon 13 aizvadītajām spēlēm viņš guvis 30 un vairāk punktus, taču trīs no pēdējām četrām cīņām viņš nav sasniedzis šo robežu. NBA sezonas trešajā nedēļā viņš tika atzīts par Austrumu konferences vērtīgāko spēlētāju, pie šāda goda tiekot pirmo reizi karjerā.

Bertāns atkal spēlē ļoti maz

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns trešdien nospēlēja pēdējo pusotru minūti Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" viesos Rietumu konferences augšgala komandu duelī ar 86:98 (24:18, 19:39, 22:18, 21:23) piekāpās Minesotas "Timberwolves".

"Spurs" otrās ceturtdaļas sākumā atradās vadībā ar astoņiem punktiem, bet pirmo puslaiku pamanījās zaudēt ar 43:57. Ceturtās ceturtdaļas piektajā minūtē viesi pietuvojās līdz mīnus pieciem punktiem (75:80), taču nespēja panākt pretiniekus un cieta zaudējumu.

Bertāns laukumā devās 98 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad rezultāta tablo vēstīja 92:84 mājinieku labā. Šajā laikā viņš izpildīja vienu neprecīzu tālmetienu, bet "Spurs" ielaida par trim punktiem vairāk nekā iemeta.

"Spurs" rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Lemarkuss Oldridžs, bet pa 13 punktiem iemeta Petijs Milss un Po Gasols, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas.

Uzvarētājiem 26 punkti un 16 atlēkušās bumbas Karla Entonija Taunsa kontā, bet ar 16 punktiem atzīmējās Džefs Tīgs.

"Spurs" ar deviņām uzvarām 15 spēlēs ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Timberwolves" ar deviņiem panākumiem 14 cīņās ir trešā.

Sanantonio komandu nākamo maču aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Oklahomasitijas "Tnunder", kas ar septiņām uzvarām 14 mačos ir devītā Rietumu konferencē.

Šosezon Bertānam ir mazāka loma komandā nekā tas bija debijas sezonā. Viņa šīs sezonas līdz šim lielākais laiks bija sestdienas mačā, kurā latvietis nospēlēja 18 minūtes un guva 16 punktus, palīdzēdams "Spurs" ar rezultātu 133:94 sagraut Čikāgas "Bulls".