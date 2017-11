Diemžēl, bet mēs - ULEB Eirolīgas spēlētāji, esam nostādīti situācijā, kurā mums nekad nevajadzētu būt - kad ir jāizvēlas starp darba devēju, kurš uztur mūsu ģimenes un savas valsts izlasi... Šī situācija nav mūsu atbildība un tās nav mūsu ambīcijas, taču lēmums ir jāpieņem tieši mums. Klubā kopā pārrunājām šo situāciju, un, ņemot vērā slikto sezonas sākumu, kā arī neseno kluba galvenā trenera nomaiņu, pieņēmām kopīgu lēmumu, nepievienoties izlasei uz šo spēļu posmu! Vēlu veiksmi Latvijas izlasei Pasaules čempionāta kvalifikācijā un ticu, ka izdosies, taču šoreiz bez manis.

