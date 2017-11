Šveices futbolisti izcīna ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru

Šveicieši Eiropas zonas "play-off" kārtas atbildes spēlē savā laukumā cīnījās 0:0 (0:0) ar Ziemeļīriju, divu spēļu summā uzvarēdami ar rezultātu 1:0.

Šveices futbolisti spēlējuši desmit Pasaules kausa finālturnīros, tajā skaitā arī iepriekšējos trijos čempionātos. Divos no trim iepriekšējiem finālturnīriem šveiciešiem izdevās sasniegt astotdaļfinālu.

Pirmajā spēlē Šveice viesos uzvarēja ar rezultātu 1:0, vārtus gūstot Rikardo Rodrigesam.

Šovakar Horvātija viesosies pie Grieķijas, kuru pirmajā spēlē sagrāva ar 4:1, pirmdien Itālija spēkosies ar Zviedriju, kam pirmajā mačā zaudēja ar 0:1, bet otrdien tiksies Dānija un Īrija, kas sestdien Kopenhāgenā nospēlēja neizšķirti 0:0.

Šveices izlase apakšgrupu turnīrā spēlēja vienā grupā ar Latvijas izlasi, tajā paliekot otrajā vietā aiz Portugāles, kamēr Latvija aizvadīja vāju kvalifikācijas ciklu, ieņemot piekto vietu sešu grupas komandu konkurencē. Latvieši Šveicē zaudēja ar 0:1, sagādādami pretiniekiem pamatīgas grūtības, bet savā laukumā cieta bezierunu zaudējumu ar 0:3.

Šveices futbolisti aizvadīja izcilu ciklu, kurā uzvarēja deviņas spēles pēc kārtas, bet izšķirošajā mačā par pirmo vietu grupā un automātisku ceļazīmi ar 0:2 Lisabonā zaudēja Portugālei. Abas komandas kvalifikāciju beidza ar 27 punktiem, bet Portugālei iesisto un ielaisto vārtu attiecība bija +28, kamēr Šveicei +16.

Līdz ar to Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs divas izlases, ar kurām Latvija sacentās vienā apakšgrupā.

Šobrīd jau ir zināmas 27 no 32 finālturnīra dalībniecēm.

No Eiropas zonas ceļazīmes uz Pasaules kausu ieguvušas Beļģija, Vācija, Anglija, Spānija, Polija, Islande, Serbija, Portugāle, Francija un Šveice, kurām pievienosies vēl trīs komandas.

No Dienvidamerikas zonas kvalificējās Brazīlija, Urugvaja, Argentīna un Kolumbija.

No Āfrikas finālturnīrā iekļuvušas Nigērija, Ēģipte, Senegāla, Tunisija un Maroka, no Āzijas Irāna, Japāna, Dienvidkoreja un Saūda Arābija, savukārt Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību zonas (CONCACAF) zonā ceļazīmes izcīnīja Meksika, Kostarika un Panama.

Vieta turnīrā ir garantēta arī mājiniecei Krievijai.

Pēdējās divas ceļazīmes uz finālturnīru nākamās nedēļas vidū noskaidrosies starpkontinentālajās pārspēlēs, kur Hondurasa spēkojas ar Austrāliju, bet Jaunzēlande ar Peru. Šeit pirmie mači Hondurasā un Jaunzēlandē noslēdzās bez gūtajiem vārtiem.