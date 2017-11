Līdz ar to "Knicks" basketbolisti pēdējās astoņās spēlēs, kurās piedalījies latvietis, guvuši septiņus panākumus.

Pirmās minūtes "Knicks" aizvadīja ļoti nepārliecinoši, tomēr ātri vien panāca pretiniekus un pārņēma vadību, atlikušajā spēles laikā dominējot. Porziņģis 30 punktu robežu sasniedza jau agri otrā puslaika sākumā un daudz lielāka viņa palīdzība komandai vairs nebija nepieciešama, ceturto ceturtdaļu pavadot uz rezervistu soliņa.

"Knicks" komanda jau piecos mačos pēc kārtas trāpījusi vismaz 50% metienu no spēles, kas ir garākā šāda sērija vairāk nekā 20 gadu laikā.

Viens no līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem Porziņģis šosezon astoņās no 11 spēlēm, kurās piedalījies, guvis vismaz 30 punktus, tiekot nosaukts par līgas pagājušās nedēļas labāko spēlētāju Austrumu konferencē. Tiesa, iepriekšējo "Knicks" spēli viņš veselības problēmu dēļ izlaida.

Aizvadītajā mačā Porziņģis laukumā bija 27 minūtēs, kuru laikā trāpīja septiņus no 15 izpildītajiem divpunktu raidījumiem, četrus no sešiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem.

Tāpat Porziņģim bija piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni un divas piezīmes.

"Knicks" rindās lielisku maču aizvadīja arī Kortnijs Lī, kurš iemeta 20 punktus, trāpot piecus no sešiem tālmetieniem, bet ar 17 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām atzīmējās turku centrs Eness Kanters.

Savukārt "Kings" vienībā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Skals Labisjērs, kamēr 17 punktus sameta Badijs Fīlds.

Maču "Knicks" iesāka ļoti neagresīvi, ielaižot pirmos desmit punktus. Arī Porziņģis netrāpīja pirmos trīs metienus, bet tad realizēja tālmetienu un samazināja deficītu līdz 7:13. Turklāt ātri vien divus trejačus trāpīja arī latvieša komandas biedri un mājinieki sākumā iekrātos mīnusus likvidēja. Ja spēles sākumā Ņujorkas vienība trāpīja vienu no astoņiem metieniem, turpinājumā realizēja nākamos četrus un panāca rezultātu 13:13.

Porziņģa tālmetiens uzreiz pēc bumbas saņemšanas jau deva "Knicks" vadību ar 18:15, turpinājumā mačā vienībai vairs vadību neatdodot. Ceturtdaļas pēdējā minūtē Porziņģis pievienoja vēl astoņus punktus, trāpot tālmetienu, trīs soda metienus un "alley-oop" bumbas triecienu pēc Franka Nilikinā piespēles. Līdz ar to jau pirmajās 12 minūtēs latvietis paguva iemest 16 punktus un "Knicks" pēc drausmīgām pirmajām minūtēm aizskrēja priekšā ar 32:23.

Otrajā ceturtdaļā Porziņģis pievienoja vēl astoņus punktus - metienam no spēles sekoja četri soda metieni un pēdējā minūtē vēl viens raidījums no spēles. Līdz ar to latvietis jau bija sametis 24 punktus, bet "Knicks" atradās vadībā ar 64:49.

Otrajā puslaikā mačs turpināja ritēt bez emocionāliem pavērsieniem, bet ar "Knicks" pārsvaru. Vispirms Porziņģa tālmetiens deva jau 20 punktu (71:51) pārsvaru mājiniekiem, bet brīdi vēlāk trīs punktu gājiens ļāva 20 minūtes pirms pamatlaika beigām latvietim jau sasniegt 30 punktu robežu.

Trešajā ceturtdaļā Porziņģis guva vēl četrus punktus un tika nomainīts pie rezultāta 87:60. Latvietis laukumā vairs neatgriezās, bet "Knicks" ar rezervistiem ļoti pārliecinoši noturēja panākumu.

Ar septiņām uzvarām 12 spēlēs "Knicks" komanda ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Kings" vienība šosezon 12 spēlēs iekrājusi vien trīs panākumus un ir priekšpēdējā, 14.pozīcijā Rietumu konferencē.

Nākamajā cīņā "Knicks" pirmdien uzņems sezonu neveiksmīgi iesākušo līgas vicečempioni Klīvlendas "Cavaliers", ko reizi šosezon jau sagrāva. Šajā mačā pēc 20 spēļu diskvalifikācijas izciešanas Ņujorkas vienības rindās varēs atgriezties franču centrs Žoakims Noā, bet pirms tam svētdien "Knicks" būs nepieciešams kādu citu spēlētāju atskaitīt no sastāva.

Bertāns izmanto iespēju

Tikmēr latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns sestdien izmantoja sešu Sanantonio "Spurs" spēlētāju prombūtni, izceļoties ar 16 punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.

Neskatoties uz visiem apstākļiem, "Spurs" savā laukumā ar rezultātu 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24) sagrāva Čikāgas "Bulls" vienību.

"Spurs" komandai šajā mačā bija jāiztiek bez jau ilgstoši traumētajiem Kavai Lenarda, Tonija Pārkera, Žofrī Loverņa un Derika Vaita, turklāt nepalīdzēja arī Manu Džinobili un Denijs Grīns. Neskatoties uz to, "Spurs" jau pašā dueļa ievadā veica 16:0 izrāvienu, ātri aizskrienot priekšā ar 22:6. Savukārt pēc pirmās ceturtdaļas mājinieki bija vadībā ar 37:15.

Bertāns pirmās divas iespējas doties laukumā ieguva otrajā ceturtdaļā un otrajā no šīm reizēm arī trāpīja pirmo tālmetienu. Šajā spēles nogrieznī "Spurs" no 50:25 ļāva pretiniekiem pietuvoties līdz 57:47, tomēr turpinājumā Sanantonio vienība visiem vairs neatstāja cerības uz panākumu.

Šosezon latvietim nav liels galvenā trenera Grega Popoviča uzticības kredīts un trešajā ceturtdaļā viņš laukumā izgāja vien uz pēdējo pusotru minūti, kad "Spurs" pārsvars jau gandrīz 30 punkti. Vēl vienu tālmetienu Bertāns paguva iemest jau šajā nogrieznī, bet pilnībā laukumā latvietis dominēja ceturtajā ceturtdaļā, kad nospēlēja bez maiņām, trāpot vēl trīs trejačus.

Kopā šajā duelī Bertāns laukumā bija 18 minūtes, realizējot piecus no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat latvieša rēķinā bija arī trīs rezultatīvas piespēles un divas piezīmes.

Bertāns iepriekš šosezon vien reizi bija nospēlējis vismaz desmit minūtes, kā arī iemetis vairāk par trim punktiem. Šī latvietim kļuva par trešo rezultatīvāko spēli viņa NBA karjerā, sekojot 21 un 19 punktiem mačos pagājušajā sezonā.

Vismaz desmit punktus "Spurs" rindās sameta astoņi spēlētāji, rezultatīvākajam ar 21 punktu un desmit atlēkušajām bumbām esot spāņu veterānam Po Gasolam.

Tikmēr "Bulls" komandā pa 17 punktiem iemeta Robins Lopess un Bobijs Portiss.

"Spurs" komanda ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, kur līderes ar desmit panākumiem ir Hjūstonas "Rockets" un Goldensteitas "Warriors".

Tikmēr "Bulls" ar divām uzvarām 11 dueļos ir Austrumu konferences priekšpēdējā, 14.pozīcijā.

Nākamajā mačā "Spurs" otrdien viesosies pie Dalasas "Mavericks" komandas, kas ar diviem panākumiem 12 dueļos šosezon ir Rietumu konferences pastarīte.