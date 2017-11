Latvijas šosejas izlases riteņbraucējs Emīls Liepiņš. (Foto: Publicitātes foto)

Lielisku sezonu aizvadījušais riteņbraucējs Liepiņš pievienojas vienai no vadošajām kontinentālā līmeņa komandām "One Pro"

Citi sporta veidi LETA

Lielisku sezonu aizvadījušas Latvijas šosejas izlases riteņbraucējs Emīls Liepiņš noslēdzis līgumu ar vienu no vadošajām Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UCI) profesionālā kontinentālā līmeņa komandām "One Pro" no Lielbritānijas, vēsta vienība.