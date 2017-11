Jau iepriekš zināms, ka duelis paredzēts 20.janvārī.

Tikmēr otrs šīs kategorijas pusfināls starp Junieru Dortikosu no Kubas un Muratu Gasijevu no Krievijas paredzēts Maiami vai kādā no Krievijas pilsētām.

Pusfināli abās svara kategorijās paredzēti laika posmā starp 13.janvāri un 24.februāri.

Jau iepriekš vēstīts, ka fināla cīņa pirmajā smagajā svarā nākamā gada maijā risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

Jau ziņots, ka Briedis septembrī boksa supersērijas ceturtdaļfinālā pēc punktiem pieveica Maiku Peresu no Kubas, aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Nākamā gada janvārī viņš pusfinālā tiksies ar Usiku, kurš savā ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti Marko Huku. Šajā cīņā uz likmes būs ne tikai WBC, bet arī Usikam piederošā Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta, savukārt sacensību čempions kļūs par visu četru prestižāko jostu īpašnieku.

Tāpat ceturtdaļfinālos Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempions Dortikoss pārspēja krievu Dmitriju Kudrjašovu, bet Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempions Gasijevs uzveica poli Kšištofu Vlodarčiku.

Kopējais balvu fonds abās kategorijās paredzēts 50 miljoni ASV dolāru (43 miljoni eiro), bet katras kategorijas uzvarētāja balva tiek lēsta desmit miljonu ASV dolāru (8,5 miljonu eiro) apmērā.

