Turcijas Eirolīgas komanda "Anadolu Efes" ļauj saviem basketbolistiem spēlēt pret Latviju

Kā ziņots, pirmās jaunā formāta atlases spēles notiks novembra otrajā pusē, tomēr Eiropas spēcīgākajā klubu turnīrā šajā laikā nebūs pārtraukuma. Neskatoties uz to, pagājušajā mēnesī Turcijas paplašinātajā kandidātu sarakstā tika iekļauti septiņi spēlētāji no ULEB Eirolīgas vienībām - Melihs Mahmutolu, Barišs Herseks, Sinans Gilers, Egehans Arna un naturalizētais amerikānis Bobijs Diksons (Turcijas pasē - Ali Muhameds) no pērnās sezonas čempiones Stambulas "Fenerbahce Doguš", kā arī ir Doušs Balbajs un Birkans Batuks no Stambulas "Anadolu Efes" vienības, kas ir šī brīža turnīra pastarīte.

Pirmdien visi pieci spēlētāji no "Fenerbahce Doguš" izplatīja paziņojumu, atklājot, ka nevarēs palīdzēt izlasei 24.novembrī savā laukumā paredzētajā spēlē ar Latviju un 26.novembra izbraukuma duelī ar Ukrainu.

Savukārt otrdien Balbajs un Batuks nākuši klajā ar pretēju viedokli, jo "Anadolu Efes" komanda atstājusi lēmuma pieņemšanu viņu rīcībā.

"Ja mēs iekļūsim galējā sastāvā, mēs spēlēsim izlasē," portāls "Basketfaul" citē Balbaju.

Zīmīgi, ka "Fenerbahce Doguš" komandai kārtējā spēle paredzēta tieši 24.novembrī Stambulā, kad netālajā Bursā spēlēs Latvija. Tikmēr "Anadolu Efes" ieplānots 23.novembrī spēlēt Kauņā.

Kā ziņots, gluži pretēju attieksmi pauduši Eirolīgā spēlējošie Latvijas basketbolisti, kuriem gan visiem mači paredzēti 23.novembrī.

"Lielāko neskaidrību joprojām rada Eirolīgas spēlētāju statuss. Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Jānis Timma man apliecinājuši, ka ir gatavi spēlēt valstsvienībā, ja būs iespēja to darīt. Spēlētājiem nosūtīti oficiāli uzaicinājumi un tālāk stājas spēkā juridiskās procedūras, kurās iesaistītas ne tikai Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) un ULEB Eirolīga, bet arī Eirolīgas pārstāvēto valstu sporta organizācijas un valdības. Bet pagaidām mums, trenerim, jābūt gataviem dažādiem variantiem," pagājušajā nedēļā situāciju skaidroja Latvijas izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars. "Ja paliek spēkā [pašreizējais] Eirolīgas kalendārs, kurā paredzētas spēles 23.novembrī, spēlētāji pat pauduši gatavību 24.novembrī ierasties uz spēli Stambulā, taču, manuprāt, tas būtu ļoti riskants solis - trīs nopietnas spēles četrās dienās ar diviem pārlidojumiem. Iespējams, būtu lietderīgi vislabāko sastāvu sapulcēt 26.novembrī uz spēli Rīgā. Taču, lai kā risināsies šis jautājums, mērķis paliek nemainīgs - cīņa par uzvaru katrā spēlē."

Latvijas izlasei pēc spēles ar Turciju 26.novembrī savā laukumā ieplānots duelis ar Zviedriju.

FIBA oktobra sākumā paziņoja, ka 2019.gada Pasaules kausa Eiropas zonas kvalifikācijas turnīra 2017.gada novembra un 2018.gada februāra spēles pārceltas no ceturtdienas uz piektdienu, cerot, ka tas beidzot atrisinās konfliktu ar ULEB Eirolīgu. Tiesa, ULEB Eirolīgas klubi pāris dienas vēlāk sanāksmē noraidīja FIBA piedāvātas izmaiņas.

Vienā grupā ar Latviju, Turciju un Zviedriju spēlēs arī Ukraina. Grupas trīs labākās komandas iekļūs nākamajā kvalifikācijas kārtā. Tajā tās, ņemot līdzi savstarpējo spēļu rezultātus, apvienosies ar apakšgrupas, kurā būs Eiropas čempione Slovēnija, bronzas medaļniece Spānija, kā arī Melnkalne un Baltkrievija, trim labākajām izlasēm. Pēc tam Pasaules kausam kvalificēsies trīs labākās izlases no šīs apakšgrupas.

Jau vēstīts, ka Zviedrijas izlases kandidātu sarakstā iekļauts vien Eirolīgas spēlētājs - naturalizētais amerikānis Džefrijs Teilors, kurš pārstāv Spānijas grandu Madrides "Real".

Latvijas izlasi ar Turciju jau tikās šī gada Eiropas čempionātā, izcīnot uzvaru ar 89:79.