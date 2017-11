Belokoņs tiesā par 35 miljoniem eiro uzvarējis "Blackpool" līdzīpašniekus

Lielbritānijas Augstākā tiesa lēmusi, ka Oistonu ģimenei būs Belokoņam jāmaksā vairāk nekā 31 miljons sterliņu mārciņu (35 miljoni eiro).

"Blackpool" līdzīpašnieks Belokoņs tiesājās ar futbola kluba līdzīpašniekiem Oistonu ģimeni, jo viņi esot pārskaitījuši miljoniem mārciņu "Blackpool" līdzekļu uz citām sev piederošām kompānijām, izsniedzot nenodrošinātus bezprocentu aizdevumus un izmaksājot sev direktoru algas.

Kā tiesā norādīja advokāti, Oistonu ģimene mazākuma akcionāram Belokoņam un viņa nozīmētajiem valdes locekļiem Kasparam Vārpiņam un Normundam Malnačam liedza pieņemt būtiskus lēmums un nesniedza informāciju, turklāt viņš nevarēja saņemt savu daļu peļņas.

Kā aģentūru LETA informēja Belokoņa pārstāvji, tāpat tiesa uzdevusi Oistoniem samaksāt Belokoņam tiesāšanās izdevumus, kas sasnieguši gandrīz 2 miljonus mārciņas. Tādējādi Valērijam Belokoņam esot izdevies gan atrisināt ilgstošo akcionāru konfliktu klubā, gan atgūt desmit gadu laikā veiktās investīcijas.

Lietu ierosināja Belokoņam piederošā SIA "VB Football Assets" pret "Blackpool" futbola kluba līdzīpašniekiem Oistoniem un viņiem piederošiem uzņēmumiem par mazākuma akcionāra tiesību aizskaršanu.

Belokoņs prasību iesniedza saistībā ar to, ka kopš "Blackpool" futbola kluba iekļūšanas Premjerlīgā 2010.gadā Oistoni esot pārskaitījuši desmitiem miljonu mārciņu uz citām Oistoniem piederošām kompānijām, izsniedzot nenodrošinātus bezprocentu aizdevumus, kā arī izmaksājot 11 miljonus mārciņu Ovenam Oistonam algā. Šīs darbības Oistoni esot veikuši, neinformējot Belokoņu, neiesaistot viņu lēmumu pieņemšanā un neizmaksājot Belokoņam viņam pienākošos peļņas daļu.

Vienlaikus Oistoni neesot investējuši pienācīgus līdzekļus futbola komandā, neraugoties uz to, ka tā saucamie kompensācijas maksājumi, "Blackpool" atstājot Premjerlīgu, vairāku gadu laikā bija gandrīz 100 miljoni mārciņu. Rezultātā komanda dažu gadu laikā no Premjerlīgas noslīdējusi līdz pēc spēka trešajai futbola līgai.

Kā vēstīts, pirms mēneša Anglijas Futbola līga (EFL), kas pārrauga Anglijas pēc spēka otrās, trešās un ceturtās divīzijas klubus, liedza ieņemt augstus amatus "Blackpool" prezidentam un bijušajam direktoram Belokoņam.

Kā apgalvoja "Blackpool" vienība, diskvalifikācija piešķirta pēc kriminālām apsūdzībām, kurās Belokoņam Kirgizstānā draudot 20 gadu cietumsods par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un negodīgumu.

Pēc EFL lēmuma Blekpūlas komanda no valdes atstādināja Vārpiņu, kā arī nolēma bloķēt Malnača plānoto pievienošanos valdei. Tāpat Belokoņs vairs nevar ieņemt kluba prezidenta amatu. "Blackpool" paziņoja, ka Vārpiņš "neesot varējis pieņemt lēmumus bez Belokoņa piekrišanas".

Latvijas baņķieris, augustā atstājot Anglijas futbola kluba direktora amatu, tajā deleģēja Malnaču.

2006.gadā Belokoņs iegādājās 20% kluba akciju, un tieši viņa finansiālais atbalsts tika uzskatīts par galveno iemeslu, kāpēc komandai izdevās sasniegt un 2010./2011.gada sezonā spēlēt Anglijas premjerlīgā. Tomēr tagad īpašnieku starpā valda nesaskaņas, kuras abas puses nekautrējas arī iztirzāt publiski.

Pēdējās sezonās "Blackpool" piedzīvo ļoti grūtus laikus, taču iepriekšējā sezonā vienība pēc pārspēlēm ieguva tiesības atgriezties Anglijas pēc spēka trešajā līgā jeb "League One". Jaunajā sezonā vienība 15 spēlēs izcīnījusi 22 punktus un 12.devītajā vietā.